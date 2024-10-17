Украина грозит воссоздать ядерное оружие, если ее не возьмут в НАТО
Bild: Украина грозит создать ядерное оружие против России, если не попадет в НАТО
19:37 17.10.2024 (обновлено: 19:43 17.10.2024)
© РИА Новости . Евгений Котенко / Перейти в фотобанкРакетный комплекс 9К79 "Точка-У" вооруженных сил Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Украина может создать ядерную бомбу за несколько недель, у страны якобы есть для этого необходимые материалы и человеческие ресурсы. Об этом пишет немецкая газета Bild со ссылкой на источник в украинском правительстве.
"У нас есть материалы, у нас есть знания. Если приказ будет отдан, нам понадобится всего несколько недель, чтобы сделать первую бомбу", — сказал чиновник, специализирующийся на закупках оружия.
Такой сценарий якобы рассматривается после завершения украино-российского конфликта, если Украину не примут в члены НАТО. Автор статьи Юлиан Репке уверен, что этот вариант развития событий подтверждают недавние слова Владимира Зеленского, сказанные во время разговора с Дональдом Трампом.
"В разговоре с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом несколько недель назад украинец сказал: "Либо у Украины будет ядерное оружие, и тогда оно будет нашей защитой. Или нам придется создать какой-то альянс. Кроме НАТО, сегодня мы не знаем ни одного эффективного союза", - приводит слова Зеленского автор.
В кулуарах саммита ЕС в Брюсселе Зеленский ясно дал это понять, продолжает аналитик газеты. Украинец "шокировал присутствующих журналистов драматическим заявлением".
"Его аргумент: "Какие из крупных ядерных держав пострадали от войны? Только одна - Украина. Кто из них отказался от ядерного оружия? Одна Украина. Кто сегодня воюет? Украина", - цитирует Зеленского Bild.
Для борьбы с Россией Украина может восстановить свой ядерный арсенал, от которого добровольно отказалась в начале 1990-х годов. Последнее ядерное оружие на Украине выпустили в 2001 году.
Ранее Bild со ссылкой на источники в Минобороны страны сообщили, что Германия прекратит поставки в Украину тяжелого вооружения. В Берлине якобы больше не верят в то, что Киев в обозримом будущем сможет провести успешное контрнаступление.
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