https://crimea.ria.ru/20241017/ukraina-grozit-vosstanovit-vossozdat-oruzhie-yadernoe-oruzhie---smi-1141170481.html

Украина грозит воссоздать ядерное оружие, если ее не возьмут в НАТО

Украина грозит воссоздать ядерное оружие, если ее не возьмут в НАТО - РИА Новости Крым, 17.10.2024

Украина грозит воссоздать ядерное оружие, если ее не возьмут в НАТО

Украина может создать ядерную бомбу за несколько недель, у страны якобы есть для этого необходимые материалы и человеческие ресурсы. Об этом пишет немецкая... РИА Новости Крым, 17.10.2024

2024-10-17T19:37

2024-10-17T19:37

2024-10-17T19:43

украина

нато

тактическое ядерное оружие (тяо)

ядерное оружие

политика

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новости

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Украина может создать ядерную бомбу за несколько недель, у страны якобы есть для этого необходимые материалы и человеческие ресурсы. Об этом пишет немецкая газета Bild со ссылкой на источник в украинском правительстве. Такой сценарий якобы рассматривается после завершения украино-российского конфликта, если Украину не примут в члены НАТО. Автор статьи Юлиан Репке уверен, что этот вариант развития событий подтверждают недавние слова Владимира Зеленского, сказанные во время разговора с Дональдом Трампом."В разговоре с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом несколько недель назад украинец сказал: "Либо у Украины будет ядерное оружие, и тогда оно будет нашей защитой. Или нам придется создать какой-то альянс. Кроме НАТО, сегодня мы не знаем ни одного эффективного союза", - приводит слова Зеленского автор.В кулуарах саммита ЕС в Брюсселе Зеленский ясно дал это понять, продолжает аналитик газеты. Украинец "шокировал присутствующих журналистов драматическим заявлением".Для борьбы с Россией Украина может восстановить свой ядерный арсенал, от которого добровольно отказалась в начале 1990-х годов. Последнее ядерное оружие на Украине выпустили в 2001 году.Ранее Bild со ссылкой на источники в Минобороны страны сообщили, что Германия прекратит поставки в Украину тяжелого вооружения. В Берлине якобы больше не верят в то, что Киев в обозримом будущем сможет провести успешное контрнаступление.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация патовая: для чего НАТО обещает Киеву "перемены" на фронтеИз любви к театру: почему "План победы" Зеленского - фикция"Киеву нужно протрезветь": в Кремле оценили "мирный план" Зеленского

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украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, нато, тактическое ядерное оружие (тяо), ядерное оружие, политика, сми, новости, владимир зеленский