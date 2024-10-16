https://crimea.ria.ru/20241016/iz-lyubvi-k-teatru-pochemu-plan-pobedy-zelenskogo---fiktsiya-1141131183.html

Из любви к театру: почему "План победы" Зеленского - фикция

Из любви к театру: почему "План победы" Зеленского - фикция - РИА Новости Крым, 16.10.2024

Из любви к театру: почему "План победы" Зеленского - фикция

Так называемый "План победы" Владимира Зеленского не может быть реализован, поскольку полностью зависит от Запада, который не пойдет на выполнение его... РИА Новости Крым, 16.10.2024

2024-10-16T20:04

2024-10-16T20:04

2024-10-16T20:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым, Галина Овсянникова. Так называемый "План победы" Владимира Зеленского не может быть реализован, поскольку полностью зависит от Запада, который не пойдет на выполнение его самоубийственных пунктов. Такое мнение РИА Новости Крым выразил военный эксперт Александр Хроленко.Глава Киевского режима Зеленский в среду представил в Верховной Раде Украины так называемый "План победы". В частности, он содержит пункты о приглашении Украины в НАТО еще до окончания войны, снятии ограничений Запада на удары по территории России и другие тезисы. Особенный акцент сделан на "стратегических ресурсах" на триллионы долларов, которые находятся "в недрах Украины": Киев предлагает Западу "совместно охранять и совместно использовать экономический потенциал" урана, титана, лития и графита.Путь к третьей мировой"Мне кажется, в этом "Плане победы" не хватает только высадки инопланетян и перемещения во времени и пространстве", - шутит Хроленко.По его мнению, сама по себе реализация так называемого "победного плана" совершенно невозможна ни по одному из пунктов. Зеленский и весь киевский режим давно утратили и легитимность, и самостоятельность, и единственный честный пункт этого плана - то, что реализация его полностью зависит от западных партнеров. Однако Запад слишком сильно опасается жесткого ответа России, который гарантировано повлекли бы, например, попытки сбивать российские ракеты с территории Румынии и Польши, не говоря уже о принятии Украины в НАТО.Неукраинские недраЕще один важный нюанс - ограниченность ресурсов Запада и его приоритеты, в списке которых Украина стоит далеко не на первом месте, продолжает Хроленко. Ключевые направления для Вашингтона - Израиль, который является "ключиком к запасам углеводородов" и Тайвань - основное хранилище источников компьютерных чипов и важная точка влияния в Тихоокеанском регионе.Что же касается "украинских" урана, титана, лития и графита, которые Зеленский фактически готов передать Западу в обмен на продолжение военной помощи, их главная часть сосредоточена на территории новых регионов России."Этот безрассудный лицедей предлагает прямым текстом странам НАТО отнять у России то, что находится в ее недрах и потом это поделить. Эти попытки известны со времен шведского короля Карла XII, потом были Наполеон и Гитлер. Ну, вы знаете, чем это закончилось. И Запад знает. И Зеленский. Поэтому эти заявления звучат из чистой любви к театральным выступлениям и просто потому, что нужно продолжать обманывать украинский народ", - заключает Хроленко.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что без участия РФ выйти на мирные решения по Украине невозможно, при этом Москва по-прежнему готова к переговорам после отведения украинских войск с территории новых регионов России и отказа Киева от планов по вступлению в НАТО.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Киеву нужно протрезветь": в Кремле оценили "мирный план" ЗеленскогоСитуация патовая: для чего НАТО обещает Киеву "перемены" на фронтеПобедить Россию на поле боя невозможно – Путин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, украина, всу (вооруженные силы украины), мнения, петр хроленко, политика, новости