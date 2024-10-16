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"Киеву нужно протрезветь": в Кремле оценили "мирный план" Зеленского - РИА Новости Крым, 16.10.2024
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"Киеву нужно протрезветь": в Кремле оценили "мирный план" Зеленского
"Киеву нужно протрезветь": в Кремле оценили "мирный план" Зеленского - РИА Новости Крым, 16.10.2024
"Киеву нужно протрезветь": в Кремле оценили "мирный план" Зеленского
Владимир Зеленский, по всей видимости, выдает за свой так называемый "мирный план" продиктованную Западом политику "войны до последнего украинца". Об этом... РИА Новости Крым, 16.10.2024
2024-10-16T13:33
2024-10-16T13:48
дмитрий песков
мнения
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кремль
россия
украина
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский, по всей видимости, выдает за свой так называемый "мирный план" продиктованную Западом политику "войны до последнего украинца". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.По словам Пескова, план, который может стать действительно мирным, – это осознание киевским режимом бесперспективности проводимой им политики, понимание необходимости протрезветь и осознать причины, приведшие к нынешнему конфликту вокруг Украины.Владимир Зеленский в среду выступил в Верховной Раде, где презентовал так называемый "план победы" Украины.Как сообщают украинские СМИ, данная концепция включает в себя пять пунктов:– приглашение Украины в НАТО еще до окончания войны;– продолжение операций на территории России и снятие ограничений на удары по ее территории, совместное с партнерами поражение российской авиации, расширение использования украинских дронов и ракет и доступ к разведданным партнеров;– размещение на территории Украины "неядерного сдерживающего пакета";– развитие стратегически-экономического потенциала Украины и усиление санкций против РФ;– использование опыта украинских военных для укрепления обороны НАТО и Европы после завершения конфликта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Победить Россию на поле боя невозможно – ПутинВсе началось с Крыма: Путин об основе конфликта на УкраинеРоссия открыта для обсуждения нового миропорядка – Путин
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дмитрий песков, мнения, москва, кремль, россия, украина, владимир зеленский
"Киеву нужно протрезветь": в Кремле оценили "мирный план" Зеленского

Зеленский выдает за "мирный план" войну до последнего украинца – Песков

13:33 16.10.2024 (обновлено: 13:48 16.10.2024)
 
© AFP 2024 / ALESSANDRO DELLA VALLEВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© AFP 2024 / ALESSANDRO DELLA VALLE
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский, по всей видимости, выдает за свой так называемый "мирный план" продиктованную Западом политику "войны до последнего украинца". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Уже столько недель ведется речь о некоем эфемерном "мирном плане", но, скорее всего, это тот же самый план американцев воевать с нами до последнего украинца, который теперь Зеленский закамуфлировал и назвал "мирным планом". Вот, по всей видимости, это так. Какого-то иного там плана нет", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

По словам Пескова, план, который может стать действительно мирным, – это осознание киевским режимом бесперспективности проводимой им политики, понимание необходимости протрезветь и осознать причины, приведшие к нынешнему конфликту вокруг Украины.
Владимир Зеленский в среду выступил в Верховной Раде, где презентовал так называемый "план победы" Украины.
Как сообщают украинские СМИ, данная концепция включает в себя пять пунктов:
– приглашение Украины в НАТО еще до окончания войны;
– продолжение операций на территории России и снятие ограничений на удары по ее территории, совместное с партнерами поражение российской авиации, расширение использования украинских дронов и ракет и доступ к разведданным партнеров;
– размещение на территории Украины "неядерного сдерживающего пакета";
– развитие стратегически-экономического потенциала Украины и усиление санкций против РФ;
– использование опыта украинских военных для укрепления обороны НАТО и Европы после завершения конфликта.
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Дмитрий ПесковМненияМоскваКремльРоссияУкраинаВладимир Зеленский
 
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