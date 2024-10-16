https://crimea.ria.ru/20241016/kievu-nuzhno-protrezvet-v-kremle-otsenili-mirnyy-plan-zelenskogo-1141126169.html

"Киеву нужно протрезветь": в Кремле оценили "мирный план" Зеленского

"Киеву нужно протрезветь": в Кремле оценили "мирный план" Зеленского - РИА Новости Крым, 16.10.2024

"Киеву нужно протрезветь": в Кремле оценили "мирный план" Зеленского

Владимир Зеленский, по всей видимости, выдает за свой так называемый "мирный план" продиктованную Западом политику "войны до последнего украинца". Об этом... РИА Новости Крым, 16.10.2024

2024-10-16T13:33

2024-10-16T13:33

2024-10-16T13:48

дмитрий песков

мнения

москва

кремль

россия

украина

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/10/1138154952_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e80ea591178f33ce57fa48620b954de1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский, по всей видимости, выдает за свой так называемый "мирный план" продиктованную Западом политику "войны до последнего украинца". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.По словам Пескова, план, который может стать действительно мирным, – это осознание киевским режимом бесперспективности проводимой им политики, понимание необходимости протрезветь и осознать причины, приведшие к нынешнему конфликту вокруг Украины.Владимир Зеленский в среду выступил в Верховной Раде, где презентовал так называемый "план победы" Украины.Как сообщают украинские СМИ, данная концепция включает в себя пять пунктов:– приглашение Украины в НАТО еще до окончания войны;– продолжение операций на территории России и снятие ограничений на удары по ее территории, совместное с партнерами поражение российской авиации, расширение использования украинских дронов и ракет и доступ к разведданным партнеров;– размещение на территории Украины "неядерного сдерживающего пакета";– развитие стратегически-экономического потенциала Украины и усиление санкций против РФ;– использование опыта украинских военных для укрепления обороны НАТО и Европы после завершения конфликта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Победить Россию на поле боя невозможно – ПутинВсе началось с Крыма: Путин об основе конфликта на УкраинеРоссия открыта для обсуждения нового миропорядка – Путин

москва

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, мнения, москва, кремль, россия, украина, владимир зеленский