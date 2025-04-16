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Крымчан ждут длинные выходные
Крымчан ждут длинные выходные - РИА Новости Крым, 16.04.2025
Крымчан ждут длинные выходные
Ближайший понедельник, 21 апреля, в Крыму будет выходным днем. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 16.04.2025
2025-04-16T10:35
2025-04-16T10:35
2025-04-16T10:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Ближайший понедельник, 21 апреля, в Крыму будет выходным днем. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.Это не единственный выходной, установленный для крымчан республиканским законом из-за религиозных праздников. Так, жители полуострова будут отдыхать 6 июня, в честь Курбан-байрам, и 9 июня — в день Святой Троицы.Дополнительные нерабочие праздничные дни по случаю указанных праздников объявляют в Крыму ежегодно. Уже в начале мая всех россиян ждут сразу две короткие рабочие недели по случаю празднования Дня Весны и труда и 80-й годовщины Великой Победы. Россияне будут отдыхать с 1 по 4 мая, а затем с 8 по 11 мая включительно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, пасха, праздники и памятные даты, общество, календарь, производственный календарь, новости крыма
Крымчан ждут длинные выходные
В Крыму 21 апреля будет выходным днем в честь празднования Пасхи