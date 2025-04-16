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Два человека ранены при атаке беспилотников на Ивановскую область
Два человека ранены при атаке беспилотников на Ивановскую область - РИА Новости Крым, 16.04.2025
Два человека ранены при атаке беспилотников на Ивановскую область
Два мирных жителя пострадали при падении обломков украинских беспилотников на город Шуя в Ивановской области. Об этом сообщили в правительстве региона. РИА Новости Крым, 16.04.2025
2025-04-16T10:57
2025-04-16T10:57
2025-04-16T11:01
ивановская область
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
новости
общество
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Два мирных жителя пострадали при падении обломков украинских беспилотников на город Шуя в Ивановской области. Об этом сообщили в правительстве региона.Утром над городом были уничтожены семь украинских БПЛА. Сейчас на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.В ночь на 16 апреля над Крымом, Воронежской, Белгородской, Курской, Липецкой областями и над Московском регионом отражена атака 26 БПЛА, сообщали ранее в Минобороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ивановская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости, общество, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)
Два человека ранены при атаке беспилотников на Ивановскую область
В Ивановской области два человека пострадали при атаке беспилотников
10:57 16.04.2025 (обновлено: 11:01 16.04.2025)