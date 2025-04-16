https://crimea.ria.ru/20250416/dva-cheloveka-raneny-pri-atake-bespilotnikov-na-ivanovskuyu-oblast-1145718002.html

Два человека ранены при атаке беспилотников на Ивановскую область

Два человека ранены при атаке беспилотников на Ивановскую область - РИА Новости Крым, 16.04.2025

Два человека ранены при атаке беспилотников на Ивановскую область

Два мирных жителя пострадали при падении обломков украинских беспилотников на город Шуя в Ивановской области. Об этом сообщили в правительстве региона. РИА Новости Крым, 16.04.2025

2025-04-16T10:57

2025-04-16T10:57

2025-04-16T11:01

ивановская область

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

новости

общество

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Два мирных жителя пострадали при падении обломков украинских беспилотников на город Шуя в Ивановской области. Об этом сообщили в правительстве региона.Утром над городом были уничтожены семь украинских БПЛА. Сейчас на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.В ночь на 16 апреля над Крымом, Воронежской, Белгородской, Курской, Липецкой областями и над Московском регионом отражена атака 26 БПЛА, сообщали ранее в Минобороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ивановская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ивановская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости, общество, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)