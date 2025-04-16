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Беспилотники атакуют Ивановскую область

Беспилотники атакуют Ивановскую область - РИА Новости Крым, 16.04.2025

Беспилотники атакуют Ивановскую область

Над Ивановской областью силы противовоздушной обороны России отражают атаку вражеских беспилотников. Об этом сообщили в правительстве региона. РИА Новости Крым, 16.04.2025

2025-04-16T10:14

2025-04-16T10:14

2025-04-16T10:20

ивановская область

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

пво

россия

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

безопасность

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Над Ивановской областью силы противовоздушной обороны России отражают атаку вражеских беспилотников. Об этом сообщили в правительстве региона.Ответственные службы устраняют последствия "прилетов". О месте падения обломков и пострадавших не сообщается.Как уточнили в Минобороны, над регионом с 08:00 до 09:40 было уничтожено семь беспилотников. В ночь на 16 апреля над Крымом, Воронежской, Белгородской, Курской, Липецкой областями и над Московском регионом отражена атака 26 БПЛА, сообщали ранее в Минобороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ивановская область

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ивановская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), пво, россия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, безопасность, министерство обороны рф