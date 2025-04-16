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Беспилотники атакуют Ивановскую область
Беспилотники атакуют Ивановскую область - РИА Новости Крым, 16.04.2025
Беспилотники атакуют Ивановскую область
Над Ивановской областью силы противовоздушной обороны России отражают атаку вражеских беспилотников. Об этом сообщили в правительстве региона. РИА Новости Крым, 16.04.2025
2025-04-16T10:14
2025-04-16T10:14
2025-04-16T10:20
ивановская область
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
пво
россия
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Над Ивановской областью силы противовоздушной обороны России отражают атаку вражеских беспилотников. Об этом сообщили в правительстве региона.Ответственные службы устраняют последствия "прилетов". О месте падения обломков и пострадавших не сообщается.Как уточнили в Минобороны, над регионом с 08:00 до 09:40 было уничтожено семь беспилотников. В ночь на 16 апреля над Крымом, Воронежской, Белгородской, Курской, Липецкой областями и над Московском регионом отражена атака 26 БПЛА, сообщали ранее в Минобороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ивановская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), пво, россия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, безопасность, министерство обороны рф
Беспилотники атакуют Ивановскую область
В Ивановской области силы ПВО отражают атаку украинских беспилотников
10:14 16.04.2025 (обновлено: 10:20 16.04.2025)