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Беспилотники атакуют Ивановскую область - РИА Новости Крым, 16.04.2025
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Беспилотники атакуют Ивановскую область
Беспилотники атакуют Ивановскую область - РИА Новости Крым, 16.04.2025
Беспилотники атакуют Ивановскую область
Над Ивановской областью силы противовоздушной обороны России отражают атаку вражеских беспилотников. Об этом сообщили в правительстве региона. РИА Новости Крым, 16.04.2025
2025-04-16T10:14
2025-04-16T10:20
ивановская область
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
пво
россия
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
безопасность
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Над Ивановской областью силы противовоздушной обороны России отражают атаку вражеских беспилотников. Об этом сообщили в правительстве региона.Ответственные службы устраняют последствия "прилетов". О месте падения обломков и пострадавших не сообщается.Как уточнили в Минобороны, над регионом с 08:00 до 09:40 было уничтожено семь беспилотников. В ночь на 16 апреля над Крымом, Воронежской, Белгородской, Курской, Липецкой областями и над Московском регионом отражена атака 26 БПЛА, сообщали ранее в Минобороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ивановская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), пво, россия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, безопасность, министерство обороны рф
Беспилотники атакуют Ивановскую область

В Ивановской области силы ПВО отражают атаку украинских беспилотников

10:14 16.04.2025 (обновлено: 10:20 16.04.2025)
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Над Ивановской областью силы противовоздушной обороны России отражают атаку вражеских беспилотников. Об этом сообщили в правительстве региона.
"В Шуе отражается атака беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - говорится в сообщении.
Ответственные службы устраняют последствия "прилетов". О месте падения обломков и пострадавших не сообщается.
Как уточнили в Минобороны, над регионом с 08:00 до 09:40 было уничтожено семь беспилотников.
В ночь на 16 апреля над Крымом, Воронежской, Белгородской, Курской, Липецкой областями и над Московском регионом отражена атака 26 БПЛА, сообщали ранее в Минобороны.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ивановская областьПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)ПВОРоссияОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиБезопасностьМинистерство обороны РФ
 
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