https://crimea.ria.ru/20241016/situatsiya-patovaya-dlya-chego-nato-obeschaet-kievu-peremeny-na-fronte-1141128666.html
Ситуация патовая: для чего НАТО обещает Киеву "перемены" на фронте
Ситуация патовая: для чего НАТО обещает Киеву "перемены" на фронте - РИА Новости Крым, 16.10.2024
Ситуация патовая: для чего НАТО обещает Киеву "перемены" на фронте
Обещания нового генсека НАТО Марка Рютте изменить ситуацию на поле боя в пользу Украины является дежурным "успокоительным" заявлением, реальных возможностей для РИА Новости Крым, 16.10.2024
2024-10-16T14:42
2024-10-16T14:42
2024-10-16T14:42
радио "спутник в крыму"
владимир киреев
политика
владимир зеленский
украина
нато
марк рютте
россия
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в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Обещания нового генсека НАТО Марка Рютте изменить ситуацию на поле боя в пользу Украины является дежурным "успокоительным" заявлением, реальных возможностей для такого перелома у Киева и его союзников нет. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал эксперт Института нового общества Владимир Киреев.По мнению Киреева, вступать напрямую в конфликт с Россией страны Североатлантического альянса не хотят и не готовы, поэтому в последнее время участились информационные сигналы о готовности Запада к сепаратным переговорам."Воля сопротивляться у них есть, но ресурсов нет. Для НАТО единственный выход из ситуации – прямое включение в конфликт. Но воевать они не хотят и не будут. А сама по себе Украина не имеет ресурсов для того, чтобы продолжать конфликт", - добавил аналитик.В среду Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде, где презентовал так называемый "план победы" Украины. Он включает в себя пять пунктов:- приглашение Украины в НАТО еще до окончания войны;- продолжение операций на территории России и снятие ограничений по ударам по ее территории, совместное с партнерами поражение российской авиации, расширение использования украинских дронов и ракет и доступ к разведданным партнеров;- размещение на территории Украины "неядерного сдерживающего пакета".- развитие стратегически-экономического потенциала Украины и усиление санкций против РФ.- использование опыта украинских военных для укрепления обороны НАТО и Европы после завершения конфликта.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что план, который может стать действительно мирным, – это "осознание киевским режимом бесперспективности той политики, которую они проводят, понимание необходимости протрезветь и осознать те причины, которые привели к конфликту вокруг Украины, который сейчас идет".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Киеву нужно протрезветь": в Кремле оценили "мирный план" ЗеленскогоПрощай, оружие: Германия отказалась поставлять Украине вооружениеДля режима Зеленского наступает "мертвый сезон"
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владимир киреев, политика, владимир зеленский, украина, нато, марк рютте, россия, мнения, в мире
Ситуация патовая: для чего НАТО обещает Киеву "перемены" на фронте
Обещание генсека НАТО "изменить" ситуацию на фронте является фигурой речи – политолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым
. Обещания нового генсека НАТО Марка Рютте изменить ситуацию на поле боя в пользу Украины является дежурным "успокоительным" заявлением, реальных возможностей для такого перелома у Киева и его союзников нет. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал эксперт Института нового общества Владимир Киреев.
"Это политические заявления. Генсеку НАТО необходимо сохранять определенный политес, заявляя, что НАТО якобы ничем не проиграла на Украине, что ситуация находится под контролем. Это фигура речи. Очевидно, что ситуация патовая. Украину Запад, конечно, не проиграл, но он проиграл ситуацию", - сказал политолог.
По мнению Киреева, вступать напрямую в конфликт с Россией страны Североатлантического альянса не хотят и не готовы, поэтому в последнее время участились информационные сигналы о готовности Запада к сепаратным переговорам.
"Воля сопротивляться у них есть, но ресурсов нет. Для НАТО единственный выход из ситуации – прямое включение в конфликт. Но воевать они не хотят и не будут. А сама по себе Украина не имеет ресурсов для того, чтобы продолжать конфликт", - добавил аналитик.
В среду Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде, где презентовал так называемый "план победы"
Украины. Он включает в себя пять пунктов:
- приглашение Украины в НАТО еще до окончания войны;
- продолжение операций на территории России и снятие ограничений по ударам по ее территории, совместное с партнерами поражение российской авиации, расширение использования украинских дронов и ракет и доступ к разведданным партнеров;
- размещение на территории Украины "неядерного сдерживающего пакета".
- развитие стратегически-экономического потенциала Украины и усиление санкций против РФ.
- использование опыта украинских военных для укрепления обороны НАТО и Европы после завершения конфликта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что план, который может стать действительно мирным, – это "осознание киевским режимом бесперспективности той политики, которую они проводят, понимание необходимости протрезветь и осознать те причины, которые привели к конфликту вокруг Украины, который сейчас идет".
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