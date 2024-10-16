https://crimea.ria.ru/20241016/situatsiya-patovaya-dlya-chego-nato-obeschaet-kievu-peremeny-na-fronte-1141128666.html

Ситуация патовая: для чего НАТО обещает Киеву "перемены" на фронте

Ситуация патовая: для чего НАТО обещает Киеву "перемены" на фронте - РИА Новости Крым, 16.10.2024

Ситуация патовая: для чего НАТО обещает Киеву "перемены" на фронте

Обещания нового генсека НАТО Марка Рютте изменить ситуацию на поле боя в пользу Украины является дежурным "успокоительным" заявлением, реальных возможностей для РИА Новости Крым, 16.10.2024

2024-10-16T14:42

2024-10-16T14:42

2024-10-16T14:42

радио "спутник в крыму"

владимир киреев

политика

владимир зеленский

украина

нато

марк рютте

россия

мнения

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Обещания нового генсека НАТО Марка Рютте изменить ситуацию на поле боя в пользу Украины является дежурным "успокоительным" заявлением, реальных возможностей для такого перелома у Киева и его союзников нет. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал эксперт Института нового общества Владимир Киреев.По мнению Киреева, вступать напрямую в конфликт с Россией страны Североатлантического альянса не хотят и не готовы, поэтому в последнее время участились информационные сигналы о готовности Запада к сепаратным переговорам."Воля сопротивляться у них есть, но ресурсов нет. Для НАТО единственный выход из ситуации – прямое включение в конфликт. Но воевать они не хотят и не будут. А сама по себе Украина не имеет ресурсов для того, чтобы продолжать конфликт", - добавил аналитик.В среду Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде, где презентовал так называемый "план победы" Украины. Он включает в себя пять пунктов:- приглашение Украины в НАТО еще до окончания войны;- продолжение операций на территории России и снятие ограничений по ударам по ее территории, совместное с партнерами поражение российской авиации, расширение использования украинских дронов и ракет и доступ к разведданным партнеров;- размещение на территории Украины "неядерного сдерживающего пакета".- развитие стратегически-экономического потенциала Украины и усиление санкций против РФ.- использование опыта украинских военных для укрепления обороны НАТО и Европы после завершения конфликта.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что план, который может стать действительно мирным, – это "осознание киевским режимом бесперспективности той политики, которую они проводят, понимание необходимости протрезветь и осознать те причины, которые привели к конфликту вокруг Украины, который сейчас идет".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Киеву нужно протрезветь": в Кремле оценили "мирный план" ЗеленскогоПрощай, оружие: Германия отказалась поставлять Украине вооружениеДля режима Зеленского наступает "мертвый сезон"

https://crimea.ria.ru/20241016/prodolzhat-voevat-ryutte-poyasnil-sut-strategii-nato-po-ukraine-1141122391.html

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