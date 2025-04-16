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Стоял за правду: Севастополь простился с героем СВО Никитой Мотлухом - РИА Новости Крым, 16.04.2025
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Стоял за правду: Севастополь простился с героем СВО Никитой Мотлухом
Стоял за правду: Севастополь простился с героем СВО Никитой Мотлухом - РИА Новости Крым, 16.04.2025
Стоял за правду: Севастополь простился с героем СВО Никитой Мотлухом
Севастополь простился со своим земляком гвардии рядовым Никитой Мотлухом, погибшим при освобождении Курской области от ВСУ. Об этом сообщил в своем... РИА Новости Крым, 16.04.2025
2025-04-16T10:09
2025-04-16T10:09
утраты
герои сво
севастополь
михаил развожаев
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Севастополь простился со своим земляком гвардии рядовым Никитой Мотлухом, погибшим при освобождении Курской области от ВСУ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.Никита Сергеевич Мотлух родился и вырос в Севастополе, окончил школу № 41. Попробовав себя в разных областях, он самостоятельно освоил специальность технолога пищевого производства и несколько лет работал в сфере производства пищевых продуктов."Никита Сергеевич был настоящим патриотом России и Севастополя. Он всегда стоял за правду и справедливость, поэтому не мог оставаться в стороне от происходящих событий", – отметил Развожаев.В 2024 году Никита Сергеевич принял решение подписать контракт с Минобороны России, и был направлен в одно из подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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утраты, герои сво, севастополь, михаил развожаев, новости севастополя
Стоял за правду: Севастополь простился с героем СВО Никитой Мотлухом

В Севастополе простились с героем СВО Никитой Мотлухом

10:09 16.04.2025
 
© Официальный канал главы администрации города КерчиСвеча
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Севастополь простился со своим земляком гвардии рядовым Никитой Мотлухом, погибшим при освобождении Курской области от ВСУ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.
Никита Сергеевич Мотлух родился и вырос в Севастополе, окончил школу № 41. Попробовав себя в разных областях, он самостоятельно освоил специальность технолога пищевого производства и несколько лет работал в сфере производства пищевых продуктов.
"Никита Сергеевич был настоящим патриотом России и Севастополя. Он всегда стоял за правду и справедливость, поэтому не мог оставаться в стороне от происходящих событий", – отметил Развожаев.
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе простились с героем СВО Никитой Мотлухом
В Севастополе простились с героем СВО Никитой Мотлухом
© Telegram Михаил Развожаев
В 2024 году Никита Сергеевич принял решение подписать контракт с Минобороны России, и был направлен в одно из подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота.
"Никита Сергеевич Мотлух воевал отважно и инициативно, был отлично подготовлен физически и всегда старался прикрыть в бою своих товарищей. Он геройски погиб при освобождении Курской области от укронацистских захватчиков", – сообщил губернатор Севастополя.
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УтратыГерои СВОСевастопольМихаил РазвожаевНовости Севастополя
 
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