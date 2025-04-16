https://crimea.ria.ru/20250416/stoyal-za-pravdu-sevastopol-prostilsya-s-geroem-svo-nikitoy-motlukhom-1145716396.html

Стоял за правду: Севастополь простился с героем СВО Никитой Мотлухом

Стоял за правду: Севастополь простился с героем СВО Никитой Мотлухом - РИА Новости Крым, 16.04.2025

Стоял за правду: Севастополь простился с героем СВО Никитой Мотлухом

Севастополь простился со своим земляком гвардии рядовым Никитой Мотлухом, погибшим при освобождении Курской области от ВСУ. Об этом сообщил в своем... РИА Новости Крым, 16.04.2025

2025-04-16T10:09

2025-04-16T10:09

2025-04-16T10:09

утраты

герои сво

севастополь

михаил развожаев

новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Севастополь простился со своим земляком гвардии рядовым Никитой Мотлухом, погибшим при освобождении Курской области от ВСУ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.Никита Сергеевич Мотлух родился и вырос в Севастополе, окончил школу № 41. Попробовав себя в разных областях, он самостоятельно освоил специальность технолога пищевого производства и несколько лет работал в сфере производства пищевых продуктов."Никита Сергеевич был настоящим патриотом России и Севастополя. Он всегда стоял за правду и справедливость, поэтому не мог оставаться в стороне от происходящих событий", – отметил Развожаев.В 2024 году Никита Сергеевич принял решение подписать контракт с Минобороны России, и был направлен в одно из подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, герои сво, севастополь, михаил развожаев, новости севастополя