https://crimea.ria.ru/20250416/rada-prodlila-voennoe-polozhenie-i-obschuyu-mobilizatsiyu-na-ukraine-1145718763.html

Рада продлила военное положение и общую мобилизацию на Украине

Рада продлила военное положение и общую мобилизацию на Украине - РИА Новости Крым, 16.04.2025

Рада продлила военное положение и общую мобилизацию на Украине

Верховная Рада Украины продлила военное положение и общую мобилизацию на 90 дней. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк. РИА Новости Крым, 16.04.2025

2025-04-16T11:18

2025-04-16T11:18

2025-04-16T11:22

украина

новости

политика

общественно-политическая ситуация на украине

военное положение на украине

верховная рада украины

новости

мобилизация на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/10/1144970718_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9315e4912aab821cc6d0af3e6e19eabc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Верховная Рада Украины продлила военное положение и общую мобилизацию на 90 дней. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.По его словам, за проголосовали 357 депутатов, против – 1.Накануне Владимир Зеленский предложил Верховной раде Украины утвердить указы о продлении военного положения и общей мобилизации в стране еще на 90 дней. На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевались каждые 90 дней. В январе 2025 года Рада заранее продлила действие военного положения на очередные 90 суток – с 8 февраля по 9 мая.Режим военного положения на Украине позволяет Зеленскому не проводить президентские выборы. Срок его полномочий в качестве президента Украины истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте.Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США Зеленского додавили: что значит заявление об усилении мобилизацииЗеленский хочет продлить военное положение и мобилизацию на УкраинеУкраинской журналистке дали пять лет за видео с силовой мобилизацией

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, новости, политика, общественно-политическая ситуация на украине, военное положение на украине, верховная рада украины, новости, мобилизация на украине