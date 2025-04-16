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Рада продлила военное положение и общую мобилизацию на Украине - РИА Новости Крым, 16.04.2025
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Рада продлила военное положение и общую мобилизацию на Украине
Рада продлила военное положение и общую мобилизацию на Украине - РИА Новости Крым, 16.04.2025
Рада продлила военное положение и общую мобилизацию на Украине
Верховная Рада Украины продлила военное положение и общую мобилизацию на 90 дней. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк. РИА Новости Крым, 16.04.2025
2025-04-16T11:18
2025-04-16T11:22
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общественно-политическая ситуация на украине
военное положение на украине
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новости
мобилизация на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Верховная Рада Украины продлила военное положение и общую мобилизацию на 90 дней. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.По его словам, за проголосовали 357 депутатов, против – 1.Накануне Владимир Зеленский предложил Верховной раде Украины утвердить указы о продлении военного положения и общей мобилизации в стране еще на 90 дней. На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевались каждые 90 дней. В январе 2025 года Рада заранее продлила действие военного положения на очередные 90 суток – с 8 февраля по 9 мая.Режим военного положения на Украине позволяет Зеленскому не проводить президентские выборы. Срок его полномочий в качестве президента Украины истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте.Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США Зеленского додавили: что значит заявление об усилении мобилизацииЗеленский хочет продлить военное положение и мобилизацию на УкраинеУкраинской журналистке дали пять лет за видео с силовой мобилизацией
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РИА Новости Крым
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украина, новости, политика, общественно-политическая ситуация на украине, военное положение на украине, верховная рада украины, новости, мобилизация на украине
Рада продлила военное положение и общую мобилизацию на Украине

Рада продлила военное положение и общую мобилизацию на Украине на 90 дней

11:18 16.04.2025 (обновлено: 11:22 16.04.2025)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Верховная Рада Украины продлила военное положение и общую мобилизацию на 90 дней. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
"Парламент 15-й раз за этот созыв одобрил продолжение до 6 августа (на 90 дней) военного положения", - написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, за проголосовали 357 депутатов, против – 1.
Накануне Владимир Зеленский предложил Верховной раде Украины утвердить указы о продлении военного положения и общей мобилизации в стране еще на 90 дней.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевались каждые 90 дней. В январе 2025 года Рада заранее продлила действие военного положения на очередные 90 суток – с 8 февраля по 9 мая.
Режим военного положения на Украине позволяет Зеленскому не проводить президентские выборы. Срок его полномочий в качестве президента Украины истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте.Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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