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Сорвать контрольную по алгебре: юный севастополец "заминировал" школу - РИА Новости Крым, 16.04.2025
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Сорвать контрольную по алгебре: юный севастополец "заминировал" школу
Сорвать контрольную по алгебре: юный севастополец "заминировал" школу - РИА Новости Крым, 16.04.2025
Сорвать контрольную по алгебре: юный севастополец "заминировал" школу
Юный житель Севастополя оставил ложное сообщение о "минировании" школы, чтобы сорвать контрольную по алгебре. Как сообщает пресс-служба полиции города,... РИА Новости Крым, 16.04.2025
2025-04-16T09:40
2025-04-16T10:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Юный житель Севастополя оставил ложное сообщение о "минировании" школы, чтобы сорвать контрольную по алгебре. Как сообщает пресс-служба полиции города, правоохранители шутку не оценили.Получив сигнал о минировании, правоохранители осмотрели школу, не нашли взрывчатых веществ и быстро вычислили звонившего. Как оказалось, таким образом юноша пытался сорвать пересдачу контрольной по алгебре, но не учел нюанс - номер, с которого звонил подросток, был зарегистрирован на его маму.Теперь в отношении шутника возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 700 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе эвакуируют школуВ Симферополе эвакуировали преподавателей и студентов КФУСообщение о минировании школы в Севастополе не подтвердилось
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Сорвать контрольную по алгебре: юный севастополец "заминировал" школу

МВД: 14-летний школьник из Севастополя хотел сорвать контрольную и сообщил о "минировании"

09:40 16.04.2025 (обновлено: 10:55 16.04.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Юный житель Севастополя оставил ложное сообщение о "минировании" школы, чтобы сорвать контрольную по алгебре. Как сообщает пресс-служба полиции города, правоохранители шутку не оценили.
"14-летний школьник позвонил в "112" и сообщил о минировании школы", - сказано в сообщении.
Получив сигнал о минировании, правоохранители осмотрели школу, не нашли взрывчатых веществ и быстро вычислили звонившего. Как оказалось, таким образом юноша пытался сорвать пересдачу контрольной по алгебре, но не учел нюанс - номер, с которого звонил подросток, был зарегистрирован на его маму.
Теперь в отношении шутника возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 700 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
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