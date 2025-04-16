https://crimea.ria.ru/20250416/sorvat-kontrolnuyu-po-algebre-yunyy-sevastopolets-zaminiroval-shkolu-1145715555.html

Сорвать контрольную по алгебре: юный севастополец "заминировал" школу

Сорвать контрольную по алгебре: юный севастополец "заминировал" школу - РИА Новости Крым, 16.04.2025

Сорвать контрольную по алгебре: юный севастополец "заминировал" школу

Юный житель Севастополя оставил ложное сообщение о "минировании" школы, чтобы сорвать контрольную по алгебре. Как сообщает пресс-служба полиции города,... РИА Новости Крым, 16.04.2025

2025-04-16T09:40

2025-04-16T09:40

2025-04-16T10:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Юный житель Севастополя оставил ложное сообщение о "минировании" школы, чтобы сорвать контрольную по алгебре. Как сообщает пресс-служба полиции города, правоохранители шутку не оценили.Получив сигнал о минировании, правоохранители осмотрели школу, не нашли взрывчатых веществ и быстро вычислили звонившего. Как оказалось, таким образом юноша пытался сорвать пересдачу контрольной по алгебре, но не учел нюанс - номер, с которого звонил подросток, был зарегистрирован на его маму.Теперь в отношении шутника возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 700 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе эвакуируют школуВ Симферополе эвакуировали преподавателей и студентов КФУСообщение о минировании школы в Севастополе не подтвердилось

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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