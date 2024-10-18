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Киев пытается создать "грязную бомбу" - Медведев - РИА Новости Крым, 18.10.2024
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Киев пытается создать "грязную бомбу" - Медведев
Киев пытается создать "грязную бомбу" - Медведев - РИА Новости Крым, 18.10.2024
Киев пытается создать "грязную бомбу" - Медведев
Разговоры о возможности создания Украиной ядерного оружия говорят о том, что киевский режим пытается создать "грязную бомбу", возможности для этого у него есть, РИА Новости Крым, 18.10.2024
2024-10-18T10:48
2024-10-18T10:50
дмитрий медведев
тактическое ядерное оружие (тяо)
ядерное оружие
оружие
новости
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Разговоры о возможности создания Украиной ядерного оружия говорят о том, что киевский режим пытается создать "грязную бомбу", возможности для этого у него есть, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Ранее издание Bild, ссылаясь на неназванного украинского чиновника, сообщило, что Украина якобы в рамках нескольких недель может создать ядерное оружие для применения против России."С учетом на первый взгляд бессмысленной болтовни вокруг создания бандеровской Украиной ядерного оружия можно сделать только один печальный вывод: нацистский режим пытается создать "грязную бомбу". Для этого у него есть все возможности: сырье, технологии, специалисты. А для изготовления заряда небольшой мощности подойдет любая лаборатория советских времен. Часики тикают", - написал Медведев в своем Telegram-канале.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация патовая: для чего НАТО обещает Киеву "перемены" на фронтеИз любви к театру: почему "План победы" Зеленского - фикция"Киеву нужно протрезветь": в Кремле оценили "мирный план" Зеленского
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дмитрий медведев, тактическое ядерное оружие (тяо), ядерное оружие, оружие, новости, украина
Киев пытается создать "грязную бомбу" - Медведев

Медведев: у Киева есть возможности для создания "грязной бомбы" и они пытаются ее создать

10:48 18.10.2024 (обновлено: 10:50 18.10.2024)
 
© РИА Новости КрымЗнак радиационной опасности
Знак радиационной опасности - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Разговоры о возможности создания Украиной ядерного оружия говорят о том, что киевский режим пытается создать "грязную бомбу", возможности для этого у него есть, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Ранее издание Bild, ссылаясь на неназванного украинского чиновника, сообщило, что Украина якобы в рамках нескольких недель может создать ядерное оружие для применения против России.
"С учетом на первый взгляд бессмысленной болтовни вокруг создания бандеровской Украиной ядерного оружия можно сделать только один печальный вывод: нацистский режим пытается создать "грязную бомбу". Для этого у него есть все возможности: сырье, технологии, специалисты. А для изготовления заряда небольшой мощности подойдет любая лаборатория советских времен. Часики тикают", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
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