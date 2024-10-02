https://crimea.ria.ru/20241002/preduprezhdenie-putina-o-dalnoboynykh-raketakh-chto-uslyshali-na-zapade-1140803973.html

Предупреждение Путина о дальнобойных ракетах: что услышали на Западе

Предупреждение Путина о дальнобойных ракетах: что услышали на Западе - РИА Новости Крым, 02.10.2024

Предупреждение Путина о дальнобойных ракетах: что услышали на Западе

Предупреждение президента России Владимира Путина о применении дальнобойных ракет по российской территории было сделано очень своевременно, его услышали на... РИА Новости Крым, 02.10.2024

2024-10-02T21:03

2024-10-02T21:03

2024-10-02T21:03

радио "спутник в крыму"

владимир путин (политик)

коллективный запад

сша

россия

политика

в мире

александр гусев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Предупреждение президента России Владимира Путина о применении дальнобойных ракет по российской территории было сделано очень своевременно, его услышали на Западе и именно поэтому Киев не получает разрешения на удары. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев."С 22 по 30 сентября проходила 79-я сессия Генассамблеи ООН, 24 сентября выступал действующий американский президент Джозеф Байден, и многие аналитики ожидали, что он обязательно в своей речи даст разрешение киевскому режиму на удары крылатыми ракетами ATACMS по территории России. Все этого ждали, но он не сказал", – прокомментировал Гусев.А 25 сентября российский лидер сделал не менее жесткое последовательное предостережение, после которого Киев получил уже более явный ответ от Запада. Политолог привел в пример заявление Великобритании, которая ранее дала разрешение бить дальнобойным оружием своего производства Storm Shadow по России, но потом "Лондон осекся".Гусев делает вывод, что предупреждение президента России, прозвучавшее дважды в сентябре, "в значительной степени было услышано" на Западе.25 сентября президент России Владимир Путин в ходе совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию предложил уточнить условия применения Россией ядерного оружия. В частности, российский лидер заявил, что Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету страны.Также в обновленной редакции документа агрессию против РФ со стороны неядерного государства при поддержке ядерного предлагается рассматривать как их совместное нападение на Россию.29 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что корректировки российской ядерной политики подготовлены. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Применит ли Россия ядерное оружие в случае массовой атаки БПЛАМгновенно применим ядерное оружие – Лукашенко назвал условиеЛучшие традиции "95 квартала": что и зачем Зеленский говорил в СБ ООН

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сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), коллективный запад, сша, россия, политика, в мире, александр гусев