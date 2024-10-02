https://crimea.ria.ru/20241002/preduprezhdenie-putina-o-dalnoboynykh-raketakh-chto-uslyshali-na-zapade-1140803973.html
Предупреждение Путина о дальнобойных ракетах: что услышали на Западе
Предупреждение Путина о дальнобойных ракетах: что услышали на Западе - РИА Новости Крым, 02.10.2024
Предупреждение Путина о дальнобойных ракетах: что услышали на Западе
Предупреждение президента России Владимира Путина о применении дальнобойных ракет по российской территории было сделано очень своевременно, его услышали на... РИА Новости Крым, 02.10.2024
2024-10-02T21:03
2024-10-02T21:03
2024-10-02T21:03
радио "спутник в крыму"
владимир путин (политик)
коллективный запад
сша
россия
политика
в мире
александр гусев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Предупреждение президента России Владимира Путина о применении дальнобойных ракет по российской территории было сделано очень своевременно, его услышали на Западе и именно поэтому Киев не получает разрешения на удары. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев."С 22 по 30 сентября проходила 79-я сессия Генассамблеи ООН, 24 сентября выступал действующий американский президент Джозеф Байден, и многие аналитики ожидали, что он обязательно в своей речи даст разрешение киевскому режиму на удары крылатыми ракетами ATACMS по территории России. Все этого ждали, но он не сказал", – прокомментировал Гусев.А 25 сентября российский лидер сделал не менее жесткое последовательное предостережение, после которого Киев получил уже более явный ответ от Запада. Политолог привел в пример заявление Великобритании, которая ранее дала разрешение бить дальнобойным оружием своего производства Storm Shadow по России, но потом "Лондон осекся".Гусев делает вывод, что предупреждение президента России, прозвучавшее дважды в сентябре, "в значительной степени было услышано" на Западе.25 сентября президент России Владимир Путин в ходе совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию предложил уточнить условия применения Россией ядерного оружия. В частности, российский лидер заявил, что Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету страны.Также в обновленной редакции документа агрессию против РФ со стороны неядерного государства при поддержке ядерного предлагается рассматривать как их совместное нападение на Россию.29 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что корректировки российской ядерной политики подготовлены. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Применит ли Россия ядерное оружие в случае массовой атаки БПЛАМгновенно применим ядерное оружие – Лукашенко назвал условиеЛучшие традиции "95 квартала": что и зачем Зеленский говорил в СБ ООН
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владимир путин (политик), коллективный запад, сша, россия, политика, в мире, александр гусев
Предупреждение Путина о дальнобойных ракетах: что услышали на Западе
Предупреждения Путина о "дальнобое" услышали на Западе и Киев не получит добро – политолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым.
Предупреждение президента России Владимира Путина о применении дальнобойных ракет по российской территории было сделано очень своевременно, его услышали на Западе и именно поэтому Киев не получает разрешения на удары. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
"С 22 по 30 сентября проходила 79-я сессия Генассамблеи ООН, 24 сентября выступал действующий американский президент Джозеф Байден, и многие аналитики ожидали, что он обязательно в своей речи даст разрешение киевскому режиму на удары крылатыми ракетами ATACMS по территории России. Все этого ждали, но он не сказал", – прокомментировал Гусев.
А 25 сентября российский лидер сделал не менее жесткое последовательное предостережение, после которого Киев получил уже более явный ответ от Запада. Политолог привел в пример заявление Великобритании, которая ранее дала разрешение бить дальнобойным оружием своего производства Storm Shadow по России, но потом "Лондон осекся".
"Это ракеты производства четырех стран: Великобритании, США, Франции и Италии. Поэтому Страмер (Кир, премьер-министр Британии – ред.) вообще не имел права такого говорить – это могли сказать только лидеры четырех государств, где производится это оружие. Что касается ракет Scalp французского производства, то французы не дали своего согласия. Западногерманские ракеты Taurus – Киев на них тоже не получил разрешение", – перечислил эксперт.
Гусев делает вывод, что предупреждение президента России, прозвучавшее дважды в сентябре, "в значительной степени было услышано" на Западе.
"Во-первых, оно перевернуло с ног на голову повестку 79-й сессии Генассамблеи ООН. А во-вторых, что принципиально важно, остудило горячие головы американских стратегов", – заключил эксперт.
25 сентября президент России Владимир Путин в ходе совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию предложил уточнить условия применения Россией ядерного оружия.
В частности, российский лидер заявил, что Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие
в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету страны.
Также в обновленной редакции документа агрессию против РФ со стороны неядерного государства при поддержке ядерного предлагается рассматривать как их совместное нападение на Россию.
29 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что корректировки российской ядерной политики подготовлены
.
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