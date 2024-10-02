Рейтинг@Mail.ru
Предупреждение Путина о дальнобойных ракетах: что услышали на Западе - РИА Новости Крым, 02.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20241002/preduprezhdenie-putina-o-dalnoboynykh-raketakh-chto-uslyshali-na-zapade-1140803973.html
Предупреждение Путина о дальнобойных ракетах: что услышали на Западе
Предупреждение Путина о дальнобойных ракетах: что услышали на Западе - РИА Новости Крым, 02.10.2024
Предупреждение Путина о дальнобойных ракетах: что услышали на Западе
Предупреждение президента России Владимира Путина о применении дальнобойных ракет по российской территории было сделано очень своевременно, его услышали на... РИА Новости Крым, 02.10.2024
2024-10-02T21:03
2024-10-02T21:03
радио "спутник в крыму"
владимир путин (политик)
коллективный запад
сша
россия
политика
в мире
александр гусев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0b/1129989706_0:30:3087:1766_1920x0_80_0_0_7261039358cdc0b33ed489170dfc637a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Предупреждение президента России Владимира Путина о применении дальнобойных ракет по российской территории было сделано очень своевременно, его услышали на Западе и именно поэтому Киев не получает разрешения на удары. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев."С 22 по 30 сентября проходила 79-я сессия Генассамблеи ООН, 24 сентября выступал действующий американский президент Джозеф Байден, и многие аналитики ожидали, что он обязательно в своей речи даст разрешение киевскому режиму на удары крылатыми ракетами ATACMS по территории России. Все этого ждали, но он не сказал", – прокомментировал Гусев.А 25 сентября российский лидер сделал не менее жесткое последовательное предостережение, после которого Киев получил уже более явный ответ от Запада. Политолог привел в пример заявление Великобритании, которая ранее дала разрешение бить дальнобойным оружием своего производства Storm Shadow по России, но потом "Лондон осекся".Гусев делает вывод, что предупреждение президента России, прозвучавшее дважды в сентябре, "в значительной степени было услышано" на Западе.25 сентября президент России Владимир Путин в ходе совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию предложил уточнить условия применения Россией ядерного оружия. В частности, российский лидер заявил, что Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету страны.Также в обновленной редакции документа агрессию против РФ со стороны неядерного государства при поддержке ядерного предлагается рассматривать как их совместное нападение на Россию.29 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что корректировки российской ядерной политики подготовлены. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Применит ли Россия ядерное оружие в случае массовой атаки БПЛАМгновенно применим ядерное оружие – Лукашенко назвал условиеЛучшие традиции "95 квартала": что и зачем Зеленский говорил в СБ ООН
https://crimea.ria.ru/20240919/sarmat-letit-3-minuty-evropu-predupredili-ob-otvete-na-udary-vglub-rf-1140478945.html
сша
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0b/1129989706_356:0:3087:2048_1920x0_80_0_0_ca3d4cb57d0b12a54e3a747d9039d7aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), коллективный запад, сша, россия, политика, в мире, александр гусев
Предупреждение Путина о дальнобойных ракетах: что услышали на Западе

Предупреждения Путина о "дальнобое" услышали на Западе и Киев не получит добро – политолог

21:03 02.10.2024
 
© BEN STANSALL / AFPРакета MBDA Storm Shadow/Scalp
Ракета MBDA Storm Shadow/Scalp
© BEN STANSALL / AFP
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Предупреждение президента России Владимира Путина о применении дальнобойных ракет по российской территории было сделано очень своевременно, его услышали на Западе и именно поэтому Киев не получает разрешения на удары. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
"С 22 по 30 сентября проходила 79-я сессия Генассамблеи ООН, 24 сентября выступал действующий американский президент Джозеф Байден, и многие аналитики ожидали, что он обязательно в своей речи даст разрешение киевскому режиму на удары крылатыми ракетами ATACMS по территории России. Все этого ждали, но он не сказал", – прокомментировал Гусев.
А 25 сентября российский лидер сделал не менее жесткое последовательное предостережение, после которого Киев получил уже более явный ответ от Запада. Политолог привел в пример заявление Великобритании, которая ранее дала разрешение бить дальнобойным оружием своего производства Storm Shadow по России, но потом "Лондон осекся".
"Это ракеты производства четырех стран: Великобритании, США, Франции и Италии. Поэтому Страмер (Кир, премьер-министр Британии – ред.) вообще не имел права такого говорить – это могли сказать только лидеры четырех государств, где производится это оружие. Что касается ракет Scalp французского производства, то французы не дали своего согласия. Западногерманские ракеты Taurus – Киев на них тоже не получил разрешение", – перечислил эксперт.
Гусев делает вывод, что предупреждение президента России, прозвучавшее дважды в сентябре, "в значительной степени было услышано" на Западе.
"Во-первых, оно перевернуло с ног на голову повестку 79-й сессии Генассамблеи ООН. А во-вторых, что принципиально важно, остудило горячие головы американских стратегов", – заключил эксперт.
25 сентября президент России Владимир Путин в ходе совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию предложил уточнить условия применения Россией ядерного оружия. В частности, российский лидер заявил, что Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету страны.
Также в обновленной редакции документа агрессию против РФ со стороны неядерного государства при поддержке ядерного предлагается рассматривать как их совместное нападение на Россию.
29 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что корректировки российской ядерной политики подготовлены.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Применит ли Россия ядерное оружие в случае массовой атаки БПЛА
Мгновенно применим ядерное оружие – Лукашенко назвал условие
Лучшие традиции "95 квартала": что и зачем Зеленский говорил в СБ ООН
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования Сармат
19 сентября, 17:51
"Сармат" летит 3 минуты: Европу предупредили об ответе на удары вглубь РФ
 
Радио "Спутник в Крыму"Владимир Путин (политик)Коллективный ЗападСШАРоссияПолитикаВ миреАлександр Гусев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:56Главное за день: 2 октября
22:32Путин назначил Жогу полномочным представителем президента на Урале
22:25Миру угрожает новая эпидемия
22:22Главные новости Крыма: 2 октября
21:45В Любимовке благоустроили сквер и мемориал погибшим односельчанам
21:31Сброс взрывоопасного предмета с БПЛА в Горловке: пострадали мирные жители
21:03Предупреждение Путина о дальнобойных ракетах: что услышали на Западе
20:41Семеро тяжелых: в Белгородской области рассказали о состоянии раненых
20:22Можно построить дом: в Крыму хотят расширить меры поддержки медиков
20:08Израиль хочет любой ценой спровоцировать прямой конфликт США и Ирана
19:43В Крыму оценили законопроект о минимальной ставке медработников в России
19:37Что показали Украине дебаты кандидатов в вице-президенты США
19:09Новая волна ковида и гриппа: готова ли к ней медицина Крыма
18:53Следком завел дело о мошенничестве с лесами Минобороны на 20 миллионов
18:31Арсенал из 10 тысяч боеприпасов и оружия изъяли у двух мужчин на Кубани
18:07В МИД оценили перспективы диалога с Вашингтоном по ядерным вооружениям
17:55В Крыму на карантин по ОРВИ закрывают школы и детские сады
17:3515 домов культуры и сельских клубов отремонтируют в Крыму
17:14ВСУ атаковали сельхозпредприятие на Белгородчине – много раненых
17:09Подозрительный кейс нашли в Севастополе
Лента новостейМолния