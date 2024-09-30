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Применит ли Россия ядерное оружие в случае массовой атаки БПЛА

Применит ли Россия ядерное оружие в случае массовой атаки БПЛА - РИА Новости Крым, 30.09.2024

Применит ли Россия ядерное оружие в случае массовой атаки БПЛА

Корректировка ядерной доктрины России является важным решением, но не следует в этой связи искать какие-то увязки со специальный военной операцией, которая... РИА Новости Крым, 30.09.2024

2024-09-30T13:50

2024-09-30T13:50

2024-09-30T13:50

дмитрий песков

кремль

ядерная доктрина

тактическое ядерное оружие (тяо)

ядерное оружие

россия

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Корректировка ядерной доктрины России является важным решением, но не следует в этой связи искать какие-то увязки со специальный военной операцией, которая продолжается своим ходом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, является ли атака украинских беспилотников на российские регионы прецедентом для применения ядерного оружия.Президент России Владимир Путин 25 сентября на заседании постоянного совещания Совета безопасности РФ по ядерному сдерживанию предложил внести ряд изменений в ядерную доктрину России, отметив, что основы государственной политики в области ядерного сдерживания надо адаптировать к нынешним реалиям.Теперь агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием ядерного, она будет рассматривать как их совместное нападение. Кроме того, РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие при нападении на Беларусь.Также предусматривается расширение категории государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, и дополнение перечня военных угроз, для нейтрализации которых оно выполняется.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Корректировки российской ядерной политики подготовлены – ПесковМгновенно применим ядерное оружие – Лукашенко назвал условиеВ Кремле сделали заявление о ядерной доктрине России

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, кремль, ядерная доктрина, тактическое ядерное оружие (тяо), ядерное оружие, россия, безопасность, новости