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Мгновенно применим ядерное оружие – Лукашенко назвал условие - РИА Новости Крым, 27.09.2024
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Мгновенно применим ядерное оружие – Лукашенко назвал условие
Мгновенно применим ядерное оружие – Лукашенко назвал условие - РИА Новости Крым, 27.09.2024
Мгновенно применим ядерное оружие – Лукашенко назвал условие
Нападение на Белоруссию станет началом третьей мировой войны. Нарушения границы будет веской причиной для применения ядерного оружия. Такое заявление сделал... РИА Новости Крым, 27.09.2024
2024-09-27T13:57
2024-09-27T13:57
белоруссия
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
в мире
ядерное оружие
безопасность
политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Нападение на Белоруссию станет началом третьей мировой войны. Нарушения границы будет веской причиной для применения ядерного оружия. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает госагентство Белта."Нападение на Беларусь - это третья мировая война. Спасибо, недавно (президент России Владимир - ред.) Путин это подтвердил, внося поправки в ядерную доктрину, что нападение на Россию и Беларусь – мы применяем ядерное оружие. Он подтвердил мои слова", - сказал Лукашенко.Он подчеркнул, что вдоль границ Белоруссии уже находятся военные стран НАТО.При этом Лукашенко уверен, что Запад опасается России и не станет начинать новую мировую войну. Президент России Владимир Путин на заседании постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию предложил внести ряд изменений в ядерную доктрину России, отметив, что основы государственной политики в области ядерного сдерживания надо адаптировать к нынешним реалиям.Путин пояснил, что Россия может внести изменения в ядерную доктрину на фоне обсуждения возможности понижения порога применения ядерного оружия. По словам президента, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, а в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять и ничего в этом особенно страшного нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия может применить ядерное оружие в случае угрозы суверенитету страны"Искандеры" в Белоруссии готовы к удару ядерными боеголовками – ЛукашенкоПентагон смоделирует последствия ядерного взрыва для России
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РИА Новости Крым
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белоруссия, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, в мире, ядерное оружие, безопасность, политика, новости
Мгновенно применим ядерное оружие – Лукашенко назвал условие

Ядерное оружие применят в случае нападения на Белоруссию или Россию - Лукашенко

13:57 27.09.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Нападение на Белоруссию станет началом третьей мировой войны. Нарушения границы будет веской причиной для применения ядерного оружия. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает госагентство Белта.
"Нападение на Беларусь - это третья мировая война. Спасибо, недавно (президент России Владимир - ред.) Путин это подтвердил, внося поправки в ядерную доктрину, что нападение на Россию и Беларусь – мы применяем ядерное оружие. Он подтвердил мои слова", - сказал Лукашенко.
Он подчеркнул, что вдоль границ Белоруссии уже находятся военные стран НАТО.

"Как только они нападают на нас, НАТО есть НАТО, американцы и поляки – они уже выстроились вдоль границы, особенно польской. Знаем, что руководство Польши уже руки потирает, мы применяем ядерное оружие, и Россия за нас втягивается", - добавил белорусский президент.

При этом Лукашенко уверен, что Запад опасается России и не станет начинать новую мировую войну.
"Мы применим ядерное оружие - нам могут ответить. И по России в том числе. Поэтому Россия весь арсенал применит. А это уже мировая война. Этого не хочет и Запад. Они к этому не готовы. Но мы им откровенно говорим: красная линия - это государственная граница. Наступили на нее - ответ будет мгновенным. Мы к этому готовимся. Я честно и откровенно об этом говорю", - акцентировал президент.
Президент России Владимир Путин на заседании постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию предложил внести ряд изменений в ядерную доктрину России, отметив, что основы государственной политики в области ядерного сдерживания надо адаптировать к нынешним реалиям.
Путин пояснил, что Россия может внести изменения в ядерную доктрину на фоне обсуждения возможности понижения порога применения ядерного оружия. По словам президента, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, а в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять и ничего в этом особенно страшного нет.
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БелоруссияПрезидент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоВ миреЯдерное оружиеБезопасностьПолитикаНовости
 
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