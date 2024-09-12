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Пентагон смоделирует последствия ядерного взрыва для России - РИА Новости Крым, 12.09.2024
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Пентагон смоделирует последствия ядерного взрыва для России
Пентагон смоделирует последствия ядерного взрыва для России - РИА Новости Крым, 12.09.2024
Пентагон смоделирует последствия ядерного взрыва для России
Министерство обороны США решила разработать модель возможных последствий ядерного взрыва для России и стран Восточной Европы в случае "глобальной ядерной... РИА Новости Крым, 12.09.2024
2024-09-12T10:25
2024-09-12T10:26
пентагон
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испытание ядерного оружия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Министерство обороны США решила разработать модель возможных последствий ядерного взрыва для России и стран Восточной Европы в случае "глобальной ядерной войны". Об этом со ссылкой на документы Пентагона пишет РИА Новости.Отмечается, что в планах американского военного ведомства заключить контракт на проведение исследований в области воздействия ядерного оружия на аграрный сектор.Подрядчик также должен будет "расширить географический охват моделирования, чтобы включить в него бывшие страны Восточного блока и обновить программный код для регионов за пределами Восточной Европы и западной части" России, уточнили в агентстве.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сложившаяся в результате действий Запада нынешняя повестка дня требует актуализации ядерной доктрины России.Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркивал, что Москва на данный момент "уточняет" доктрину применения ядерного оружия.Президент Владимир Путин заявил, что Россия может внести изменения в ядерную доктрину на фоне обсуждения возможности понижения порога применения ядерного оружия. По его словам, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, а в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять и ничего в этом особенно страшного нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерный потенциал России и Китая сдерживает агрессию США – ВолодинПентагон выдвинул угрозу о ядерном оружии и условия для РоссииУчения ядерных сил России – ответ на наглую и агрессивную политику Запада
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пентагон, сша, ядерное оружие, испытание ядерного оружия, безопасность, в мире, европа, россия, новости
Пентагон смоделирует последствия ядерного взрыва для России

Пентагон смоделирует последствия ядерного взрыва для России и стран Восточной Европы

10:25 12.09.2024 (обновлено: 10:26 12.09.2024)
 
© © AP Photo/ Charles Dharapak, FileЗдание Пентагона. Архивное фото
Здание Пентагона. Архивное фото
© © AP Photo/ Charles Dharapak, File
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Министерство обороны США решила разработать модель возможных последствий ядерного взрыва для России и стран Восточной Европы в случае "глобальной ядерной войны". Об этом со ссылкой на документы Пентагона пишет РИА Новости.
Отмечается, что в планах американского военного ведомства заключить контракт на проведение исследований в области воздействия ядерного оружия на аграрный сектор.
"От подрядчика потребуется предоставить персонал, оборудование и другие ресурсы, чтобы смоделировать ситуацию глобальной ядерной войны, которая приведет к уничтожению сельскохозяйственных ферм. Стоимость контракта - 34 млн долларов", - говорится в сообщении.
Подрядчик также должен будет "расширить географический охват моделирования, чтобы включить в него бывшие страны Восточного блока и обновить программный код для регионов за пределами Восточной Европы и западной части" России, уточнили в агентстве.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сложившаяся в результате действий Запада нынешняя повестка дня требует актуализации ядерной доктрины России.
Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркивал, что Москва на данный момент "уточняет" доктрину применения ядерного оружия.
Президент Владимир Путин заявил, что Россия может внести изменения в ядерную доктрину на фоне обсуждения возможности понижения порога применения ядерного оружия. По его словам, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, а в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять и ничего в этом особенно страшного нет.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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