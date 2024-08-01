Пентагон выдвинул угрозу о ядерном оружии и условия для России
Пентагон: США допускают изменения в объемах и размещении своего ядерного оружия
© © AP Photo/ Charles Dharapak, FileЗдание Пентагона. Архивное фото
© © AP Photo/ Charles Dharapak, File
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. США допускают изменения в объемах и размещении своего ядерного арсенала, если Россия, КНР и КНДР "не изменят политику в данной сфере". Об этом заявил в четверг исполняющий обязанности помощника министра обороны США по космической политике Випин Наранг, пишет РИА Новости.
По его словам, Штаты уже начали изучать возможности по увеличению будущих мощностей пусковых установок или развертывание дополнительных боеголовок на суше, море и в воздухе, которые могли бы, "в случае необходимости обеспечить национальное лидерство и повышенную гибкость".
"Мы должны подготовиться к миру, в котором ограничения на арсеналы ядерного оружия полностью исчезнут. Модернизация ядерного потенциала США сегодня, подготовка к будущим изменениям в позиционировании могут помочь побудить наших противников участвовать в дискуссиях по контролю над стратегическими вооружениями", - сказал Наранг.
При этом он заверил, что США будут соблюдать центральные ограничения СНВ-3 на протяжении того времени, "пока будут видеть, что Россия продолжает делать это".
В России рассматривают возможность внесения изменений в ядерную доктрину, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин. Отвечая на вопрос о превентивном ядерном ударе, Путин заявил, что он России не нужен, так как при ответной атаке противник будет уничтожен.
31 июля в России стартовал третий этап учения нестратегических ядерных сил, в котором задействованы Южный и Центральный военные округа, личный состав воздушно-космических сил. При этом Москва неоднократно подчеркивала, что РФ полностью соблюдает все обязательства в области ядерных вооружений. Подготовка к учениям ядерных сил стала вынужденным ответом на агрессивную риторику стран коллективного Запада, заявлял ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов
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