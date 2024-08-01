https://crimea.ria.ru/20240801/pentagon-vydvinul-ugrozu-o-yadernom-oruzhii-i-usloviya-dlya-rossii-1139296929.html

Пентагон выдвинул угрозу о ядерном оружии и условия для России

Пентагон выдвинул угрозу о ядерном оружии и условия для России - РИА Новости Крым, 01.08.2024

Пентагон выдвинул угрозу о ядерном оружии и условия для России

США допускают изменения в объемах и размещении своего ядерного арсенала, если Россия, КНР и КНДР "не изменят политику в данной сфере". Об этом заявил в четверг... РИА Новости Крым, 01.08.2024

2024-08-01T18:37

2024-08-01T18:37

2024-08-01T18:37

пентагон

сша

ядерное оружие

в мире

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новости

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китай

кндр (северная корея)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. США допускают изменения в объемах и размещении своего ядерного арсенала, если Россия, КНР и КНДР "не изменят политику в данной сфере". Об этом заявил в четверг исполняющий обязанности помощника министра обороны США по космической политике Випин Наранг, пишет РИА Новости.По его словам, Штаты уже начали изучать возможности по увеличению будущих мощностей пусковых установок или развертывание дополнительных боеголовок на суше, море и в воздухе, которые могли бы, "в случае необходимости обеспечить национальное лидерство и повышенную гибкость".При этом он заверил, что США будут соблюдать центральные ограничения СНВ-3 на протяжении того времени, "пока будут видеть, что Россия продолжает делать это". В России рассматривают возможность внесения изменений в ядерную доктрину, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин. Отвечая на вопрос о превентивном ядерном ударе, Путин заявил, что он России не нужен, так как при ответной атаке противник будет уничтожен. 31 июля в России стартовал третий этап учения нестратегических ядерных сил, в котором задействованы Южный и Центральный военные округа, личный состав воздушно-космических сил. При этом Москва неоднократно подчеркивала, что РФ полностью соблюдает все обязательства в области ядерных вооружений. Подготовка к учениям ядерных сил стала вынужденным ответом на агрессивную риторику стран коллективного Запада, заявлял ранее посол России в Вашингтоне Анатолий АнтоновЧитайте также на РИА Новости Крым:Ядерная триада в России будет развиваться – ПутинВ Минобороны рассказали о ходе учения нестратегических ядерных силРакеты США в Европе против России: что изменит Трамп - мнение

https://crimea.ria.ru/20240623/v-rf-mogut-izmenit-vremya-prinyatiya-resheniya-na-primenenie-yadernogo-oruzhiya-1138299076.html

сша

россия

китай

кндр (северная корея)

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пентагон, сша, ядерное оружие, в мире, безопасность, новости, россия, китай, кндр (северная корея)