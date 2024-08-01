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В Минобороны рассказали о ходе учения нестратегических ядерных сил
В Минобороны рассказали о ходе учения нестратегических ядерных сил - РИА Новости Крым, 01.08.2024
В Минобороны рассказали о ходе учения нестратегических ядерных сил
Российские военнослужащие в ходе третьего этапа учения нестратегических ядерных сил отработали снаряжение ракет-носителей. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 01.08.2024
2024-08-01T09:07
2024-08-01T09:07
2024-08-01T10:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Российские военнослужащие в ходе третьего этапа учения нестратегических ядерных сил отработали снаряжение ракет-носителей. Об этом сообщает Минобороны РФ.Накануне в России стартовал третий этап учения нестратегических ядерных сил, в котором задействованы Южный и Центральный военные округа, личный состав воздушно-космических сил. Как анонсировали в Минобороны, в ходе учения военные отработают учебно-боевые задачи получения специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенные позиционные районы для подготовки к проведению электронных пусков.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия начала третий этап нестратегических ядерных учений Масштабное учение ВМФ России проходит в Баренцевом мореРоссия ответит на размещение вооружений США в Германии – Путин
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россия, новости, министерство обороны рф, учения, ядерное оружие
В Минобороны рассказали о ходе учения нестратегических ядерных сил
Военные РФ на учении нестратегических ядерных сил приступили к снаряжению ракет-носителей
09:07 01.08.2024 (обновлено: 10:14 01.08.2024)