https://crimea.ria.ru/20240801/v-minoborony-rasskazali-o-khode-ucheniya-nestrategicheskikh-yadernykh-sil-1139277213.html

В Минобороны рассказали о ходе учения нестратегических ядерных сил

В Минобороны рассказали о ходе учения нестратегических ядерных сил - РИА Новости Крым, 01.08.2024

В Минобороны рассказали о ходе учения нестратегических ядерных сил

Российские военнослужащие в ходе третьего этапа учения нестратегических ядерных сил отработали снаряжение ракет-носителей. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 01.08.2024

2024-08-01T09:07

2024-08-01T09:07

2024-08-01T10:14

россия

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министерство обороны рф

учения

ядерное оружие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Российские военнослужащие в ходе третьего этапа учения нестратегических ядерных сил отработали снаряжение ракет-носителей. Об этом сообщает Минобороны РФ.Накануне в России стартовал третий этап учения нестратегических ядерных сил, в котором задействованы Южный и Центральный военные округа, личный состав воздушно-космических сил. Как анонсировали в Минобороны, в ходе учения военные отработают учебно-боевые задачи получения специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенные позиционные районы для подготовки к проведению электронных пусков.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия начала третий этап нестратегических ядерных учений Масштабное учение ВМФ России проходит в Баренцевом мореРоссия ответит на размещение вооружений США в Германии – Путин

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, министерство обороны рф, учения, ядерное оружие