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Масштабное учение ВМФ России проходит в Баренцевом море
Масштабное учение ВМФ России проходит в Баренцевом море - РИА Новости Крым, 30.07.2024
Масштабное учение ВМФ России проходит в Баренцевом море
В Баренцевом море развернуты силы Северного флота в рамках масштабного учения Военно-морского флота России. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 30.07.2024
2024-07-30T20:58
2024-07-30T20:58
2024-07-30T20:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В Баренцевом море развернуты силы Северного флота в рамках масштабного учения Военно-морского флота России. Об этом сообщает Минобороны.Первыми в море вышли базовые тральщики "Коломна" и "Соловецкий юнга" в составе корабельной минно-тральной группы. За ними следуют малые противолодочные корабли "Брест" и "Снежногорск"."Развертывание корабельной ударной группы обозначил ракетный крейсер "Маршал Устинов". На полигоны боевой подготовки вышли и многоцелевые подводные лодки", - уточняют в Минобороны РФ.В ближайшее время к учению присоединятся корабли и суда Арктической экспедиционной группировки. Моряками будут выполнены несколько десятков учебно-боевых упражнений.Ранее Минобороны сообщало, что Военно-морской флот России начал плановые учения по применению сил Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии.Читайте также на РИА Новости Крым:Военно-морской флот вносит большой вклад в выполнение задач СВО – АксеновСовместный патруль: самолеты РФ и Китая пролетели у берегов АляскиУчения сухопутных войск начались в Финляндии, в том числе у границы с РФ
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армия и флот, северный флот, военно-морской флот рф, вмф, баренцево море, учения, безопасность, россия, министерство обороны рф, новости
Масштабное учение ВМФ России проходит в Баренцевом море
Отражение нападения условного противника в Баренцевом море отрабатывает ВМФ России
20:58 30.07.2024 (обновлено: 20:59 30.07.2024)