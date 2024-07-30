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Масштабное учение ВМФ России проходит в Баренцевом море

Масштабное учение ВМФ России проходит в Баренцевом море - РИА Новости Крым, 30.07.2024

Масштабное учение ВМФ России проходит в Баренцевом море

В Баренцевом море развернуты силы Северного флота в рамках масштабного учения Военно-морского флота России. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 30.07.2024

2024-07-30T20:58

2024-07-30T20:58

2024-07-30T20:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В Баренцевом море развернуты силы Северного флота в рамках масштабного учения Военно-морского флота России. Об этом сообщает Минобороны.Первыми в море вышли базовые тральщики "Коломна" и "Соловецкий юнга" в составе корабельной минно-тральной группы. За ними следуют малые противолодочные корабли "Брест" и "Снежногорск"."Развертывание корабельной ударной группы обозначил ракетный крейсер "Маршал Устинов". На полигоны боевой подготовки вышли и многоцелевые подводные лодки", - уточняют в Минобороны РФ.В ближайшее время к учению присоединятся корабли и суда Арктической экспедиционной группировки. Моряками будут выполнены несколько десятков учебно-боевых упражнений.Ранее Минобороны сообщало, что Военно-морской флот России начал плановые учения по применению сил Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии.Читайте также на РИА Новости Крым:Военно-морской флот вносит большой вклад в выполнение задач СВО – АксеновСовместный патруль: самолеты РФ и Китая пролетели у берегов АляскиУчения сухопутных войск начались в Финляндии, в том числе у границы с РФ

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армия и флот, северный флот, военно-морской флот рф, вмф, баренцево море, учения, безопасность, россия, министерство обороны рф, новости