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Крупные учения ВМФ начались в России
Крупные учения ВМФ начались в России - РИА Новости Крым, 30.07.2024
Крупные учения ВМФ начались в России
Военно-морской флот России начал плановые учения по применению сил Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии. Об этом во вторник... РИА Новости Крым, 30.07.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Военно-морской флот России начал плановые учения по применению сил Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии. Об этом во вторник сообщили в Минобороны.Экипажи кораблей, частей морской авиации и береговых войск выполнят боевые упражнения с практическим применением оружия. В их числе — зенитные ракетные стрельбы, артиллерийские стрельбы по морским и воздушным учебным целям, боевые упражнения по постановке пассивных помех для вывода сил из-под удара условного противника, а также по применению противолодочного вооружения надводных кораблей и морской авиации.В учениях, которые продлятся несколько дней, принимают участие около 300 надводных кораблей и катеров, подводных лодок и судов обеспечения, до 50 летательных аппаратов, более 200 единиц военной и специальной техники, свыше 20 тысяч военнослужащих и гражданского персонала частей и соединений.В Минобороны отметили, что главная цель учений — проверка действий органов военного управления ВМФ всех уровней, а также готовности экипажей кораблей, частей морской авиации и береговых войск к выполнению задач.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 30 тысяч моряков-участников СВО удостоены высоких наград – ПутинРоссия продолжит оснащать свои корабли гиперзвуковыми ракетами – ПутинВоенно-морской флот вносит большой вклад в выполнение задач СВО – Аксенов
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министерство обороны рф, вмф, учения, армия и флот, новости, безопасность, вооруженные силы россии, россия
Крупные учения ВМФ начались в России
ВМФ России проводит учения с участием 300 кораблей и более 20 тысяч человек
06:01 30.07.2024 (обновлено: 06:03 30.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Военно-морской флот России начал плановые учения по применению сил Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии. Об этом во вторник сообщили в Минобороны.
"Объединения и соединения Военно-морского флота России приступили к проведению плановых учений в операционных зонах Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов, а также в зоне ответственности Каспийской флотилии", - говорится в заявлении ведомства.
Экипажи кораблей, частей морской авиации и береговых войск выполнят боевые упражнения с практическим применением оружия. В их числе — зенитные ракетные стрельбы, артиллерийские стрельбы по морским и воздушным учебным целям, боевые упражнения по постановке пассивных помех для вывода сил из-под удара условного противника, а также по применению противолодочного вооружения надводных кораблей и морской авиации.
В учениях, которые продлятся несколько дней, принимают участие около 300 надводных кораблей и катеров, подводных лодок и судов обеспечения, до 50 летательных аппаратов, более 200 единиц военной и специальной техники, свыше 20 тысяч военнослужащих и гражданского персонала частей и соединений.
В Минобороны отметили, что главная цель учений — проверка действий органов военного управления ВМФ всех уровней, а также готовности экипажей кораблей, частей морской авиации и береговых войск к выполнению задач.
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