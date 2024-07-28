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Военно-морской флот вносит большой вклад в выполнение задач СВО – Аксенов
Военно-морской флот вносит большой вклад в выполнение задач СВО – Аксенов - РИА Новости Крым, 28.07.2024
Военно-морской флот вносит большой вклад в выполнение задач СВО – Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил командование, личный состав и ветеранов Военно-морского флота с днем ВМФ и отметил большой вклад этого рода войск РИА Новости Крым, 28.07.2024
2024-07-28T09:51
2024-07-28T09:51
2024-07-28T09:51
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сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил командование, личный состав и ветеранов Военно-морского флота с днем ВМФ и отметил большой вклад этого рода войск в выполнение задач специальной военной операции.Аксенов отметил, что русских военных моряков всегда отличали такие качества, как воинская доблесть и честь, верность долгу и умение выполнять поставленные задачи в самых сложных условиях.Имена выдающихся русских флотоводцев Федора Ушакова, Павла Нахимова, Владимира Корнилова, Михаила Лазарева, Владимира Истомина являются символами мужества и беззаветного служения Отечеству, добавил он.В России День Военно-Морского Флота (ВМФ) отмечают в последнее воскресенье июля на основании указа президента от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации". В 2024 году он приходится на 28 июля.ВМФ Российской Федерации – преемник военного флота России и ВМФ СССР, состоит из морских стратегических ядерных сил и морских сил общего назначения. Он включает надводные силы, подводные силы, морскую авиацию и береговые войска, в которые входят два рода войск – береговые ракетно-артиллерийские войска и морская пехота.Главный военно-морской парад с 2017 года проводится в Санкт-Петербурге. В 2020 году к нему добавили воздушную часть.В 2024 году по традиции праздник откроется зажжением факелов на Ростральных колоннах в Санкт-Петербурге. Затем пройдет парад военных кораблей на Неве. В нем примут участие около 20 кораблей, в том числе малые ракетные, противолодочные, корветы, тральщики, сторожевой корабль "Сочи" и парусные суда "Крузенштерн", "Мир" и "Седов". В параде примут участие военные самолеты. Также состоится марш моряков, а затем концерт. Завершится праздник салютом над Петропавловской крепостью.Читайте также на РИА Новости Крым:День Военно-Морского Флота РоссииВ Севастополе 29 июля объявлен выходнойПутин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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крым, сергей аксенов, праздники и памятные даты, вмф, армия и флот, новости крыма, общество
Военно-морской флот вносит большой вклад в выполнение задач СВО – Аксенов
ВМФ России вносит большой вклад в разгром врага и выполнение задач спецоперации – Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил командование, личный состав и ветеранов Военно-морского флота с днем ВМФ и отметил большой вклад этого рода войск в выполнение задач специальной военной операции.
"Сегодня наши моряки достойно продолжают славные традиции предшественников, отважно сражаются за Родину. ВМФ вносит большой вклад в выполнение задач специальной военной операции, в разгром врага", - написал он в своем Telegram-канале.
Аксенов отметил, что русских военных моряков всегда отличали такие качества, как воинская доблесть и честь, верность долгу и умение выполнять поставленные задачи в самых сложных условиях.
Имена выдающихся русских флотоводцев Федора Ушакова, Павла Нахимова, Владимира Корнилова, Михаила Лазарева, Владимира Истомина являются символами мужества и беззаветного служения Отечеству, добавил он.
В России День Военно-Морского Флота (ВМФ) отмечают в последнее воскресенье июля на основании указа президента от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации". В 2024 году он приходится на 28 июля.
ВМФ Российской Федерации – преемник военного флота России и ВМФ СССР, состоит из морских стратегических ядерных сил и морских сил общего назначения. Он включает надводные силы, подводные силы, морскую авиацию и береговые войска, в которые входят два рода войск – береговые ракетно-артиллерийские войска и морская пехота.
Главный военно-морской парад с 2017 года проводится в Санкт-Петербурге. В 2020 году к нему добавили воздушную часть.
В 2024 году по традиции праздник откроется зажжением факелов на Ростральных колоннах в Санкт-Петербурге. Затем пройдет парад военных кораблей на Неве. В нем примут участие около 20 кораблей, в том числе малые ракетные, противолодочные, корветы, тральщики, сторожевой корабль "Сочи" и парусные суда "Крузенштерн", "Мир" и "Седов". В параде примут участие военные самолеты. Также состоится марш моряков, а затем концерт. Завершится праздник салютом над Петропавловской крепостью.
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