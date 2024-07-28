Рейтинг@Mail.ru
Военно-морской флот вносит большой вклад в выполнение задач СВО – Аксенов - РИА Новости Крым, 28.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240728/voenno-morskoy-flot-vnosit-bolshoy-vklad-v-vypolnenie-zadach-svo--aksenov-1139173634.html
Военно-морской флот вносит большой вклад в выполнение задач СВО – Аксенов
Военно-морской флот вносит большой вклад в выполнение задач СВО – Аксенов - РИА Новости Крым, 28.07.2024
Военно-морской флот вносит большой вклад в выполнение задач СВО – Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил командование, личный состав и ветеранов Военно-морского флота с днем ВМФ и отметил большой вклад этого рода войск РИА Новости Крым, 28.07.2024
2024-07-28T09:51
2024-07-28T09:51
крым
сергей аксенов
праздники и памятные даты
вмф
армия и флот
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0f/1138129866_0:284:3136:2048_1920x0_80_0_0_5d2ba7a36d7ede3a5f04a1c394f6ddf0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил командование, личный состав и ветеранов Военно-морского флота с днем ВМФ и отметил большой вклад этого рода войск в выполнение задач специальной военной операции.Аксенов отметил, что русских военных моряков всегда отличали такие качества, как воинская доблесть и честь, верность долгу и умение выполнять поставленные задачи в самых сложных условиях.Имена выдающихся русских флотоводцев Федора Ушакова, Павла Нахимова, Владимира Корнилова, Михаила Лазарева, Владимира Истомина являются символами мужества и беззаветного служения Отечеству, добавил он.В России День Военно-Морского Флота (ВМФ) отмечают в последнее воскресенье июля на основании указа президента от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации". В 2024 году он приходится на 28 июля.ВМФ Российской Федерации – преемник военного флота России и ВМФ СССР, состоит из морских стратегических ядерных сил и морских сил общего назначения. Он включает надводные силы, подводные силы, морскую авиацию и береговые войска, в которые входят два рода войск – береговые ракетно-артиллерийские войска и морская пехота.Главный военно-морской парад с 2017 года проводится в Санкт-Петербурге. В 2020 году к нему добавили воздушную часть.В 2024 году по традиции праздник откроется зажжением факелов на Ростральных колоннах в Санкт-Петербурге. Затем пройдет парад военных кораблей на Неве. В нем примут участие около 20 кораблей, в том числе малые ракетные, противолодочные, корветы, тральщики, сторожевой корабль "Сочи" и парусные суда "Крузенштерн", "Мир" и "Седов". В параде примут участие военные самолеты. Также состоится марш моряков, а затем концерт. Завершится праздник салютом над Петропавловской крепостью.Читайте также на РИА Новости Крым:День Военно-Морского Флота РоссииВ Севастополе 29 июля объявлен выходнойПутин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0f/1138129866_405:0:3136:2048_1920x0_80_0_0_e68de9071260cd85eadd0966cbcfeab7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, сергей аксенов, праздники и памятные даты, вмф, армия и флот, новости крыма, общество
Военно-морской флот вносит большой вклад в выполнение задач СВО – Аксенов

ВМФ России вносит большой вклад в разгром врага и выполнение задач спецоперации – Аксенов

09:51 28.07.2024
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкФрегат "Маршал Шапошников"
Фрегат Маршал Шапошников - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил командование, личный состав и ветеранов Военно-морского флота с днем ВМФ и отметил большой вклад этого рода войск в выполнение задач специальной военной операции.
"Сегодня наши моряки достойно продолжают славные традиции предшественников, отважно сражаются за Родину. ВМФ вносит большой вклад в выполнение задач специальной военной операции, в разгром врага", - написал он в своем Telegram-канале.
Аксенов отметил, что русских военных моряков всегда отличали такие качества, как воинская доблесть и честь, верность долгу и умение выполнять поставленные задачи в самых сложных условиях.
Имена выдающихся русских флотоводцев Федора Ушакова, Павла Нахимова, Владимира Корнилова, Михаила Лазарева, Владимира Истомина являются символами мужества и беззаветного служения Отечеству, добавил он.
В России День Военно-Морского Флота (ВМФ) отмечают в последнее воскресенье июля на основании указа президента от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации". В 2024 году он приходится на 28 июля.
ВМФ Российской Федерации – преемник военного флота России и ВМФ СССР, состоит из морских стратегических ядерных сил и морских сил общего назначения. Он включает надводные силы, подводные силы, морскую авиацию и береговые войска, в которые входят два рода войск – береговые ракетно-артиллерийские войска и морская пехота.
Главный военно-морской парад с 2017 года проводится в Санкт-Петербурге. В 2020 году к нему добавили воздушную часть.
В 2024 году по традиции праздник откроется зажжением факелов на Ростральных колоннах в Санкт-Петербурге. Затем пройдет парад военных кораблей на Неве. В нем примут участие около 20 кораблей, в том числе малые ракетные, противолодочные, корветы, тральщики, сторожевой корабль "Сочи" и парусные суда "Крузенштерн", "Мир" и "Седов". В параде примут участие военные самолеты. Также состоится марш моряков, а затем концерт. Завершится праздник салютом над Петропавловской крепостью.
Читайте также на РИА Новости Крым:
День Военно-Морского Флота России
В Севастополе 29 июля объявлен выходной
Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада
 
КрымСергей АксеновПраздники и памятные датыВМФАрмия и флотНовости КрымаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:13Перед Крымским мостом растет очередь
09:51Военно-морской флот вносит большой вклад в выполнение задач СВО – Аксенов
09:39Над Нижегородской областью сбиты два дрона ВСУ
09:13Били по жилым домам ночью – при атаке ВСУ в Судже ранена женщина
08:56Ветеранов СВО надо избавить от бумажной волокиты – Куксенкова
08:33В Севастополе 29 июля объявлен выходной
08:31Что станет с Европой и конфликтом на Украине при Трампе
07:59Резервуары с топливом горят на нефтебазе в Курской области
07:46Карякин сравнил Олимпиаду в Сочи и в Париже - небо и земля
07:17Семь беспилотников сбиты над регионами России за ночь
07:12Крымский мост сейчас – данные по пробкам на утро воскресенья
07:02День Военно-Морского Флота России
07:01День крещения Руси - история праздника
00:01Местами грозы: какой будет погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 28 июля
22:30В Севастополе пляж "Омега" отрыли для купания
21:55Главное за день: 27 июля
21:13"Хорошо, что мы не поехали" - Ребрик оценила открытие Олимпиады в Париже
20:32На фестивале "Таврида.АРТ" 3800 человек прошли костюмированной колонной
19:56Атака на порт "Кавказ" и новое звание Shaman'а: топ новостей недели
Лента новостейМолния