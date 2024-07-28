https://crimea.ria.ru/20240728/v-sevastopole-29-iyulya-obyavlen-vykhodnoy-1139172831.html
В Севастополе 29 июля объявлен выходной
В Севастополе 29 июля объявлен выходной - РИА Новости Крым, 28.07.2024
В Севастополе 29 июля объявлен выходной
В Севастополе понедельник, 29 июля, объявлен выходным днем. Указ губернатора Михаила Развожаева опубликован на сайте правительства Севастополя. РИА Новости Крым, 28.07.2024
2024-07-28T08:33
2024-07-28T08:33
2024-07-28T08:37
севастополь
михаил развожаев
общество
праздники и памятные даты
новости крыма
крещение руси
вмф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111706/07/1117060712_0:0:4928:2772_1920x0_80_0_0_8cbe60c814032f50d44956321b450b9a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе понедельник, 29 июля, объявлен выходным днем. Указ губернатора Михаила Развожаева опубликован на сайте правительства Севастополя.Он отметил, что такое решение принято в честь празднования 28 июля Дня Крещения Руси и Дня Военно-Морского флота.День Военно-Морского Флота (ВМФ) отмечается в России в последнее воскресенье июля на основании указа президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации". В 2024 году он приходится на 28 июля.28 июля Россия отмечает и День крещения Руси. В качестве памятной даты этот день был установлен Федеральным законом "О внесении изменения в статью 11 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России" 1 июня 2010 года.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111706/07/1117060712_329:0:4702:3280_1920x0_80_0_0_51f2361dd09024b401b15a2f448258c7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, общество, праздники и памятные даты, новости крыма, крещение руси, вмф
В Севастополе 29 июля объявлен выходной
В Севастополе 29 июля объявлен нерабочим праздничным днем – указ Развожаева
08:33 28.07.2024 (обновлено: 08:37 28.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе понедельник, 29 июля, объявлен выходным днем. Указ губернатора Михаила Развожаева опубликован на сайте правительства Севастополя.
Он отметил, что такое решение принято в честь празднования 28 июля Дня Крещения Руси и Дня Военно-Морского флота.
"Сегодня мы отмечаем два священных для нашего города праздника. В Севастополе невозможно без православной веры и русского флота, они по-настоящему переплелись. Вспомните знаменитый девиз ВМФ: "С нами Бог и Андреевский флаг!" В честь этих двух дат я принял решение — установить 29 июля 2024 года нерабочим праздничным днем", - написал Развожаев в Telegram.
День Военно-Морского Флота (ВМФ) отмечается в России в последнее воскресенье июля на основании указа президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации". В 2024 году он приходится на 28 июля.
28 июля Россия отмечает и День крещения Руси. В качестве памятной даты этот день был установлен Федеральным законом "О внесении изменения в статью 11 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России" 1 июня 2010 года.