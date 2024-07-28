https://crimea.ria.ru/20240728/v-sevastopole-29-iyulya-obyavlen-vykhodnoy-1139172831.html

В Севастополе 29 июля объявлен выходной

В Севастополе 29 июля объявлен выходной - РИА Новости Крым, 28.07.2024

В Севастополе 29 июля объявлен выходной

В Севастополе понедельник, 29 июля, объявлен выходным днем. Указ губернатора Михаила Развожаева опубликован на сайте правительства Севастополя. РИА Новости Крым, 28.07.2024

2024-07-28T08:33

2024-07-28T08:33

2024-07-28T08:37

севастополь

михаил развожаев

общество

праздники и памятные даты

новости крыма

крещение руси

вмф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111706/07/1117060712_0:0:4928:2772_1920x0_80_0_0_8cbe60c814032f50d44956321b450b9a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе понедельник, 29 июля, объявлен выходным днем. Указ губернатора Михаила Развожаева опубликован на сайте правительства Севастополя.Он отметил, что такое решение принято в честь празднования 28 июля Дня Крещения Руси и Дня Военно-Морского флота.День Военно-Морского Флота (ВМФ) отмечается в России в последнее воскресенье июля на основании указа президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации". В 2024 году он приходится на 28 июля.28 июля Россия отмечает и День крещения Руси. В качестве памятной даты этот день был установлен Федеральным законом "О внесении изменения в статью 11 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России" 1 июня 2010 года.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, общество, праздники и памятные даты, новости крыма, крещение руси, вмф