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Более 30 тысяч моряков-участников СВО удостоены высоких наград – Путин

Более 30 тысяч моряков-участников СВО удостоены высоких наград – Путин - РИА Новости Крым, 28.07.2024

Более 30 тысяч моряков-участников СВО удостоены высоких наград – Путин

Моряки российского Военно-Морского флота храбро сражаются в ходе специальной военной операции, более 30 тысяч из них удостоены высоких государственных наград... РИА Новости Крым, 28.07.2024

2024-07-28T12:14

2024-07-28T12:14

2024-07-28T12:15

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Моряки российского Военно-Морского флота храбро сражаются в ходе специальной военной операции, более 30 тысяч из них удостоены высоких государственных наград. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в Санкт-Петербурге на параде в честь Дня ВМФ России.В частности, почетное звание "гвардейских" присвоено фрегату "Адмирал Макаров", одному полку и трем бригадам морской пехоты. Три боевых соединения морпехов и фрегат "Адмирал Эссен" награждены орденами."За каждой медалью, орденом, званием – личная история мужества и преданности Отечеству, судьбы дерзких, стойких матросов, их командиров – блестящих морских офицеров, для которых главным всегда были и остаются долг, честь, достоинство, умение вести за собой, ответственность за весь неразрывный, героический путь нашего легендарного Военно-Морского Флота, которым, безусловно, гордится народ России", - добавил Путин.Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ России проходит в воскресенье в Санкт-Петербурге. Президент страны, верховный главнокомандующий Владимир Путин в сопровождении министра обороны Андрея Белоусова и главкома ВМФ Александра Моисеева обошел на катере "Раптор" парадную линию боевых кораблей на рейде реки Невы. Путин поприветствовал и поздравил с праздником их экипажи.Среди участников смотра – линейный корабль "Полтава", малые ракетные корабли "Серпухов" и "Одинцово", корвет "Бойкий", патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин", подводная лодка "Можайск", эскадренный миноносец "Цзяо Цзо" военно-морских сил Китая, учебный корабль "Ла Суммам" военно-морских Алжира, фрегат "Табар" военно-морских сил Индии.Всего к участию в параде в 2024 году привлечены 20 надводных кораблей и катеров, одна подводная лодка, четыре парусных судна, более 2,5 тысячи военнослужащих.Читайте также на РИА Новости Крым:День ВМФ России: история и традиции праздникаВоенно-морской флот вносит большой вклад в выполнение задач СВО – АксеновВ Севастополе празднуют День Военно-морского флота

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, вмф, армия и флот, военно-морской флот рф, новости сво, вооруженные силы россии, герои сво, новости, награды