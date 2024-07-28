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Более 30 тысяч моряков-участников СВО удостоены высоких наград – Путин
Более 30 тысяч моряков-участников СВО удостоены высоких наград – Путин - РИА Новости Крым, 28.07.2024
Более 30 тысяч моряков-участников СВО удостоены высоких наград – Путин
Моряки российского Военно-Морского флота храбро сражаются в ходе специальной военной операции, более 30 тысяч из них удостоены высоких государственных наград... РИА Новости Крым, 28.07.2024
2024-07-28T12:14
2024-07-28T12:14
2024-07-28T12:15
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Моряки российского Военно-Морского флота храбро сражаются в ходе специальной военной операции, более 30 тысяч из них удостоены высоких государственных наград. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в Санкт-Петербурге на параде в честь Дня ВМФ России.В частности, почетное звание "гвардейских" присвоено фрегату "Адмирал Макаров", одному полку и трем бригадам морской пехоты. Три боевых соединения морпехов и фрегат "Адмирал Эссен" награждены орденами."За каждой медалью, орденом, званием – личная история мужества и преданности Отечеству, судьбы дерзких, стойких матросов, их командиров – блестящих морских офицеров, для которых главным всегда были и остаются долг, честь, достоинство, умение вести за собой, ответственность за весь неразрывный, героический путь нашего легендарного Военно-Морского Флота, которым, безусловно, гордится народ России", - добавил Путин.Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ России проходит в воскресенье в Санкт-Петербурге. Президент страны, верховный главнокомандующий Владимир Путин в сопровождении министра обороны Андрея Белоусова и главкома ВМФ Александра Моисеева обошел на катере "Раптор" парадную линию боевых кораблей на рейде реки Невы. Путин поприветствовал и поздравил с праздником их экипажи.Среди участников смотра – линейный корабль "Полтава", малые ракетные корабли "Серпухов" и "Одинцово", корвет "Бойкий", патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин", подводная лодка "Можайск", эскадренный миноносец "Цзяо Цзо" военно-морских сил Китая, учебный корабль "Ла Суммам" военно-морских Алжира, фрегат "Табар" военно-морских сил Индии.Всего к участию в параде в 2024 году привлечены 20 надводных кораблей и катеров, одна подводная лодка, четыре парусных судна, более 2,5 тысячи военнослужащих.Читайте также на РИА Новости Крым:День ВМФ России: история и традиции праздникаВоенно-морской флот вносит большой вклад в выполнение задач СВО – АксеновВ Севастополе празднуют День Военно-морского флота
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Более 30 тысяч моряков-участников СВО удостоены высоких наград – Путин
В ходе спецоперации 30 тысяч матросов и офицеров ВМФ получили высокие награды – Путин
12:14 28.07.2024 (обновлено: 12:15 28.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Моряки российского Военно-Морского флота храбро сражаются в ходе специальной военной операции, более 30 тысяч из них удостоены высоких государственных наград. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в Санкт-Петербурге на параде в честь Дня ВМФ России.
"Многие флотские экипажи храбро сражаются на самых горячих участках линии боевого соприкосновения с в зоне СВО. Так же, как и их великие предки, отстаивают Севастополь и другие черноморские и азовские порты, наносят разящие удары по противнику, уничтожают его военные объекты. Более 30 тысяч матросов и офицеров удостоены высоких наград государства", - сказал российский лидер.
В частности, почетное звание "гвардейских" присвоено фрегату "Адмирал Макаров", одному полку и трем бригадам морской пехоты. Три боевых соединения морпехов и фрегат "Адмирал Эссен" награждены орденами.
"За каждой медалью, орденом, званием – личная история мужества и преданности Отечеству, судьбы дерзких, стойких матросов, их командиров – блестящих морских офицеров, для которых главным всегда были и остаются долг, честь, достоинство, умение вести за собой, ответственность за весь неразрывный, героический путь нашего легендарного Военно-Морского Флота, которым, безусловно, гордится народ России", - добавил Путин.
Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ России проходит в воскресенье в Санкт-Петербурге. Президент страны, верховный главнокомандующий Владимир Путин в сопровождении министра обороны Андрея Белоусова и главкома ВМФ Александра Моисеева обошел на катере "Раптор" парадную линию боевых кораблей на рейде реки Невы. Путин поприветствовал и поздравил с праздником их экипажи.
Среди участников смотра – линейный корабль "Полтава", малые ракетные корабли "Серпухов" и "Одинцово", корвет "Бойкий", патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин", подводная лодка "Можайск", эскадренный миноносец "Цзяо Цзо" военно-морских сил Китая, учебный корабль "Ла Суммам" военно-морских Алжира, фрегат "Табар" военно-морских сил Индии.
Всего к участию в параде в 2024 году привлечены 20 надводных кораблей и катеров, одна подводная лодка, четыре парусных судна, более 2,5 тысячи военнослужащих.
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