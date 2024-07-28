https://crimea.ria.ru/20240728/v-sevastopole-prazdnuyut-den-voenno-morskogo-flota-1139176402.html

В Севастополе празднуют День Военно-морского флота

В Севастополе празднуют День Военно-морского флота - РИА Новости Крым, 28.07.2024

В Севастополе празднуют День Военно-морского флота

В Севастополе начались праздничные мероприятия в честь Дня Военно-Морского флота России. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 28.07.2024

2024-07-28T11:57

2024-07-28T11:57

2024-07-28T11:57

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе начались праздничные мероприятия в честь Дня Военно-Морского флота России. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Празднование по традиции стартовало с возложения цветов и венков к Мемориальной стене в память героической обороне Севастополя 1941-1942 годов.В церемонии приняли участие полномочным представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, глава Крыма Сергей Аксенов, командующий Черноморским флотом Сергей Пинчук, сенаторы, а также депутаты Государственной Думы и Заксобрания Севастополя, представители силовых ведомств и общественники.Читайте также на РИА Новости Крым:Военно-морской флот вносит большой вклад в выполнение задач СВО – АксеновВ Севастополе 29 июля объявлен выходнойДень Военно-Морского Флота России

https://crimea.ria.ru/20240728/den-vmf-rossii-istoriya-i-traditsii-prazdnika-1139174844.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев, вмф, армия и флот, военно-морской флот рф, праздники и памятные даты, новости крыма