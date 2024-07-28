В Севастополе празднуют День Военно-морского флота
В Севастополе началось празднование Дня Военно-Морского Флота России
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе в честь Дня ВМФ возложили цветы к Мемориальной стене в память героической обороны Севастополя 1941-1942 годов
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе начались праздничные мероприятия в честь Дня Военно-Морского флота России. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Празднование по традиции стартовало с возложения цветов и венков к Мемориальной стене в память героической обороне Севастополя 1941-1942 годов.
"В День Военно-Морского Флота мы благодарим за службу всех, кто отстаивал и продолжает отстаивать интересы Родины, и чтим память погибших", - написал он в Telegram.
В церемонии приняли участие полномочным представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, глава Крыма Сергей Аксенов, командующий Черноморским флотом Сергей Пинчук, сенаторы, а также депутаты Государственной Думы и Заксобрания Севастополя, представители силовых ведомств и общественники.
"Наш флот – это гордость и оплот России!" - отметил Сергей Аксенов.
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе в честь Дня ВМФ возложили цветы к Мемориальной стене в память героической обороны Севастополя 1941-1942 годов
1 из 6
В Севастополе в честь Дня ВМФ возложили цветы к Мемориальной стене в память героической обороны Севастополя 1941-1942 годов
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе в честь Дня ВМФ возложили цветы к Мемориальной стене в память героической обороны Севастополя 1941-1942 годов
2 из 6
В Севастополе в честь Дня ВМФ возложили цветы к Мемориальной стене в память героической обороны Севастополя 1941-1942 годов
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе в честь Дня ВМФ возложили цветы к Мемориальной стене в память героической обороны Севастополя 1941-1942 годов
3 из 6
В Севастополе в честь Дня ВМФ возложили цветы к Мемориальной стене в память героической обороны Севастополя 1941-1942 годов
© Telegram Михаил Развожаев
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВ Севастополе в честь Дня ВМФ возложили цветы к Мемориальной стене в память героической обороны Севастополя 1941-1942 годов
4 из 6
В Севастополе в честь Дня ВМФ возложили цветы к Мемориальной стене в память героической обороны Севастополя 1941-1942 годов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВ Севастополе в честь Дня ВМФ возложили цветы к Мемориальной стене в память героической обороны Севастополя 1941-1942 годов
5 из 6
В Севастополе в честь Дня ВМФ возложили цветы к Мемориальной стене в память героической обороны Севастополя 1941-1942 годов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВ Севастополе в честь Дня ВМФ возложили цветы к Мемориальной стене в память героической обороны Севастополя 1941-1942 годов
6 из 6
В Севастополе в честь Дня ВМФ возложили цветы к Мемориальной стене в память героической обороны Севастополя 1941-1942 годов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
1 из 6
В Севастополе в честь Дня ВМФ возложили цветы к Мемориальной стене в память героической обороны Севастополя 1941-1942 годов
© Telegram Михаил Развожаев
2 из 6
В Севастополе в честь Дня ВМФ возложили цветы к Мемориальной стене в память героической обороны Севастополя 1941-1942 годов
© Telegram Михаил Развожаев
3 из 6
В Севастополе в честь Дня ВМФ возложили цветы к Мемориальной стене в память героической обороны Севастополя 1941-1942 годов
© Telegram Михаил Развожаев
4 из 6
В Севастополе в честь Дня ВМФ возложили цветы к Мемориальной стене в память героической обороны Севастополя 1941-1942 годов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
5 из 6
В Севастополе в честь Дня ВМФ возложили цветы к Мемориальной стене в память героической обороны Севастополя 1941-1942 годов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
6 из 6
В Севастополе в честь Дня ВМФ возложили цветы к Мемориальной стене в память героической обороны Севастополя 1941-1942 годов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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