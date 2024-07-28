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В Севастополе празднуют День Военно-морского флота - РИА Новости Крым, 28.07.2024
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В Севастополе празднуют День Военно-морского флота
В Севастополе празднуют День Военно-морского флота - РИА Новости Крым, 28.07.2024
В Севастополе празднуют День Военно-морского флота
В Севастополе начались праздничные мероприятия в честь Дня Военно-Морского флота России. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 28.07.2024
2024-07-28T11:57
2024-07-28T11:57
севастополь
михаил развожаев
вмф
армия и флот
военно-морской флот рф
праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе начались праздничные мероприятия в честь Дня Военно-Морского флота России. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Празднование по традиции стартовало с возложения цветов и венков к Мемориальной стене в память героической обороне Севастополя 1941-1942 годов.В церемонии приняли участие полномочным представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, глава Крыма Сергей Аксенов, командующий Черноморским флотом Сергей Пинчук, сенаторы, а также депутаты Государственной Думы и Заксобрания Севастополя, представители силовых ведомств и общественники.Читайте также на РИА Новости Крым:Военно-морской флот вносит большой вклад в выполнение задач СВО – АксеновВ Севастополе 29 июля объявлен выходнойДень Военно-Морского Флота России
https://crimea.ria.ru/20240728/den-vmf-rossii-istoriya-i-traditsii-prazdnika-1139174844.html
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, вмф, армия и флот, военно-морской флот рф, праздники и памятные даты, новости крыма
В Севастополе празднуют День Военно-морского флота

В Севастополе началось празднование Дня Военно-Морского Флота России

11:57 28.07.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе в честь Дня ВМФ возложили цветы к Мемориальной стене в память героической обороны Севастополя 1941-1942 годов
В Севастополе в честь Дня ВМФ возложили цветы к Мемориальной стене в память героической обороны Севастополя 1941-1942 годов
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе начались праздничные мероприятия в честь Дня Военно-Морского флота России. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Празднование по традиции стартовало с возложения цветов и венков к Мемориальной стене в память героической обороне Севастополя 1941-1942 годов.
"В День Военно-Морского Флота мы благодарим за службу всех, кто отстаивал и продолжает отстаивать интересы Родины, и чтим память погибших", - написал он в Telegram.
В церемонии приняли участие полномочным представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, глава Крыма Сергей Аксенов, командующий Черноморским флотом Сергей Пинчук, сенаторы, а также депутаты Государственной Думы и Заксобрания Севастополя, представители силовых ведомств и общественники.
"Наш флот – это гордость и оплот России!" - отметил Сергей Аксенов.
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе в честь Дня ВМФ возложили цветы к Мемориальной стене в память героической обороны Севастополя 1941-1942 годов
В Севастополе в честь Дня ВМФ возложили цветы к Мемориальной стене в память героической обороны Севастополя 1941-1942 годов
1 из 6
В Севастополе в честь Дня ВМФ возложили цветы к Мемориальной стене в память героической обороны Севастополя 1941-1942 годов
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе в честь Дня ВМФ возложили цветы к Мемориальной стене в память героической обороны Севастополя 1941-1942 годов
В Севастополе в честь Дня ВМФ возложили цветы к Мемориальной стене в память героической обороны Севастополя 1941-1942 годов
2 из 6
В Севастополе в честь Дня ВМФ возложили цветы к Мемориальной стене в память героической обороны Севастополя 1941-1942 годов
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе в честь Дня ВМФ возложили цветы к Мемориальной стене в память героической обороны Севастополя 1941-1942 годов
В Севастополе в честь Дня ВМФ возложили цветы к Мемориальной стене в память героической обороны Севастополя 1941-1942 годов
3 из 6
В Севастополе в честь Дня ВМФ возложили цветы к Мемориальной стене в память героической обороны Севастополя 1941-1942 годов
© Telegram Михаил Развожаев
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВ Севастополе в честь Дня ВМФ возложили цветы к Мемориальной стене в память героической обороны Севастополя 1941-1942 годов
В Севастополе в честь Дня ВМФ возложили цветы к Мемориальной стене в память героической обороны Севастополя 1941-1942 годов
4 из 6
В Севастополе в честь Дня ВМФ возложили цветы к Мемориальной стене в память героической обороны Севастополя 1941-1942 годов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВ Севастополе в честь Дня ВМФ возложили цветы к Мемориальной стене в память героической обороны Севастополя 1941-1942 годов
В Севастополе в честь Дня ВМФ возложили цветы к Мемориальной стене в память героической обороны Севастополя 1941-1942 годов
5 из 6
В Севастополе в честь Дня ВМФ возложили цветы к Мемориальной стене в память героической обороны Севастополя 1941-1942 годов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВ Севастополе в честь Дня ВМФ возложили цветы к Мемориальной стене в память героической обороны Севастополя 1941-1942 годов
В Севастополе в честь Дня ВМФ возложили цветы к Мемориальной стене в память героической обороны Севастополя 1941-1942 годов
6 из 6
В Севастополе в честь Дня ВМФ возложили цветы к Мемориальной стене в память героической обороны Севастополя 1941-1942 годов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
1 из 6
В Севастополе в честь Дня ВМФ возложили цветы к Мемориальной стене в память героической обороны Севастополя 1941-1942 годов
© Telegram Михаил Развожаев
2 из 6
В Севастополе в честь Дня ВМФ возложили цветы к Мемориальной стене в память героической обороны Севастополя 1941-1942 годов
© Telegram Михаил Развожаев
3 из 6
В Севастополе в честь Дня ВМФ возложили цветы к Мемориальной стене в память героической обороны Севастополя 1941-1942 годов
© Telegram Михаил Развожаев
4 из 6
В Севастополе в честь Дня ВМФ возложили цветы к Мемориальной стене в память героической обороны Севастополя 1941-1942 годов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
5 из 6
В Севастополе в честь Дня ВМФ возложили цветы к Мемориальной стене в память героической обороны Севастополя 1941-1942 годов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
6 из 6
В Севастополе в честь Дня ВМФ возложили цветы к Мемориальной стене в память героической обороны Севастополя 1941-1942 годов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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