https://crimea.ria.ru/20240721/ucheniya-sukhoputnykh-voysk-nachalis-v-finlyandii-v-tom-chisle-u-granitsy-s-rf-1139031295.html

Учения сухопутных войск начались в Финляндии, в том числе у границы с РФ

Учения сухопутных войск начались в Финляндии, в том числе у границы с РФ - РИА Новости Крым, 21.07.2024

Учения сухопутных войск начались в Финляндии, в том числе у границы с РФ

Учения сухопутных войск начались в Финляндии, в том числе вблизи российской границы, они продлятся до 26 июля. РИА Новости Крым, 21.07.2024

2024-07-21T19:09

2024-07-21T19:09

2024-07-21T19:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Учения сухопутных войск начались в Финляндии, в том числе вблизи российской границы, они продлятся до 26 июля.Как ранее сообщали сухопутные войска в своем пресс-релизе, в учениях примут участие около 1,7 тысячи человек и около 300 единиц техники.На время учений будет закрыт участок шоссе, ведущий к КПП на границе с Россией. Длина участка Каттилайнен - Ваалимаа составляет примерно 30 километров, его перекроют для проведения учений.В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО и РФ. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://crimea.ria.ru/20240124/soglashenie-o-prigranichnom-partnerstve-rossii-s-finlyandiey-ostanovleno-1134436739.html

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россия, финляндия, учения, армия и флот, новости, в мире