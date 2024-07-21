https://crimea.ria.ru/20240721/ucheniya-sukhoputnykh-voysk-nachalis-v-finlyandii-v-tom-chisle-u-granitsy-s-rf-1139031295.html
Учения сухопутных войск начались в Финляндии, в том числе у границы с РФ
Учения сухопутных войск начались в Финляндии, в том числе у границы с РФ - РИА Новости Крым, 21.07.2024
Учения сухопутных войск начались в Финляндии, в том числе у границы с РФ
Учения сухопутных войск начались в Финляндии, в том числе вблизи российской границы, они продлятся до 26 июля. РИА Новости Крым, 21.07.2024
2024-07-21T19:09
2024-07-21T19:09
2024-07-21T19:09
россия
финляндия
учения
армия и флот
новости
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/04/1127974869_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_3ed1a84525a13a1daf9842a040c4890c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Учения сухопутных войск начались в Финляндии, в том числе вблизи российской границы, они продлятся до 26 июля.Как ранее сообщали сухопутные войска в своем пресс-релизе, в учениях примут участие около 1,7 тысячи человек и около 300 единиц техники.На время учений будет закрыт участок шоссе, ведущий к КПП на границе с Россией. Длина участка Каттилайнен - Ваалимаа составляет примерно 30 километров, его перекроют для проведения учений.В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО и РФ. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://crimea.ria.ru/20240124/soglashenie-o-prigranichnom-partnerstve-rossii-s-finlyandiey-ostanovleno-1134436739.html
россия
финляндия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/04/1127974869_46:0:1554:1131_1920x0_80_0_0_316db27986051b1dbfe1f5544d978a36.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финляндия, учения, армия и флот, новости, в мире
Учения сухопутных войск начались в Финляндии, в том числе у границы с РФ
Учения сухопутных войск начались в Финляндии, в том числе у границы с РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Учения сухопутных войск начались в Финляндии, в том числе вблизи российской границы, они продлятся до 26 июля.
Как ранее сообщали сухопутные войска в своем пресс-релизе, в учениях примут участие около 1,7 тысячи человек и около 300 единиц техники.
На время учений будет закрыт участок шоссе, ведущий к КПП на границе с Россией. Длина участка Каттилайнен - Ваалимаа составляет примерно 30 километров, его перекроют для проведения учений.
В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО и РФ. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.