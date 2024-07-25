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Совместный патруль: самолеты РФ и Китая пролетели у берегов Аляски - РИА Новости Крым, 25.07.2024
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Совместный патруль: самолеты РФ и Китая пролетели у берегов Аляски
Совместный патруль: самолеты РФ и Китая пролетели у берегов Аляски - РИА Новости Крым, 25.07.2024
Совместный патруль: самолеты РФ и Китая пролетели у берегов Аляски
Воздушно-космические силы России и ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провели очередное совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском РИА Новости Крым, 25.07.2024
2024-07-25T11:10
2024-07-25T11:10
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
воздушно-космический силы (вкс)
китай
учения
новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы России и ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провели очередное совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает Минобороны РФ.Отмечается, что в новом районе совместных действий российские и китайские экипажи отработали взаимодействие на всех этапах воздушного патрулирования.Стратегическую авиацию РФ и Китая прикрывали многоцелевые истребители Су-30СМ и Су-35С ВКС России. Продолжительность совместного полета российских и китайских самолетов составила более пяти часов. По данным Минобороны, "на отдельных этапах маршрута авиагруппу сопровождали истребители иностранных государств"."В ходе выполнения задач самолеты обеих стран действовали строго в соответствии с положениями международного права. Нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено", - добавили в пресс-службе.В российском военном ведомстве подчеркнули, что совместное патрулирование проведено в рамках реализации плана военного сотрудничества на 2024 год и не направлено против третьих стран.Ранее в руководстве Минобороны РФ неоднократно отмечали, что отношения России и Китая в военной области неуклонно развиваются по всем направлениям: регулярно проводятся совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки в воздухе, на суше, на море, успешно отрабатываются учебно-боевые задачи разной степени сложности. При этом российское руководство подчеркивает, что все эти действия не направлены против третьих стран и проводятся исключительно в интересах друг друга.
https://crimea.ria.ru/20240617/kitay-gotov-rabotat-vmeste-s-rossiey-v-sfere-bezopasnosti-1138171198.html
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министерство обороны рф, вооруженные силы россии, воздушно-космический силы (вкс), китай, учения, новости, безопасность
Совместный патруль: самолеты РФ и Китая пролетели у берегов Аляски

Стратегические самолеты РФ и Китая провели патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе

11:10 25.07.2024
 
© Пресс-служба Минобороны РФРоссийские Ту-95МС вместе с китайскими стратегическими бомбардировщиками провели совместное патрулирование над Чукотским и Беринговым морями
Российские Ту-95МС вместе с китайскими стратегическими бомбардировщиками провели совместное патрулирование над Чукотским и Беринговым морями
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы России и ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провели очередное совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает Минобороны РФ.
"Авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95МС ВКС России и стратегических бомбардировщиков Хун-6к ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над акваториями Чукотского, Берингова морей и северной части Тихого океана", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в новом районе совместных действий российские и китайские экипажи отработали взаимодействие на всех этапах воздушного патрулирования.
Стратегическую авиацию РФ и Китая прикрывали многоцелевые истребители Су-30СМ и Су-35С ВКС России. Продолжительность совместного полета российских и китайских самолетов составила более пяти часов. По данным Минобороны, "на отдельных этапах маршрута авиагруппу сопровождали истребители иностранных государств".
"В ходе выполнения задач самолеты обеих стран действовали строго в соответствии с положениями международного права. Нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено", - добавили в пресс-службе.
В российском военном ведомстве подчеркнули, что совместное патрулирование проведено в рамках реализации плана военного сотрудничества на 2024 год и не направлено против третьих стран.
Ранее в руководстве Минобороны РФ неоднократно отмечали, что отношения России и Китая в военной области неуклонно развиваются по всем направлениям: регулярно проводятся совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки в воздухе, на суше, на море, успешно отрабатываются учебно-боевые задачи разной степени сложности. При этом российское руководство подчеркивает, что все эти действия не направлены против третьих стран и проводятся исключительно в интересах друг друга.
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Министерство обороны РФВооруженные силы РоссииВоздушно-космический силы (ВКС)КитайУченияНовостиБезопасность
 
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