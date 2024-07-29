https://crimea.ria.ru/20240729/rakety-ssha-v-evrope-protiv-rossii-chto-izmenit-tramp---mnenie-1139197533.html

Ракеты США в Европе против России: что изменит Трамп - мнение

Ракеты США в Европе против России: что изменит Трамп - мнение - РИА Новости Крым, 29.07.2024

Ракеты США в Европе против России: что изменит Трамп - мнение

Анонсированное США размещение в Европе ракет малой и средней дальности и гиперзвукового оружия – обманное принуждение России завершить СВО, поскольку это... РИА Новости Крым, 29.07.2024

2024-07-29T15:45

2024-07-29T15:45

2024-07-29T15:45

сша

оружие

европа

дональд трамп

политика

мнения

александр гусев

рсмд

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Анонсированное США размещение в Европе ракет малой и средней дальности и гиперзвукового оружия – обманное принуждение России завершить СВО, поскольку это является планомерной политикой Америки, учитывая, кто инициировал ее выход из двустороннего договора о РСМД. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.По словам Гусева, размещение в Европе таких ракет, как SM-6 и Tomahawk, а также гиперзвукового оружия, "которое американцы сейчас активно разрабатывают", действительно серьезная угроза для России.Он считает, что анонс размещения такого арсенала в Европе к 2026 году является со стороны США предупреждением России и одновременно элементом торга. Но выглядит это явным обманом."Это звучит в качестве предупреждения нашему руководству: "Вы прекращайте проведение СВО, а мы не будем размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе". Но я напомню, что в 2019 году президентом США был Дональд Трамп, а не Джо Байден. И это он прекратил фактически в одностороннем порядке все действия в рамках договора о РСМД – ракетах средней и меньшей дальности", – сказал политолог.Учитывая, что договор о РСМД был двусторонним, то с выходом из него США, он стал фактически ничтожным, и Россия автоматически получила право размещать свои ракеты там, где считает нужным, добавил Гусев."Мы не можем запретить им размещать (РСМД в Европе – ред.). Захотят – разместят. А мы будем действовать по своим правилам, нам американские порядком надоели. Мы имеем право размещать наши ракеты средней и меньшей дальности там, где хотим, и столько, сколько хотим, для обеспечения национальной безопасности нашей страны", – прокомментировал эксперт.Это важно также, учитывая, что "ракеты меньшей дальности полета, от 500 до 1000 км, то есть тактическое ядерное оружие, уже имеется в Западной Европе, в частности в Греции, Германии, Нидерландах", подчеркнул Гусев."Это вооружение уже есть да-факто. Поэтому говорить: развернут они его или не развернут… Наша ядерная триада позволяет обезопасить территорию нашей страны, все регионы без исключения. И мы будем опираться на собственные силы и рассчитывать на поддержку наших стратегических партнеров", – заключил эксперт.Накануне президент России Владимир Путин, выступая в Санкт-Петербурге на параде в честь Дня Военно-Морского флота, заявил, что ответ России на размещение дальнобойных ракет США в Германии будет зеркальным. Ранее политолог и журналист Юрий Светов прокомментировал противоречивые заявления от политиков США и Украины о возможном сценарии окончания конфликта. Читайте также на РИА Новости Крым:Запад готовится открыть "прибалтийский фронт" против России – мнение Зеленский пообещал до конца осени разработать очередной "мирный план"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, оружие, европа, дональд трамп, политика, мнения, александр гусев, рсмд