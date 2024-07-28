https://crimea.ria.ru/20240728/zelenskiy-poobeschal-do-kontsa-oseni-razrabotat-ocherednoy-mirnyy-plan-1139186299.html

Зеленский пообещал до конца осени разработать очередной "мирный план"

Зеленский пообещал до конца осени разработать очередной "мирный план" - РИА Новости Крым, 28.07.2024

Зеленский пообещал до конца осени разработать очередной "мирный план"

Киевский режим намерен до конца ноября разработать план урегулирования конфликта, перед этим "детально обсудив с соответствующими странами вопросы... РИА Новости Крым, 28.07.2024

2024-07-28T20:08

2024-07-28T20:08

2024-07-28T20:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Киевский режим намерен до конца ноября разработать план урегулирования конфликта, перед этим "детально обсудив с соответствующими странами вопросы территориальной целостности", заявил Владимир Зеленский в интервью японскому телеканалу NHK.Он также завил, что "терпение, поддержка и дипломатическое давление представляют собой три фактора для справедливого окончания войны".Зеленский добавил, что официальные лица в Киеве в этом месяце связались с предвыборными штабами кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам с Киевом, но на Украине на законодательном уровне ввели на них запрет. На Западе игнорируют постоянные отказы украинской стороны от диалога. Как заявляли в Кремле, ситуация может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва открыта для переговоров и при Владимире Зеленском, но при определенных условиях. По его словам, речь идет о том, чтобы прояснить вопросы от легитимности Зеленского до его указа о запрете на переговоры с РФ.Украина готова вести переговоры с российской стороной, они должны быть рациональными и иметь практическое значение, заявил ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. До этого Владимир Зеленский в интервью британскому телевидению заявил, что допускает возможность переговоров с представителями России о завершении конфликта на Украине, даже если это будет президент Владимир Путин, несмотря на введенный ранее запрет на переговоры с Москвой.В то же время советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что мирное соглашение между РФ и Украиной неуместно, поскольку оно приведет только к временной заморозке конфликта и позволит России скопить силы.Президент России Владимир Путин 14 июня на встрече с руководством МИД РФ озвучил предложение по мирному урегулированию конфликта на Украине. Оно включает нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, а также ее демилитаризацию и денацификацию; фиксацию в международных договорах статуса Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ; закрепление международными договорами базовых соглашений по мирному урегулированию и отмена санкций против России.Читайте также на РИА Новости Крым:Патрушев назвал цель заявлений Запада и Киева о переговорах с РоссиейЧто станет с Европой и конфликтом на Украине при ТрампеСША не помогут: сценарий завершения конфликта на Украине лишь один

https://crimea.ria.ru/20240726/raskol-i-panika--pochemu-v-ofise-zelenskogo-snova-ne-khotyat-peregovorov-1139139962.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, владимир зеленский, в мире, политика, переговоры, новости