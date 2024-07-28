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Что станет с Европой и конфликтом на Украине при Трампе

Что станет с Европой и конфликтом на Украине при Трампе - РИА Новости Крым, 28.07.2024

Что станет с Европой и конфликтом на Украине при Трампе

Если кандидат в президенты США Дональд Трамп станет хозяином в Белом доме, то в Европе резко вырастет количество противников войны на Украине, и вслед за... РИА Новости Крым, 28.07.2024

2024-07-28T08:31

2024-07-28T08:31

2024-07-28T08:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Если кандидат в президенты США Дональд Трамп станет хозяином в Белом доме, то в Европе резко вырастет количество противников войны на Украине, и вслед за Венгрией и Словакией подтянутся и другие государства, которые отрыто заявят о своем нежелании участвовать в этом конфликте. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сказал политолог, руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что с приходом Трампа к власти Европе придется "признать поражение" и понести ответственность за дальнейшую поддержку войны в Украине."Мне кажется, что как только Трамп займет позицию в Белом доме, количество противников войны в Европе резко увеличится, и вслед за Венгрией и Словакией, подтянутся другие государства, которые будут более открыто говорить о своем нежелании участвовать (в этом конфликте)", - сказал Шатров.При этом, по его словам, сейчас сложно говорить о том, как на президентство Трампа будет реагировать Брюссель "в виде всех этих институтов, Еврокомиссии и прочего".По его словам, если Трамп придет к власти, то в мире произойдут экстраординарные события, потому что Трамп – "экстравагантный человек", "немножко из другого мира и системы", он "не является классическим политиком", и может "себе позволить конфликты с глубинным государством"."Все свои действия, которые Европа делала не в своих интересах, она делала с подачи США, мол, надо бы сильного союзника поддерживать, который, случись что, придет на помощь. Но если теперь этот союзник (а на самом деле - главный медиатор всех процессов), вдруг скажет, что не имеет желания тратить деньги на Украину, европейцам будет очень сложно", - сказал Шатров. И добавил: "Орбан в данном случае прав".В середине июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел встречу с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом во Флориде. Политики обсудили урегулирование кризиса на Украине.2 июля он также встретился в Киеве с главой украинского режима Владимиром Зеленским, предложив ему рассмотреть возможность прекращения огня, чтобы ускорить начало переговоров с Москвой об урегулировании конфликта. Комментируя этот визит, Игорь Шатров высказал мнение, что Орбан выступил эмиссаром исключительно Венгрии и самого себя как сторонника мира, и никаких предварительных договоренностей с европейскими лидерами по данному вопросу он не заключал.5 июля Орбан прибыл в Москву, где обсудил пути урегулирования конфликта на Украине с президентом РФ Владимиром Путиным, назвав свой приезд в столицу России "следующей остановкой" на своей пути в рамках миссии мира.7 июля, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рекомендовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед дальнейшими действиями венгерского премьера Орбана в рамках "миссии мира".В понедельник, 8 июля, Виктор Орбан прибыл в Китай, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.Читайте также на РИА Новости Крым:Мир должен создать условия для диалога РФ и Украины – Си ЦзиньпинНовый имиджмейкер Запада – эксперт пояснил скрытую миссию ОрбанаМиссия "Миротворец": приведут ли визиты Орбана к переговорам по Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, политика, виктор орбан, сша, дональд трамп, украина, игорь шатров