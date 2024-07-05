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Орбан прокомментировал свой визит в Москву - РИА Новости Крым, 05.07.2024
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Орбан прокомментировал свой визит в Москву
Орбан прокомментировал свой визит в Москву - РИА Новости Крым, 05.07.2024
Орбан прокомментировал свой визит в Москву
Свой визит в Москву премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал следующим шагом к мирной миссии, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 05.07.2024
2024-07-05T13:27
2024-07-05T13:27
виктор орбан
россия
венгрия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Свой визит в Москву премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал следующим шагом к мирной миссии, пишет РИА Новости.Между тем, по мнению политолога, руководителя экспертного совета Фонда стратегического развития Игоря Шатрова, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с Зеленским в Киеве выступил эмиссаром исключительно Венгрии и самого себя как сторонника мира – никаких предварительных договоренностей с европейскими лидерами он не заключал.Ранее политолог, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве Александр Шатилов высказал мнение, что главными темами встречи Орбана и Зеленского станет обсуждение по инициативе венгерского политика вопросов, касающихся защиты интересов венгерского населения Закарпатья, а также бонусов для Будапешта в случае поддержки вступления Украины в ЕС.2 июля Орбан в Киеве встретился с Зеленским, которому в ходе переговоров среди прочего предложил рассмотреть возможность прекратить огонь, чтобы ускорить начало переговоров с Москвой об урегулировании конфликта.В конце июня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа должна определиться, какие цели преследует, поощряя конфликт на Украине, и хочет ли она флага НАТО в Крыму.Читайте также на РИА Новости Крым:Хиллари Клинтон призвала Украину воевать дальше ради победы БайденаЗеленский анонсировал новое наступление ВСУЗапад целенаправленно затягивает украинский кризис – Белоусов
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виктор орбан, россия, венгрия, политика, в мире, новости
Орбан прокомментировал свой визит в Москву

Орбан назвал свой визит в Москву еще одним шагом для продолжения мирной миссии

13:27 05.07.2024
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Свой визит в Москву премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал следующим шагом к мирной миссии, пишет РИА Новости.
"Мирная миссия продолжается. Следующая остановка - Москва", - написал он в соцсети Х.
Между тем, по мнению политолога, руководителя экспертного совета Фонда стратегического развития Игоря Шатрова, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с Зеленским в Киеве выступил эмиссаром исключительно Венгрии и самого себя как сторонника мира – никаких предварительных договоренностей с европейскими лидерами он не заключал.
Ранее политолог, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве Александр Шатилов высказал мнение, что главными темами встречи Орбана и Зеленского станет обсуждение по инициативе венгерского политика вопросов, касающихся защиты интересов венгерского населения Закарпатья, а также бонусов для Будапешта в случае поддержки вступления Украины в ЕС.
2 июля Орбан в Киеве встретился с Зеленским, которому в ходе переговоров среди прочего предложил рассмотреть возможность прекратить огонь, чтобы ускорить начало переговоров с Москвой об урегулировании конфликта.
В конце июня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа должна определиться, какие цели преследует, поощряя конфликт на Украине, и хочет ли она флага НАТО в Крыму.
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