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Прекратить огонь: чьим эмиссаром был в Киеве Орбан на встрече с Зеленским
Прекратить огонь: чьим эмиссаром был в Киеве Орбан на встрече с Зеленским - РИА Новости Крым, 03.07.2024
Прекратить огонь: чьим эмиссаром был в Киеве Орбан на встрече с Зеленским
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с Зеленским в Киеве выступил эмиссаром исключительно Венгрии и самого себя как сторонника мира – никаких... РИА Новости Крым, 03.07.2024
2024-07-03T16:53
2024-07-03T16:53
2024-07-03T17:11
виктор орбан
радио "спутник в крыму"
владимир зеленский
новости
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европейский союз (ес)
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Встреча Орбана и Зеленского – чьи интересы представлял премьер-министр Венгрии
Встреча Орбана и Зеленского – чьи интересы представлял премьер-министр Венгрии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с Зеленским в Киеве выступил эмиссаром исключительно Венгрии и самого себя как сторонника мира – никаких предварительных договоренностей с европейскими лидерами он не заключал. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.По словам Шатрова, в Евросоюзе сегодня сложилась действительно уникальная ситуация: его возглавляет лидер, который не то что не в полной мере, а процентов на 80% как минимум не согласен с нынешней политикой ЕС тактически.Поэтому чего точно нет, так это договоренности европейских лидеров и Орбана как эмиссара на встрече с Зеленским в Киеве, уверен Шатров."Конечно, Орбан сейчас не эмиссар Брюсселя – он эмиссар сам себя, Венгрии, которая возглавляет Евросоюз и хочет за эти полгода показать новую модель лидерства. Орбан действительно сторонник мира и взвешенно подходит к позиции России в этом конфликте и считает, что без России разговаривать о мире просто нелепо. И в данном случае он следует собственной логике", – прокомментировал политолог.Помимо этого, первая и самая главная проблема, которая досталась Орбану как лидеру ЕС на эти полгода, касается отношений Венгрии с Украиной "в широком ключе", отметил Шатров."И это не только конфликт, но и будущее Украины в Евросоюзе и так далее. Поэтому естественно, что он поехал в Киев. Это говорит о нем как о последовательном, взвешенном, очень серьезном политике", – отметил Шатров.И хотя на Украине понимают, что Орбан – это не вся Европа, потому и принимали его в Киеве довольно прохладно, здесь также осознают и риски, заметил он.Ранее политолог, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве Александр Шатилов высказал мнение, что основными темами встречи Орбана и Зеленского станет обсуждение по инициативе венгерского политика вопросов, связанных с защитой интересов венгерского населения Закарпатья, а также бонусов для Будапешта в случае поддержки вступления Украины в Евросоюз. Накануне, 2 июля, Орбан в Киеве встретился с Зеленским, которому в ходе переговоров среди прочего предложил рассмотреть возможность прекратить огонь, чтобы ускорить начало переговоров с Москвой об урегулировании конфликта. В конце июня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа должна определиться, какие цели преследует, поощряя конфликт на Украине, и хочет ли она флага НАТО в Крыму.Читайте также на РИА Новости Крым:Хиллари Клинтон призвала Украину воевать дальше ради победы Байдена Запад целенаправленно затягивает украинский кризис – Белоусов Россия возглавит Совет безопасности ООН в июле: каких перемен ждать
https://crimea.ria.ru/20240703/razreshenie-na-uvelichenie-dalnosti-udarov-vsu--v-chem-opasnost-dlya-kryma-1138558505.html
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виктор орбан, владимир зеленский, новости, мнения, игорь шатров, украина, венгрия, европейский союз (ес)
Прекратить огонь: чьим эмиссаром был в Киеве Орбан на встрече с Зеленским
Орбан на встрече с Зеленским в Киеве был эмиссаром Венгрии
16:53 03.07.2024 (обновлено: 17:11 03.07.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с Зеленским в Киеве выступил эмиссаром исключительно Венгрии и самого себя как сторонника мира – никаких предварительных договоренностей с европейскими лидерами он не заключал. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
По словам Шатрова, в Евросоюзе сегодня сложилась действительно уникальная ситуация: его возглавляет лидер, который не то что не в полной мере, а процентов на 80% как минимум не согласен с нынешней политикой ЕС тактически.
"Понятно, что стратегически Орбан европейский лидер, который стремится чтобы ЕС оставался крепким, фундаментальным союзом на европейском континенте. Но сейчас и в отношении Украины, и в вопросах взаимоотношений с США и многим другим принципиальным международным вопросам Орбан не согласен с текущей политикой Евросоюза", – заметил эксперт.
Поэтому чего точно нет, так это договоренности европейских лидеров и Орбана как эмиссара на встрече с Зеленским в Киеве, уверен Шатров.
"Конечно, Орбан сейчас не эмиссар Брюсселя – он эмиссар сам себя, Венгрии, которая возглавляет Евросоюз и хочет за эти полгода показать новую модель лидерства. Орбан действительно сторонник мира и взвешенно подходит к позиции России в этом конфликте и считает, что без России разговаривать о мире просто нелепо. И в данном случае он следует собственной логике", – прокомментировал политолог.
Помимо этого, первая и самая главная проблема, которая досталась Орбану как лидеру ЕС на эти полгода, касается отношений Венгрии с Украиной "в широком ключе", отметил Шатров.
"И это не только конфликт, но и будущее Украины в Евросоюзе и так далее. Поэтому естественно, что он поехал в Киев. Это говорит о нем как о последовательном, взвешенном, очень серьезном политике", – отметил Шатров.
И хотя на Украине понимают, что Орбан – это не вся Европа, потому и принимали его в Киеве довольно прохладно, здесь также осознают и риски, заметил он.
"Несмотря на то, что его (Орбана) позиция не соответствует позиции Евросоюза, он официальный руководитель и официально сказал все вслух. И это очень важно – не для сегодняшней истории, но для будущего", – заключил эксперт.
Ранее политолог, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве Александр Шатилов высказал мнение
, что основными темами встречи Орбана и Зеленского станет обсуждение по инициативе венгерского политика вопросов, связанных с защитой интересов венгерского населения Закарпатья, а также бонусов для Будапешта в случае поддержки вступления Украины в Евросоюз.
Накануне, 2 июля, Орбан в Киеве встретился с Зеленским
, которому в ходе переговоров среди прочего предложил рассмотреть возможность прекратить огонь, чтобы ускорить начало переговоров с Москвой об урегулировании конфликта.
В конце июня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил
, что Европа должна определиться, какие цели преследует, поощряя конфликт на Украине, и хочет ли она флага НАТО в Крыму.
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