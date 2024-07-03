https://crimea.ria.ru/20240703/prekratit-ogon-chim-emissarom-byl-v-kieve-orban-na-vstreche-s-zelenskim-1138575307.html

Прекратить огонь: чьим эмиссаром был в Киеве Орбан на встрече с Зеленским

Прекратить огонь: чьим эмиссаром был в Киеве Орбан на встрече с Зеленским - РИА Новости Крым, 03.07.2024

Прекратить огонь: чьим эмиссаром был в Киеве Орбан на встрече с Зеленским

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с Зеленским в Киеве выступил эмиссаром исключительно Венгрии и самого себя как сторонника мира – никаких... РИА Новости Крым, 03.07.2024

2024-07-03T16:53

2024-07-03T16:53

2024-07-03T17:11

виктор орбан

радио "спутник в крыму"

владимир зеленский

новости

мнения

игорь шатров

украина

венгрия

европейский союз (ес)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/03/1138575709_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ed70f533d808b7f7494db3a5b805d0b4.jpg

Встреча Орбана и Зеленского – чьи интересы представлял премьер-министр Венгрии Встреча Орбана и Зеленского – чьи интересы представлял премьер-министр Венгрии audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с Зеленским в Киеве выступил эмиссаром исключительно Венгрии и самого себя как сторонника мира – никаких предварительных договоренностей с европейскими лидерами он не заключал. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.По словам Шатрова, в Евросоюзе сегодня сложилась действительно уникальная ситуация: его возглавляет лидер, который не то что не в полной мере, а процентов на 80% как минимум не согласен с нынешней политикой ЕС тактически.Поэтому чего точно нет, так это договоренности европейских лидеров и Орбана как эмиссара на встрече с Зеленским в Киеве, уверен Шатров."Конечно, Орбан сейчас не эмиссар Брюсселя – он эмиссар сам себя, Венгрии, которая возглавляет Евросоюз и хочет за эти полгода показать новую модель лидерства. Орбан действительно сторонник мира и взвешенно подходит к позиции России в этом конфликте и считает, что без России разговаривать о мире просто нелепо. И в данном случае он следует собственной логике", – прокомментировал политолог.Помимо этого, первая и самая главная проблема, которая досталась Орбану как лидеру ЕС на эти полгода, касается отношений Венгрии с Украиной "в широком ключе", отметил Шатров."И это не только конфликт, но и будущее Украины в Евросоюзе и так далее. Поэтому естественно, что он поехал в Киев. Это говорит о нем как о последовательном, взвешенном, очень серьезном политике", – отметил Шатров.И хотя на Украине понимают, что Орбан – это не вся Европа, потому и принимали его в Киеве довольно прохладно, здесь также осознают и риски, заметил он.Ранее политолог, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве Александр Шатилов высказал мнение, что основными темами встречи Орбана и Зеленского станет обсуждение по инициативе венгерского политика вопросов, связанных с защитой интересов венгерского населения Закарпатья, а также бонусов для Будапешта в случае поддержки вступления Украины в Евросоюз. Накануне, 2 июля, Орбан в Киеве встретился с Зеленским, которому в ходе переговоров среди прочего предложил рассмотреть возможность прекратить огонь, чтобы ускорить начало переговоров с Москвой об урегулировании конфликта. В конце июня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа должна определиться, какие цели преследует, поощряя конфликт на Украине, и хочет ли она флага НАТО в Крыму.Читайте также на РИА Новости Крым:Хиллари Клинтон призвала Украину воевать дальше ради победы Байдена Запад целенаправленно затягивает украинский кризис – Белоусов Россия возглавит Совет безопасности ООН в июле: каких перемен ждать

https://crimea.ria.ru/20240703/razreshenie-na-uvelichenie-dalnosti-udarov-vsu--v-chem-opasnost-dlya-kryma-1138558505.html

украина

венгрия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор орбан, владимир зеленский, новости, мнения, игорь шатров, украина, венгрия, европейский союз (ес)