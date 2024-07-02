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Что Орбан и Зеленский будут обсуждать в Киеве – политолог

Что Орбан и Зеленский будут обсуждать в Киеве – политолог - РИА Новости Крым, 02.07.2024

Что Орбан и Зеленский будут обсуждать в Киеве – политолог

высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов. РИА Новости Крым, 02.07.2024

2024-07-02T13:07

2024-07-02T13:07

2024-07-02T13:07

виктор орбан

владимир зеленский

александр шатилов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе переговоров с Владимиром Зеленским в Киеве будет отстаивать интересы венгерского населения Закарпатья, а также обсуждать возможные бонусы для Будапешта в случае поддержки вступления Украины в Евросоюз. Такое мнение РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов."Орбан будет обсуждать права венгерского населения, с другой стороны, он хочет, чтобы ему не мешали занимать определенную позицию в Евросоюзе. Он хочет избежать вовлечения венгерских военнослужащих в гипотетический конфликт России и НАТО. Думаю, Орбан также будет обсуждать практические вопросы, связанные с бонусами для Венгрии на украинском направлении в случае поддержки вступления Украины в ЕС", – сказал Шатилов.По словам эксперта, в настоящий момент венгерский премьер "демонстрирует относительную лояльность курсу ЕС по отношению к Украине в обмен на определенные компенсации".По мнению политолога, хотя Орбан время от времени и демонстрирует несогласие по некоторым моментам европейской и американской политики по отношению к Украине и России, ждать от него какой-то миротворческой роли в ходе поездки в Киев не следует."Насколько я понимаю, Орбана политически сломали, в последнее время его позиции серьезно пошатнулись из-за действий западных фондов и спецслужб. Видимо, не желая разделить судьбу (премьер-министра Словакии Роберта) Фицо, он предпочел пойти на компромисс, но чтобы при этом получить определенную компенсацию, урвать хоть какой-то "клок" с украинского направления для Венгрии ", - подытожил Шатилов.Виктор Орбан 2 июля прибудет с официальным визитом в Киев для проведения переговоров с Владимиром Зеленским. Это первый визит венгерского лидера на Украину после начала специальной военной операции. По информации пресс-службы венгерского правительства, главной темой встречи будет обсуждение возможностей достижения мира и вопросов двусторонних отношений.Читайте также на РИА Новости Крым:Хотим ли мы флаг НАТО в Крыму: Орбан призвал ЕС определиться с целямиВ Европе царит военный психоз: Орбан об оправке войск на УкраинуОрбан: Европа сейчас готовится к войне – каждый день проходит новый этап

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виктор орбан, владимир зеленский, александр шатилов, мнения, политика, украина, киев, новости, венгрия