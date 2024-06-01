https://crimea.ria.ru/20240601/orban-evropa-seychas-gotovitsya-k-voyne--kazhdyy-den-prokhodit-novyy-etap-1137782684.html

Орбан: Европа сейчас готовится к войне – каждый день проходит новый этап

Орбан: Европа сейчас готовится к войне – каждый день проходит новый этап - РИА Новости Крым, 01.06.2024

Орбан: Европа сейчас готовится к войне – каждый день проходит новый этап

Европа несется к войне, как поезд "с безумным машинистом", необходимо этому помешать, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая перед участниками... РИА Новости Крым, 01.06.2024

2024-06-01T19:15

2024-06-01T19:15

2024-06-01T19:15

виктор орбан

венгрия

европа

россия

политика

в мире

коллективный запад

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Европа несется к войне, как поезд "с безумным машинистом", необходимо этому помешать, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая перед участниками "марша мира".Премьер-министр Венгрии отметил, что отправка новых денег и оружия на Украину, разговоры о размещении ядерного оружия в Европе, миссия НАТО на Украине, возвращение обязательного воинского призыва свидетельствуют о том, что "у провоенного поезда нет конечной остановки, а машинист сошел с ума".По его словам, у Венгрии уже была удачная попытка остаться в стороне от конфликта, Будапешт знает, как это делать и не позволит, чтобы венгерскую молодежь отправляли на фронт.Провоенные политики Европы хотят победить Россию, словно наркозависимые, как пытались дважды в ХХ веке, но не понимают реальности, сказал Орбан.По словам премьер-министра Венгрии, для таких политиков "война – как наркотик, ее рабы ни за что не считают себя ответственными и никого не слушают".Орбан отметил, что для таких политиков не имеют значения население стран, его судьба и будущее детей."И убедить их нельзя. Поэтому нам надо не убедить, а победить их", – добавил венгерский премьер, призывая на выборах в Европарламент голосовать за политиков, выступающих за мир.После выборов в Европарламент и президентских выборов в США можно будет создать трансатлантическую коалицию за мир, сказал Орбан.По его словам, в начале года сторонники мира были в меньшинстве, а к концу года они могут сформировать большинство на Западе.Политики и средства массовой информации на Западе готовят общественное мнение к началу прямого военного конфликта с Россией, заявлял ранее премьер-министр Венгрии. По словам Орбана, заявления о том, что Россия якобы готовится к вторжению в одну из стран Североатлантического альянса, не имеют под собой никаких оснований и являются лишь частью данного плана по подготовке общественного мнения к войне с РФ.Ранее Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы по Украине, признающую так называемый "мирный план" президента Владимира Зеленского единственной основой урегулирования конфликта. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам заседания Совета Европы в Страсбурге.

https://crimea.ria.ru/20240524/povestka-pered-uzhinom-kto-tolkaet-evropu-k-voyne-s-rossiey-1137548380.html

венгрия

европа

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виктор орбан, венгрия, европа, россия, политика, в мире, коллективный запад