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Орбан: Европа сейчас готовится к войне – каждый день проходит новый этап - РИА Новости Крым, 01.06.2024
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Орбан: Европа сейчас готовится к войне – каждый день проходит новый этап
Орбан: Европа сейчас готовится к войне – каждый день проходит новый этап - РИА Новости Крым, 01.06.2024
Орбан: Европа сейчас готовится к войне – каждый день проходит новый этап
Европа несется к войне, как поезд "с безумным машинистом", необходимо этому помешать, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая перед участниками... РИА Новости Крым, 01.06.2024
2024-06-01T19:15
2024-06-01T19:15
виктор орбан
венгрия
европа
россия
политика
в мире
коллективный запад
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Европа несется к войне, как поезд "с безумным машинистом", необходимо этому помешать, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая перед участниками "марша мира".Премьер-министр Венгрии отметил, что отправка новых денег и оружия на Украину, разговоры о размещении ядерного оружия в Европе, миссия НАТО на Украине, возвращение обязательного воинского призыва свидетельствуют о том, что "у провоенного поезда нет конечной остановки, а машинист сошел с ума".По его словам, у Венгрии уже была удачная попытка остаться в стороне от конфликта, Будапешт знает, как это делать и не позволит, чтобы венгерскую молодежь отправляли на фронт.Провоенные политики Европы хотят победить Россию, словно наркозависимые, как пытались дважды в ХХ веке, но не понимают реальности, сказал Орбан.По словам премьер-министра Венгрии, для таких политиков "война – как наркотик, ее рабы ни за что не считают себя ответственными и никого не слушают".Орбан отметил, что для таких политиков не имеют значения население стран, его судьба и будущее детей."И убедить их нельзя. Поэтому нам надо не убедить, а победить их", – добавил венгерский премьер, призывая на выборах в Европарламент голосовать за политиков, выступающих за мир.После выборов в Европарламент и президентских выборов в США можно будет создать трансатлантическую коалицию за мир, сказал Орбан.По его словам, в начале года сторонники мира были в меньшинстве, а к концу года они могут сформировать большинство на Западе.Политики и средства массовой информации на Западе готовят общественное мнение к началу прямого военного конфликта с Россией, заявлял ранее премьер-министр Венгрии. По словам Орбана, заявления о том, что Россия якобы готовится к вторжению в одну из стран Североатлантического альянса, не имеют под собой никаких оснований и являются лишь частью данного плана по подготовке общественного мнения к войне с РФ.Ранее Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы по Украине, признающую так называемый "мирный план" президента Владимира Зеленского единственной основой урегулирования конфликта. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам заседания Совета Европы в Страсбурге.
https://crimea.ria.ru/20240524/povestka-pered-uzhinom-kto-tolkaet-evropu-k-voyne-s-rossiey-1137548380.html
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виктор орбан, венгрия, европа, россия, политика, в мире, коллективный запад
Орбан: Европа сейчас готовится к войне – каждый день проходит новый этап

Орбан призвал помешать Европе вступить в войну

19:15 01.06.2024
 
© AP Photo Sgt. 1st Class Andrew DicksonПогрузка армейской тактической ракетной системы (ATACMS) на высокомобильную артиллерийскую ракетную систему (HIMARS)
Погрузка армейской тактической ракетной системы (ATACMS) на высокомобильную артиллерийскую ракетную систему (HIMARS) - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© AP Photo Sgt. 1st Class Andrew Dickson
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Европа несется к войне, как поезд "с безумным машинистом", необходимо этому помешать, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая перед участниками "марша мира".

"Нам надо помешать тому, чтобы Европа на свою погибель неслась к войне. Европа сейчас готовится к войне, каждый день проходит новый этап на пути в ад", – цитирует Орбана РИА Новости.

Премьер-министр Венгрии отметил, что отправка новых денег и оружия на Украину, разговоры о размещении ядерного оружия в Европе, миссия НАТО на Украине, возвращение обязательного воинского призыва свидетельствуют о том, что "у провоенного поезда нет конечной остановки, а машинист сошел с ума".
По его словам, у Венгрии уже была удачная попытка остаться в стороне от конфликта, Будапешт знает, как это делать и не позволит, чтобы венгерскую молодежь отправляли на фронт.
Провоенные политики Европы хотят победить Россию, словно наркозависимые, как пытались дважды в ХХ веке, но не понимают реальности, сказал Орбан.

"Провоенные политики хотят победить Россию, как пытались в Первой и Второй мировых войнах. Более того, они готовы столкнуться со всем Востоком и думают, что победят в этой войне", – цитирует Орбана РИА Новости.

По словам премьер-министра Венгрии, для таких политиков "война – как наркотик, ее рабы ни за что не считают себя ответственными и никого не слушают".
Орбан отметил, что для таких политиков не имеют значения население стран, его судьба и будущее детей.
"И убедить их нельзя. Поэтому нам надо не убедить, а победить их", – добавил венгерский премьер, призывая на выборах в Европарламент голосовать за политиков, выступающих за мир.
После выборов в Европарламент и президентских выборов в США можно будет создать трансатлантическую коалицию за мир, сказал Орбан.

"Через неделю выборы, после них мы можем создать европейскую коалицию, выступающую за мир. Осенью американцы могут выбрать президента, выступающего за мир, и с ними вместе мы сможем создать общезападную трансатлантическую коалицию за мир", – сказал Орбан участникам "марша мира".

По его словам, в начале года сторонники мира были в меньшинстве, а к концу года они могут сформировать большинство на Западе.
Политики и средства массовой информации на Западе готовят общественное мнение к началу прямого военного конфликта с Россией, заявлял ранее премьер-министр Венгрии. По словам Орбана, заявления о том, что Россия якобы готовится к вторжению в одну из стран Североатлантического альянса, не имеют под собой никаких оснований и являются лишь частью данного плана по подготовке общественного мнения к войне с РФ.
Ранее Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы по Украине, признающую так называемый "мирный план" президента Владимира Зеленского единственной основой урегулирования конфликта. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам заседания Совета Европы в Страсбурге.
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