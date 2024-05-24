Рейтинг@Mail.ru
Европа готовится вступить в войну с Россией – Орбан - РИА Новости Крым, 24.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240524/evropa-gotovitsya-vstupit-v-voynu-s-rossiey--orban-1137541467.html
Европа готовится вступить в войну с Россией – Орбан
Европа готовится вступить в войну с Россией – Орбан - РИА Новости Крым, 24.05.2024
Европа готовится вступить в войну с Россией – Орбан
Политики и средства массовой информации на Западе готовят общественное мнение к началу прямого военного конфликта с Россией, заявил премьер-министр Венгрии... РИА Новости Крым, 24.05.2024
2024-05-24T09:59
2024-05-24T10:01
виктор орбан
политика
новости
европейский союз (ес)
нато
россия
мнения
венгрия
брюссель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/11/1136626671_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_d9bf3f1a5d94a1da18b8fe2a65676b49.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Политики и средства массовой информации на Западе готовят общественное мнение к началу прямого военного конфликта с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth."Перед двумя мировыми войнами в СМИ довольно долго шла подготовка вступления в войну. Думаю, то, что сегодня происходит в Брюсселе и Вашингтоне, но скорее в Брюсселе, чем в Вашингтоне, это своего рода подготовка настроений к возможному непосредственному конфликту. Спокойно можно говорить, что идет подготовка вступления Европы в войну, это происходит в СМИ и заявлениях политиков", – цитирует РИА Новости главу венгерского правительства.По словам Орбана, заявления о том, что Россия якобы готовится к вторжению в одну из стран Североатлантического альянса, не имеют под собой никаких оснований и являются лишь частью данного плана по подготовке общественного мнения к войне с РФ.Венгерский лидер добавил, что на данный момент в руководстве НАТО обсуждают варианты прямого участия войск организации в конфликте на Украине.Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что РФ не собирается воевать с НАТО. Также глава государства назвал "чушью и бредом" заявления о якобы планах России после Украины напасть на Европу.В странах НАТО в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Ранее агентство Reuters опубликовало интервью с находящимся в Киеве министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном, в котором он, в том числе, заявил о якобы праве Украины применять предоставленное Лондоном оружие для ударов по целям внутри России.Впоследствии Reuters отозвало эту публикацию. В агентстве заявили, что "ожидается пересмотр определенных деталей в тексте", а пересмотренная версия "будет опубликована позднее в надлежащее время".В свою очередь Эммануэль Макрон в интервью британскому изданию The Economist не исключил, что Франция может ввести свои войска на Украину в случае прорыва Вооруженными силами РФ фронта и обращения Киева к Парижу об отправке такого контингента.Кремль рассматривает это как прямую эскалацию напряженности, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Генсек НАТО Йенс Столтенберг в начале мая заявил, что НАТО не намерена принимать прямого участия в конфликте на Украине и не станет отправлять Киеву свои войска.Итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что страны НАТО на саммите в июле планируют принять декларацию, которая закрепит отказ от прямого вмешательства в конфликт на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО втаскивает Молдавию в военное противостояние с Россией и БелоруссиейПольша хочет использовать ПВО возле границ страны против российских ракетПентагон против: заявление об ударах американским оружием по РФ
россия
венгрия
брюссель
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/11/1136626671_0:0:910:682_1920x0_80_0_0_449ed40f7ebb44ccb5f8eaae961ddbbb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
виктор орбан, политика, новости, европейский союз (ес), нато, россия, мнения, венгрия, брюссель
Европа готовится вступить в войну с Россией – Орбан

Орбан заявил о подготовке Европы к прямому конфликту с Россией

09:59 24.05.2024 (обновлено: 10:01 24.05.2024)
 
© GEORG HOCHMUTHПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото GEORG HOCHMUTH/APA/AFP
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото GEORG HOCHMUTH/APA/AFP
© GEORG HOCHMUTH
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Политики и средства массовой информации на Западе готовят общественное мнение к началу прямого военного конфликта с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
"Перед двумя мировыми войнами в СМИ довольно долго шла подготовка вступления в войну. Думаю, то, что сегодня происходит в Брюсселе и Вашингтоне, но скорее в Брюсселе, чем в Вашингтоне, это своего рода подготовка настроений к возможному непосредственному конфликту. Спокойно можно говорить, что идет подготовка вступления Европы в войну, это происходит в СМИ и заявлениях политиков", – цитирует РИА Новости главу венгерского правительства.
По словам Орбана, заявления о том, что Россия якобы готовится к вторжению в одну из стран Североатлантического альянса, не имеют под собой никаких оснований и являются лишь частью данного плана по подготовке общественного мнения к войне с РФ.
Венгерский лидер добавил, что на данный момент в руководстве НАТО обсуждают варианты прямого участия войск организации в конфликте на Украине.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что РФ не собирается воевать с НАТО. Также глава государства назвал "чушью и бредом" заявления о якобы планах России после Украины напасть на Европу.
В странах НАТО в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Ранее агентство Reuters опубликовало интервью с находящимся в Киеве министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном, в котором он, в том числе, заявил о якобы праве Украины применять предоставленное Лондоном оружие для ударов по целям внутри России.
Впоследствии Reuters отозвало эту публикацию. В агентстве заявили, что "ожидается пересмотр определенных деталей в тексте", а пересмотренная версия "будет опубликована позднее в надлежащее время".
В свою очередь Эммануэль Макрон в интервью британскому изданию The Economist не исключил, что Франция может ввести свои войска на Украину в случае прорыва Вооруженными силами РФ фронта и обращения Киева к Парижу об отправке такого контингента.
Кремль рассматривает это как прямую эскалацию напряженности, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в начале мая заявил, что НАТО не намерена принимать прямого участия в конфликте на Украине и не станет отправлять Киеву свои войска.
Итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что страны НАТО на саммите в июле планируют принять декларацию, которая закрепит отказ от прямого вмешательства в конфликт на Украине.
Читайте также на РИА Новости Крым:
НАТО втаскивает Молдавию в военное противостояние с Россией и Белоруссией
Польша хочет использовать ПВО возле границ страны против российских ракет
Пентагон против: заявление об ударах американским оружием по РФ
 
Виктор ОрбанПолитикаНовостиЕвропейский Союз (ЕС)НАТОРоссияМненияВенгрияБрюссель
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:57Новая авария на водоводе в Евпатории - часть абонентов без воды
10:49В Харьковской области повреждены железнодорожные пути и инфраструктура
10:09В Севастополе морской транспорт остановил движение
10:05Больше 300 лет: история Выпускного бала в России - инфографика
09:59Европа готовится вступить в войну с Россией – Орбан
09:51Работа керченской паромной переправы приостановлена
09:21Ветер до 28 м/с: на Новороссийск идет шторм
09:17Аксенов: наследие Кирилла и Мефодия помогает России противостоять Западу
08:50НАТО втаскивает Молдавию в военное противостояние с Россией и Белоруссией
08:30Следком расследует гибель в Крыму двух мирных граждан при атаке ВСУ
08:26Бортников назвал цель заказчиков теракта в "Крокусе"
07:46Где в Севастополе не будет света в пятницу
07:39Большая часть жителей Херсонской области получили российские паспорта
07:22За ночь над Крымом уничтожили три ракеты ATACMS
07:17У берегов Крыма морская авиация уничтожила три безэкипажных катера
07:03Сколько оздоровительных лагерей в Крыму готовы принять детей
06:45Клещи атакуют Крым: выявлены случаи заражения боррелиозом
06:01Что будет с Харьковом в ходе наступления армии России – мнение
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 24 мая
Лента новостейМолния