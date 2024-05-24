https://crimea.ria.ru/20240524/evropa-gotovitsya-vstupit-v-voynu-s-rossiey--orban-1137541467.html

Европа готовится вступить в войну с Россией – Орбан

Европа готовится вступить в войну с Россией – Орбан - РИА Новости Крым, 24.05.2024

Европа готовится вступить в войну с Россией – Орбан

Политики и средства массовой информации на Западе готовят общественное мнение к началу прямого военного конфликта с Россией, заявил премьер-министр Венгрии... РИА Новости Крым, 24.05.2024

2024-05-24T09:59

2024-05-24T09:59

2024-05-24T10:01

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Политики и средства массовой информации на Западе готовят общественное мнение к началу прямого военного конфликта с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth."Перед двумя мировыми войнами в СМИ довольно долго шла подготовка вступления в войну. Думаю, то, что сегодня происходит в Брюсселе и Вашингтоне, но скорее в Брюсселе, чем в Вашингтоне, это своего рода подготовка настроений к возможному непосредственному конфликту. Спокойно можно говорить, что идет подготовка вступления Европы в войну, это происходит в СМИ и заявлениях политиков", – цитирует РИА Новости главу венгерского правительства.По словам Орбана, заявления о том, что Россия якобы готовится к вторжению в одну из стран Североатлантического альянса, не имеют под собой никаких оснований и являются лишь частью данного плана по подготовке общественного мнения к войне с РФ.Венгерский лидер добавил, что на данный момент в руководстве НАТО обсуждают варианты прямого участия войск организации в конфликте на Украине.Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что РФ не собирается воевать с НАТО. Также глава государства назвал "чушью и бредом" заявления о якобы планах России после Украины напасть на Европу.В странах НАТО в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Ранее агентство Reuters опубликовало интервью с находящимся в Киеве министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном, в котором он, в том числе, заявил о якобы праве Украины применять предоставленное Лондоном оружие для ударов по целям внутри России.Впоследствии Reuters отозвало эту публикацию. В агентстве заявили, что "ожидается пересмотр определенных деталей в тексте", а пересмотренная версия "будет опубликована позднее в надлежащее время".В свою очередь Эммануэль Макрон в интервью британскому изданию The Economist не исключил, что Франция может ввести свои войска на Украину в случае прорыва Вооруженными силами РФ фронта и обращения Киева к Парижу об отправке такого контингента.Кремль рассматривает это как прямую эскалацию напряженности, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Генсек НАТО Йенс Столтенберг в начале мая заявил, что НАТО не намерена принимать прямого участия в конфликте на Украине и не станет отправлять Киеву свои войска.Итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что страны НАТО на саммите в июле планируют принять декларацию, которая закрепит отказ от прямого вмешательства в конфликт на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО втаскивает Молдавию в военное противостояние с Россией и БелоруссиейПольша хочет использовать ПВО возле границ страны против российских ракетПентагон против: заявление об ударах американским оружием по РФ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор орбан, политика, новости, европейский союз (ес), нато, россия, мнения, венгрия, брюссель