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Пентагон против: заявление об ударах американским оружием по РФ - РИА Новости Крым, 20.05.2024
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Пентагон против: заявление об ударах американским оружием по РФ
Пентагон против: заявление об ударах американским оружием по РФ - РИА Новости Крым, 20.05.2024
Пентагон против: заявление об ударах американским оружием по РФ
США ожидают от Украины применения американских вооружений в пределах ее границ, признаваемых США. Об этом в понедельник заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости Крым, 20.05.2024
2024-05-20T20:44
2024-05-20T20:45
пентагон
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новости
сша
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. США ожидают от Украины применения американских вооружений в пределах ее границ, признаваемых США. Об этом в понедельник заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.При этом глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Чарльз Браун пояснил, что речь идет не только о поддержке "ближних боев" в зоне конфликта, но и об ударах по Крыму, поскольку Вашингтон не признает российскую принадлежность полуострова.Как сообщалось, украинские власти запросили у США разрешения на применение американских вооружений против целей на территории России. Вероятность того, что Вашингтон разрешит Киеву применять американские ракеты для ударов по территории РФ – минимальна, поскольку это сопряжено со слишком высокими рисками для самих США, комментировал ранее тему военный эксперт Александр Хроленко.Любое использование западного оружия для ударов по городам России повлечет ответное применение более мощного оружия для защиты граждан страны, заявлял председатель Госдумы Вячеслав Володин.Читайте также на РИА Новости Крым:Лондон разрешил Украине бить по Крыму британским оружиемСтолтенберг сделал заявление об участии НАТО в конфликте на УкраинеДекларация НАТО об отказе вводить войска на Украину: правда или вымысел
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пентагон, ллойд остин, новости, сша, украина, россия, поставки западного оружия украине
Пентагон против: заявление об ударах американским оружием по РФ

США против расширения географии применения американского оружия – Пентагон

20:44 20.05.2024 (обновлено: 20:45 20.05.2024)
 
© © AP Photo/ Charles Dharapak, FileПентагон
Пентагон
© © AP Photo/ Charles Dharapak, File
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. США ожидают от Украины применения американских вооружений в пределах ее границ, признаваемых США. Об этом в понедельник заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.
"Мы ожидаем, что они продолжат использовать оружие, которые мы им предоставили, против целей внутри Украины", сказал он на пресс-конференции.
При этом глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Чарльз Браун пояснил, что речь идет не только о поддержке "ближних боев" в зоне конфликта, но и об ударах по Крыму, поскольку Вашингтон не признает российскую принадлежность полуострова.
Как сообщалось, украинские власти запросили у США разрешения на применение американских вооружений против целей на территории России. Вероятность того, что Вашингтон разрешит Киеву применять американские ракеты для ударов по территории РФ – минимальна, поскольку это сопряжено со слишком высокими рисками для самих США, комментировал ранее тему военный эксперт Александр Хроленко.
Любое использование западного оружия для ударов по городам России повлечет ответное применение более мощного оружия для защиты граждан страны, заявлял председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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ПентагонЛлойд ОстинНовостиСШАУкраинаРоссияПоставки западного оружия Украине
 
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