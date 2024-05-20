https://crimea.ria.ru/20240520/pentagon-protiv-zayavlenie-ob-udarakh-amerikanskim-oruzhiem-po-rf-1137444061.html

Пентагон против: заявление об ударах американским оружием по РФ

Пентагон против: заявление об ударах американским оружием по РФ - РИА Новости Крым, 20.05.2024

Пентагон против: заявление об ударах американским оружием по РФ

США ожидают от Украины применения американских вооружений в пределах ее границ, признаваемых США. Об этом в понедельник заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости Крым, 20.05.2024

2024-05-20T20:44

2024-05-20T20:44

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пентагон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. США ожидают от Украины применения американских вооружений в пределах ее границ, признаваемых США. Об этом в понедельник заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.При этом глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Чарльз Браун пояснил, что речь идет не только о поддержке "ближних боев" в зоне конфликта, но и об ударах по Крыму, поскольку Вашингтон не признает российскую принадлежность полуострова.Как сообщалось, украинские власти запросили у США разрешения на применение американских вооружений против целей на территории России. Вероятность того, что Вашингтон разрешит Киеву применять американские ракеты для ударов по территории РФ – минимальна, поскольку это сопряжено со слишком высокими рисками для самих США, комментировал ранее тему военный эксперт Александр Хроленко.Любое использование западного оружия для ударов по городам России повлечет ответное применение более мощного оружия для защиты граждан страны, заявлял председатель Госдумы Вячеслав Володин.Читайте также на РИА Новости Крым:Лондон разрешил Украине бить по Крыму британским оружиемСтолтенберг сделал заявление об участии НАТО в конфликте на УкраинеДекларация НАТО об отказе вводить войска на Украину: правда или вымысел

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пентагон, ллойд остин, новости, сша, украина, россия, поставки западного оружия украине