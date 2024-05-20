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Удары американскими ракетами по России – пойдут ли на это США - РИА Новости Крым, 20.05.2024
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Удары американскими ракетами по России – пойдут ли на это США
Удары американскими ракетами по России – пойдут ли на это США - РИА Новости Крым, 20.05.2024
Удары американскими ракетами по России – пойдут ли на это США
Вероятность того, что Вашингтон разрешит Киеву применять американские ракеты для ударов по территории РФ – минимальна, поскольку это сопряжено со слишком... РИА Новости Крым, 20.05.2024
2024-05-20T19:28
2024-05-20T19:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Вероятность того, что Вашингтон разрешит Киеву применять американские ракеты для ударов по территории РФ – минимальна, поскольку это сопряжено со слишком высокими рисками для самих США. Такое мнение РИА Новости Крым выразил военный эксперт Александр Хроленко.Вашингтон должен дать Украине разрешение использовать американские системы ПВО для уничтожения целей в российском воздушном пространстве, заявил ранее экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус в интервью CNN.По его мнению, вероятность такого развития событий существует, но, скорее, только в теории. В преддверии президентских выборов в США Байден хочет сохранить лицо и поэтому определенные поставки военной помощи Украине продолжатся. Однако разрешение применять американские ракеты для ударов по территории РФ – слишком большой и совершенно неоправданный риск в условиях, когда ВСУ терпят неудачи, а глава киевского режима Зеленский теряет легитимность."Разрешение США применять оружие по РФ равнозначно объявлению войны России. В отличие от всех существующих государств, только наша страна имеет технологические возможности уничтожить США. Рисковать в прокси-войне с таким противником нелогично. Ради чего рисковать? Ради Зеленского, который завтра теряет легитимность?" – задается вопросом эксперт.При этом он подчеркивает и еще одно обстоятельство: начиная с прошлого года Украина отходит для США на второй план. На первом – Сектор Газа и Тайвань.Любое использование западного оружия для ударов по городам России повлечет ответное применение более мощного оружия для защиты граждан страны, прокомментировал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин попытки киевского режима убедить Вашингтон разрешить применение американского оружия для атак на территорию РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Ужесточение атак на Крым и Белгород: чего добивается КиевЛондон разрешил Украине бить по Крыму британским оружиемУкраина просит у США очередное "чудо-оружие" для "захвата" Крыма
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мнения, александр хроленко, россия, украина, сша, поставки западного оружия украине
Удары американскими ракетами по России – пойдут ли на это США

США не пойдут на высокие риски ради Украины – эксперт

19:28 20.05.2024 (обновлено: 19:29 20.05.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Савельев / Перейти в фотобанкФлаг Соединённых Штатов Америки на демонстрации военной техники и вооружения НАТО
Флаг Соединённых Штатов Америки на демонстрации военной техники и вооружения НАТО - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . Станислав Савельев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Вероятность того, что Вашингтон разрешит Киеву применять американские ракеты для ударов по территории РФ минимальна, поскольку это сопряжено со слишком высокими рисками для самих США. Такое мнение РИА Новости Крым выразил военный эксперт Александр Хроленко.
Вашингтон должен дать Украине разрешение использовать американские системы ПВО для уничтожения целей в российском воздушном пространстве, заявил ранее экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус в интервью CNN.

"Мнение отставных руководителей и генералов ничего не значит. Эти люди ни за что не отвечают и ничем не руководят. Даже "ветхий" Джо Байден не делает слишком резких движений и не позволяет этого делать своим украинским марионеткам", комментирует тему Хроленко.

По его мнению, вероятность такого развития событий существует, но, скорее, только в теории. В преддверии президентских выборов в США Байден хочет сохранить лицо и поэтому определенные поставки военной помощи Украине продолжатся. Однако разрешение применять американские ракеты для ударов по территории РФ слишком большой и совершенно неоправданный риск в условиях, когда ВСУ терпят неудачи, а глава киевского режима Зеленский теряет легитимность.
"Разрешение США применять оружие по РФ равнозначно объявлению войны России. В отличие от всех существующих государств, только наша страна имеет технологические возможности уничтожить США. Рисковать в прокси-войне с таким противником нелогично. Ради чего рисковать? Ради Зеленского, который завтра теряет легитимность?" задается вопросом эксперт.
При этом он подчеркивает и еще одно обстоятельство: начиная с прошлого года Украина отходит для США на второй план. На первом Сектор Газа и Тайвань.

"Причем с акцентом на Тайвань. В перспективе он более важен для США – там речь об их гегемонии на Тихом океане. Они (США – ред.) собираются "отползать" от Европы и сосредотачиваться там. То есть Украина – это не ключевой "кейс", и такие риски совершенно не оправданы", убежден Хроленко.

Любое использование западного оружия для ударов по городам России повлечет ответное применение более мощного оружия для защиты граждан страны, прокомментировал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин попытки киевского режима убедить Вашингтон разрешить применение американского оружия для атак на территорию РФ.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымМненияАлександр ХроленкоРоссияУкраинаСШАПоставки западного оружия Украине
 
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