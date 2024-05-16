В ответ на удары по РФ будет использовано более мощное оружие – Володин
Киевский режим втягивает США и страны Европы в большую войну – Володин
11:29 16.05.2024 (обновлено: 11:36 16.05.2024)
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Любое использование западного оружия для ударов по городам России повлечет ответное применение более мощного оружия для защиты граждан страны. Так председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал попытки киевского режима убедить Вашингтон разрешить применение американского оружия для атак на территорию РФ.
"Любое использование американского и европейского оружия для нанесения ударов по мирным городам Российской Федерации потребует применения более мощного оружия, чтобы защитить граждан нашей страны", – написал спикер ГД в своем Telegram-канале.
Киевский режим, проигрывая на поле боя, пытается втянуть Соединенные Штаты и страны Европы в большую войну, что может затронуть все человечество, подчеркнул Володин. Он призвал западных политиков осознать ответственность и сделать все, чтобы не допустить катастрофы мирового масштаба.
Ранее Лондон разрешил Киеву наносить удары по Крыму британским оружием, поскольку считает полуостров частью Украины. Такое признание сделал глава минобороны Великобритании Грант Шаппс.
Киев в последнее время усилил атаки на Крым и приграничные регионы России. Так, накануне вечером над Крымом сбиты пять ракет ATACMS и ликвидированы шесть дронов, в Севастополе осколками сбитой ракеты повреждены два частных дома и машина.
Усиление атак связано с продвижением российских сил в зоне СВО, что делает бессмысленной мирную конференцию в Швейцарии, заявлял ранее политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
Читайте также на РИА Новости Крым: