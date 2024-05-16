https://crimea.ria.ru/20240516/v-otvet-na-udary-po-rf-budet-ispolzovano-bolee-moschnoe-oruzhie--volodin-1137324537.html

В ответ на удары по РФ будет использовано более мощное оружие – Володин

В ответ на удары по РФ будет использовано более мощное оружие – Володин - РИА Новости Крым, 16.05.2024

В ответ на удары по РФ будет использовано более мощное оружие – Володин

Любое использование западного оружия для ударов по городам России повлечет ответное применение более мощного оружия для защиты граждан страны. Так председатель... РИА Новости Крым, 16.05.2024

2024-05-16T11:29

2024-05-16T11:29

2024-05-16T11:36

вячеслав володин

государственная дума рф

новости

россия

коллективный запад

украина

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Любое использование западного оружия для ударов по городам России повлечет ответное применение более мощного оружия для защиты граждан страны. Так председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал попытки киевского режима убедить Вашингтон разрешить применение американского оружия для атак на территорию РФ.Киевский режим, проигрывая на поле боя, пытается втянуть Соединенные Штаты и страны Европы в большую войну, что может затронуть все человечество, подчеркнул Володин. Он призвал западных политиков осознать ответственность и сделать все, чтобы не допустить катастрофы мирового масштаба.Ранее Лондон разрешил Киеву наносить удары по Крыму британским оружием, поскольку считает полуостров частью Украины. Такое признание сделал глава минобороны Великобритании Грант Шаппс.Киев в последнее время усилил атаки на Крым и приграничные регионы России. Так, накануне вечером над Крымом сбиты пять ракет ATACMS и ликвидированы шесть дронов, в Севастополе осколками сбитой ракеты повреждены два частных дома и машина.Усиление атак связано с продвижением российских сил в зоне СВО, что делает бессмысленной мирную конференцию в Швейцарии, заявлял ранее политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Севастополе после ночной ракетной атаки ВСУУкраина планировала ударить по системе ПВО у Крымского мостаВ МИД России ответили на слова чиновника ЕС об ударах по Крымскому мосту

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав володин, государственная дума рф, новости, россия, коллективный запад, украина, поставки западного оружия украине