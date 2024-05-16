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В Севастополе осколками сбитой ракеты повреждены два частных дома - РИА Новости Крым, 16.05.2024
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В Севастополе осколками сбитой ракеты повреждены два частных дома
В Севастополе осколками сбитой ракеты повреждены два частных дома - РИА Новости Крым, 16.05.2024
В Севастополе осколками сбитой ракеты повреждены два частных дома
В Севастополе осколками сбитой ракеты повреждены два частных дома и машина. Об этом сообщил в своем ТГ-канале губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 16.05.2024
2024-05-16T00:35
2024-05-16T00:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе осколками сбитой ракеты повреждены два частных дома и машина. Об этом сообщил в своем ТГ-канале губернатор города Михаил Развожаев.По его информации, в Спасательную службу Севастополя поступила информация от жителей о следующих повреждениях: В одном из ТСН СНТ на Северной стороне осколками сбитой ракеты повреждены два частных дома и автомашина. Еще в одном ТСН в доме от взрывной волны повреждено 6 окон.Несдетонировавших суббоеприпасов в данный момент не обнаружено.Воздушная тревога в Севастополе была объявлена в 22.57 по московскому времени. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что средства ПВО сбили несколько воздушных целей. Тревога звучала 20 минут, после чего Михаил Развожаев написал, что атака отбита и разрушений гражданской инфраструктуры не произошло.
https://crimea.ria.ru/20240516/nad-krymom-sbity-5-raket-atacms-1137316234.html
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михаил развожаев, севастополь, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, пво, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым, ракеты atacms
В Севастополе осколками сбитой ракеты повреждены два частных дома

В Севастополе осколками сбитой ракеты повреждены два частных дома и машина - Развожаев

00:35 16.05.2024 (обновлено: 00:46 16.05.2024)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе осколками сбитой ракеты повреждены два частных дома и машина. Об этом сообщил в своем ТГ-канале губернатор города Михаил Развожаев.
По его информации, в Спасательную службу Севастополя поступила информация от жителей о следующих повреждениях:

В одном из ТСН СНТ на Северной стороне осколками сбитой ракеты повреждены два частных дома и автомашина.

Еще в одном ТСН в доме от взрывной волны повреждено 6 окон.

"Никто из людей не пострадал. Это главное", - подчеркнул губернатор.

Несдетонировавших суббоеприпасов в данный момент не обнаружено.
Воздушная тревога в Севастополе была объявлена в 22.57 по московскому времени. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что средства ПВО сбили несколько воздушных целей. Тревога звучала 20 минут, после чего Михаил Развожаев написал, что атака отбита и разрушений гражданской инфраструктуры не произошло.
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Заголовок открываемого материала
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22:57В Севастополе звучит воздушная тревога
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22:53Главное за день: 15 мая
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