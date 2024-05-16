https://crimea.ria.ru/20240516/v-sevastopole-oskolkami-sbitoy-rakety-povrezhdeny-dva-chastnykh-doma-1137316329.html

В Севастополе осколками сбитой ракеты повреждены два частных дома

В Севастополе осколками сбитой ракеты повреждены два частных дома - РИА Новости Крым, 16.05.2024

В Севастополе осколками сбитой ракеты повреждены два частных дома

В Севастополе осколками сбитой ракеты повреждены два частных дома и машина. Об этом сообщил в своем ТГ-канале губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 16.05.2024

2024-05-16T00:35

2024-05-16T00:35

2024-05-16T00:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе осколками сбитой ракеты повреждены два частных дома и машина. Об этом сообщил в своем ТГ-канале губернатор города Михаил Развожаев.По его информации, в Спасательную службу Севастополя поступила информация от жителей о следующих повреждениях: В одном из ТСН СНТ на Северной стороне осколками сбитой ракеты повреждены два частных дома и автомашина. Еще в одном ТСН в доме от взрывной волны повреждено 6 окон.Несдетонировавших суббоеприпасов в данный момент не обнаружено.Воздушная тревога в Севастополе была объявлена в 22.57 по московскому времени. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что средства ПВО сбили несколько воздушных целей. Тревога звучала 20 минут, после чего Михаил Развожаев написал, что атака отбита и разрушений гражданской инфраструктуры не произошло.

https://crimea.ria.ru/20240516/nad-krymom-sbity-5-raket-atacms-1137316234.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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