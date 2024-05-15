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В Севастополе звучит воздушная тревога

В Севастополе звучит воздушная тревога - РИА Новости Крым, 15.05.2024

В Севастополе звучит воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 15.05.2024

2024-05-15T22:57

2024-05-15T22:57

2024-05-15T22:57

севастополь

михаил развожаев

воздушная тревога в севастополе

безопасность республики крым и севастополя

общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Воздушная тревога объявлена в Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.На время объявления тревоги жителям необходимо проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома. Морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.Оповещения жителей и гостей Севастополя о воздушной тревоге введены в сентябре, после ракетного удара ВСУ по штабу Черноморского флота.Действия при воздушной тревогеВ случае угрозы все происходит четко по алгоритму. Информация об опасности проходит по трем каналам оповещения:Только после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги. Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, воздушная тревога в севастополе, безопасность республики крым и севастополя, общество, новости крыма