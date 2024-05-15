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В Севастополе звучит воздушная тревога
В Севастополе звучит воздушная тревога - РИА Новости Крым, 15.05.2024
В Севастополе звучит воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T22:57
2024-05-15T22:57
2024-05-15T22:57
севастополь
михаил развожаев
воздушная тревога в севастополе
безопасность республики крым и севастополя
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Воздушная тревога объявлена в Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.На время объявления тревоги жителям необходимо проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома. Морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.Оповещения жителей и гостей Севастополя о воздушной тревоге введены в сентябре, после ракетного удара ВСУ по штабу Черноморского флота.Действия при воздушной тревогеВ случае угрозы все происходит четко по алгоритму. Информация об опасности проходит по трем каналам оповещения:Только после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги. Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, воздушная тревога в севастополе, безопасность республики крым и севастополя, общество, новости крыма
В Севастополе звучит воздушная тревога
В Севастополе объявлена воздушная тревога
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Воздушная тревога объявлена в Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – сказано в сообщении.
На время объявления тревоги жителям необходимо проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома. Морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.
Оповещения жителей и гостей Севастополя о воздушной тревоге введены в сентябре, после ракетного удара ВСУ по штабу Черноморского флота.
Действия при воздушной тревоге
В случае угрозы все происходит четко по алгоритму. Информация об опасности проходит по трем каналам оповещения:
—ЕДДС одновременно запускает сирены и громкоговорители, перехватывая вещание федеральных каналов;
—Информация публикуется ТГ-канале губернатора Михаила Развожаева;
Только после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги. Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.