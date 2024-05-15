https://crimea.ria.ru/20240515/nad-sevastopolem-sbito-neskolko-vozdushnykh-tseley-1137314345.html

Над Севастополем сбито несколько воздушных целей

Над Севастополем сбито несколько воздушных целей - РИА Новости Крым, 15.05.2024

Над Севастополем сбито несколько воздушных целей

Над Севастополем сбито несколько воздушных целей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 15.05.2024

2024-05-15T22:57

2024-05-15T22:57

2024-05-15T23:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Над Севастополем сбито несколько воздушных целей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.И попросил сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах."Главное — не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки", - напомнил губернатор.Ужесточение атак на Крым и Белгород: чего добивается Киев >>В ночь на среду в Севастополе сработала система противовоздушной обороны – военные уничтожили воздушные цели. Крымский мост также был закрыт для проезда транспорта, через час транспортный переход открыли.

https://crimea.ria.ru/20240515/ataka-na-sevastopol-mogut-byt-obnaruzheny-ne-sdetonirovavshie-boepripasy-1137284563.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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