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Над Севастополем сбито несколько воздушных целей
Над Севастополем сбито несколько воздушных целей - РИА Новости Крым, 15.05.2024
Над Севастополем сбито несколько воздушных целей
Над Севастополем сбито несколько воздушных целей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T22:57
2024-05-15T22:57
2024-05-15T23:14
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Над Севастополем сбито несколько воздушных целей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.И попросил сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах."Главное — не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки", - напомнил губернатор.Ужесточение атак на Крым и Белгород: чего добивается Киев >>В ночь на среду в Севастополе сработала система противовоздушной обороны – военные уничтожили воздушные цели. Крымский мост также был закрыт для проезда транспорта, через час транспортный переход открыли.
https://crimea.ria.ru/20240515/ataka-na-sevastopol-mogut-byt-obnaruzheny-ne-sdetonirovavshie-boepripasy-1137284563.html
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Над Севастополем сбито несколько воздушных целей
Над Севастополем сбито несколько воздушных целей - Развожаев
22:57 15.05.2024 (обновлено: 23:14 15.05.2024)