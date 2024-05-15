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Ужесточение атак на Крым и Белгород: чего добивается Киев
Ужесточение атак на Крым и Белгород: чего добивается Киев - РИА Новости Крым, 15.05.2024
Ужесточение атак на Крым и Белгород: чего добивается Киев
Киев усиливает атаки на Крым и приграничные регионы России в связи с продвижением российских сил в зоне СВО, что делает бессмысленной мирную конференцию в... РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T22:07
2024-05-15T22:07
2024-05-15T22:07
радио "спутник в крыму"
россия
крым
атаки всу на крым
севастополь
обстрелы белгородской области
обстрелы всу
происшествия
украина
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Киев усиливает атаки на Крым и приграничные регионы России в связи с продвижением российских сил в зоне СВО, что делает бессмысленной мирную конференцию в Швейцарии. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.По его мнению, никакой военной выгоды удары вооруженных сил Украины по Крыму, где накануне ночью средства ПВО отбивали очередную массированную атаку, или по Белгородской области, где постоянно погибают мирные люди, не несут. По мнению эксперта, напрямую политическая цель Киева связана с так называемой "мирной" конференцией по Украине в Швейцарии, которая должна пройти в середине июня. Точнее, подготовка к ней общественного мнения.Это также ведет к тому, что в мире возобладает мнение о необходимости прислушаться к России и оценивать реальную ситуацию на поле боя для принятия решений, добавил он. Для Украины это будет проигрышем, "но США этого себе позволить не могут".Еще одна цель подобных "дразнящих ударов по тылам" – заставить российские силы отвести ПВО от линии боестолкновения и "разбросать их по территории России вблизи объектов, по которым ВСУ наносят удары", считает эксперт. Но достигнуть желаемого Киеву не удается. "По всем прогнозам и даже по заявлениям ВСУ, линия фронта буквально на днях может увеличиться еще на несколько сотен километров в связи с продвижением российских войск в районе Сум. С этим тоже связаны удары по нашим территориям. Мы должны ожидать до начала так называемой "мирной" конференции в Швейцарии активизации психологических, политических ударов и возможного роста диверсионной и террористической деятельности", – считает Колесниченко.Он добавил, что в сложившейся обстановке ВС РФ активизировали удары по центрам принятия решений и по энергосистеме Украины, без которой перевозки вооружений и работа военных объектов невозможна.Ночью в Севастополе сработала система противовоздушной обороны – военные уничтожали воздушные цели. Позже Минобороны заявили, что над территорией Крыма ночью было уничтожено 10 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США.После отражения атаки на Севастополь были обнаружены не сдетонировавшие суббоеприпасы, которые к обеду убрали с улиц города.Читайте также на РИА Новости Крым:По всей Украине ввели аварийные отключения светаПутин: мир на Украине зависит от успехов армии России на фронтеПочему саммит по Украине в Швейцарии является блефом – мнение
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РИА Новости Крым
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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россия, крым, атаки всу на крым, севастополь, обстрелы белгородской области, обстрелы всу, происшествия, украина, мнения, вадим колесниченко, политика, швейцария, сша
Ужесточение атак на Крым и Белгород: чего добивается Киев
Усилением атак на Крым и Белгород Киев хочет вернуть смысл "мирного" саммита в Швейцарии
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым.
Киев усиливает атаки на Крым и приграничные регионы России в связи с продвижением российских сил в зоне СВО, что делает бессмысленной мирную конференцию в Швейцарии. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
По его мнению, никакой военной выгоды удары вооруженных сил Украины по Крыму, где накануне ночью средства ПВО отбивали очередную массированную атаку
, или по Белгородской области, где постоянно погибают мирные люди
, не несут.
"Эти удары не несут никакого военного результата, никакой выгоды. Это только попытка получить политические дивиденды в вопросах получения дополнительной поддержки для Украины", – сказал Колесниченко.
По мнению эксперта, напрямую политическая цель Киева связана с так называемой "мирной" конференцией по Украине в Швейцарии, которая должна пройти в середине июня. Точнее, подготовка к ней общественного мнения.
"Очень важно для американцев и украинской стороны показать, что Украина достигает каких-то результатов. И Блинкен, находясь в Киеве, говорит о том, что вести переговоры в Швейцарии по формуле Зеленского – то есть границы 1991 горда, репарации и прочая ерунда – возможно только в том случае, если Украина что-то будет демонстрировать. А тотальное изменение линии боевого столкновения не в пользу Киева делает сомнительной саму возможность такого разговора", – отметил Колесниченко.
Это также ведет к тому, что в мире возобладает мнение о необходимости прислушаться к России и оценивать реальную ситуацию на поле боя для принятия решений, добавил он. Для Украины это будет проигрышем, "но США этого себе позволить не могут".
Еще одна цель подобных "дразнящих ударов по тылам" – заставить российские силы отвести ПВО от линии боестолкновения и "разбросать их по территории России вблизи объектов, по которым ВСУ наносят удары", считает эксперт. Но достигнуть желаемого Киеву не удается.
"По всем прогнозам и даже по заявлениям ВСУ, линия фронта буквально на днях может увеличиться еще на несколько сотен километров в связи с продвижением российских войск в районе Сум. С этим тоже связаны удары по нашим территориям. Мы должны ожидать до начала так называемой "мирной" конференции в Швейцарии активизации психологических, политических ударов и возможного роста диверсионной и террористической деятельности", – считает Колесниченко.
Он добавил, что в сложившейся обстановке ВС РФ активизировали удары по центрам принятия решений и по энергосистеме Украины, без которой перевозки вооружений и работа военных объектов невозможна.
Ночью в Севастополе сработала система противовоздушной обороны
– военные уничтожали воздушные цели. Позже Минобороны заявили, что над территорией Крыма ночью было уничтожено 10 оперативно-тактических ракет ATACMS
производства США.
После отражения атаки
на Севастополь были обнаружены не сдетонировавшие суббоеприпасы, которые к обеду убрали с улиц города
.
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