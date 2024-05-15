https://crimea.ria.ru/20240515/uzhestochenie-atak-na-krym-i-belgorod-chego-dobivaetsya-kiev-1137313258.html

Ужесточение атак на Крым и Белгород: чего добивается Киев

Ужесточение атак на Крым и Белгород: чего добивается Киев - РИА Новости Крым, 15.05.2024

Ужесточение атак на Крым и Белгород: чего добивается Киев

Киев усиливает атаки на Крым и приграничные регионы России в связи с продвижением российских сил в зоне СВО, что делает бессмысленной мирную конференцию в... РИА Новости Крым, 15.05.2024

2024-05-15T22:07

2024-05-15T22:07

2024-05-15T22:07

радио "спутник в крыму"

россия

крым

атаки всу на крым

севастополь

обстрелы белгородской области

обстрелы всу

происшествия

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Киев усиливает атаки на Крым и приграничные регионы России в связи с продвижением российских сил в зоне СВО, что делает бессмысленной мирную конференцию в Швейцарии. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.По его мнению, никакой военной выгоды удары вооруженных сил Украины по Крыму, где накануне ночью средства ПВО отбивали очередную массированную атаку, или по Белгородской области, где постоянно погибают мирные люди, не несут. По мнению эксперта, напрямую политическая цель Киева связана с так называемой "мирной" конференцией по Украине в Швейцарии, которая должна пройти в середине июня. Точнее, подготовка к ней общественного мнения.Это также ведет к тому, что в мире возобладает мнение о необходимости прислушаться к России и оценивать реальную ситуацию на поле боя для принятия решений, добавил он. Для Украины это будет проигрышем, "но США этого себе позволить не могут".Еще одна цель подобных "дразнящих ударов по тылам" – заставить российские силы отвести ПВО от линии боестолкновения и "разбросать их по территории России вблизи объектов, по которым ВСУ наносят удары", считает эксперт. Но достигнуть желаемого Киеву не удается. "По всем прогнозам и даже по заявлениям ВСУ, линия фронта буквально на днях может увеличиться еще на несколько сотен километров в связи с продвижением российских войск в районе Сум. С этим тоже связаны удары по нашим территориям. Мы должны ожидать до начала так называемой "мирной" конференции в Швейцарии активизации психологических, политических ударов и возможного роста диверсионной и террористической деятельности", – считает Колесниченко.Он добавил, что в сложившейся обстановке ВС РФ активизировали удары по центрам принятия решений и по энергосистеме Украины, без которой перевозки вооружений и работа военных объектов невозможна.Ночью в Севастополе сработала система противовоздушной обороны – военные уничтожали воздушные цели. Позже Минобороны заявили, что над территорией Крыма ночью было уничтожено 10 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США.После отражения атаки на Севастополь были обнаружены не сдетонировавшие суббоеприпасы, которые к обеду убрали с улиц города.Читайте также на РИА Новости Крым:По всей Украине ввели аварийные отключения светаПутин: мир на Украине зависит от успехов армии России на фронтеПочему саммит по Украине в Швейцарии является блефом – мнение

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севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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