https://crimea.ria.ru/20240514/pod-zavalami-doma-v-belgorode-naydeno-telo-esche-odnogo-pogibshego--mchs-1137262729.html

Под завалами дома в Белгороде найдено тело еще одного погибшего – МЧС

Под завалами дома в Белгороде найдено тело еще одного погибшего – МЧС - РИА Новости Крым, 14.05.2024

Под завалами дома в Белгороде найдено тело еще одного погибшего – МЧС

Под завалами разрушенного ударом ВСУ жилого дома в Белгороде нашли тело еще одного погибшего, число жертв выросло до 17 человек. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 14.05.2024

2024-05-14T13:43

2024-05-14T13:43

2024-05-14T13:58

белгород

обрушение многоэтажного дома в белгороде

новости

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Под завалами разрушенного ударом ВСУ жилого дома в Белгороде нашли тело еще одного погибшего, число жертв выросло до 17 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.Таким образом, количество жертв увеличилось до 17 человек. Ранее сообщалось о 16 погибших и 17 пострадавших.В воскресенье, 12 мая, около полудня в Белгороде обрушилась часть многоэтажного дома. ЧП произошло на улице Щорса – рухнули все десять этажей одного из подъездов.Власти региона сообщили, что город подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Немногим позже в Минобороны России сообщили, что причиной обрушения части жилого МКД в Белгороде стало попадание фрагмента сбитой украинской ракеты ТРК "Точка-У" – киевским режимом совершена террористическая атака по жилым кварталам города Белгорода.В ходе проведения поисково-спасательных работ произошло повторное обрушение, были ранены трое спасателей. На месте разбора завалов объявлена угроза разрушения. Спасательные работы несколько раз прерывались из-за объявления ракетной опасности.По факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте, сообщили в СК России.Читайте также на РИА Новости Крым:Разрушенный ударом ВСУ дом в Белгороде восстановят – Гладков25 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областьюБолее 200 мирных жителей пострадали и 50 погибли за неделю от атак ВСУ

белгород

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгород, обрушение многоэтажного дома в белгороде, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области