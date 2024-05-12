https://crimea.ria.ru/20240512/pri-povtornom-obrushenii-chasti-doma-v-belgorode-raneny-troe-spasateley-1137210035.html
При повторном обрушении части дома в Белгороде ранены трое спасателей
При повторном обрушении части дома в Белгороде ранены трое спасателей - РИА Новости Крым, 12.05.2024
При повторном обрушении части дома в Белгороде ранены трое спасателей
Трое спасателей получили различные травмы в результате повторного обрушения части многоэтажного дома в Белгороде, сообщили в МЧС. РИА Новости Крым, 12.05.2024
2024-05-12T14:14
2024-05-12T14:14
2024-05-12T14:14
обрушение многоэтажного дома в белгороде
белгород
обстрелы белгородской области
обстрелы всу
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Трое спасателей получили различные травмы в результате повторного обрушения части многоэтажного дома в Белгороде, сообщили в МЧС.По информации ведомства, на данный момент спасены 16 человек.В готовность приведены дополнительные силы, в том числе, специалисты Отряда "Центроспас" и Центра "Лидер". Около полудня в Белгороде в результате попадания фрагмента сбитой украинской ракеты "Точка-У" обрушился один подъезд многоэтажного дома на улице Щорса. Спустя примерно час произошло повторное обрушение чердачного этажа с крышей.СК России возбудил уголовное дело о теракте. В ведомстве сообщили, что есть погибшие.По словам и. о. министра здравоохранения России Михаила Мурашко, 17 раненых сейчас направлены в медорганизации.
https://crimea.ria.ru/20240512/chp-s-obrusheniem-mnogoetazhki-v-belgorode---chto-izvestno-k-etomu-chasu-1137208766.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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обрушение многоэтажного дома в белгороде, белгород, обстрелы белгородской области, обстрелы всу, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости
При повторном обрушении части дома в Белгороде ранены трое спасателей
При повторном обрушении части дома в Белгороде трое спасателей получили травмы - МЧС