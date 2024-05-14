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Обрушение дома в Белгороде после удара ВСУ – число жертв увеличилось
Обрушение дома в Белгороде после удара ВСУ – число жертв увеличилось - РИА Новости Крым, 14.05.2024
Обрушение дома в Белгороде после удара ВСУ – число жертв увеличилось
Из-под завалов жилого дома в Белгороде спасатели извлекли еще одну погибшую, число жертв выросло до 16 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 14.05.2024
2024-05-14T12:40
2024-05-14T12:40
2024-05-14T13:51
белгород
новости
обрушение многоэтажного дома в белгороде
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Из-под завалов жилого дома в Белгороде спасатели извлекли еще одну погибшую, число жертв выросло до 16 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.Таким образом, количество жертв увеличилось до 16 человек. Ранее сообщалось о 15 погибших и 17 пострадавших.В воскресенье, 12 мая, около полудня в Белгороде обрушилась часть многоэтажного дома. ЧП произошло на улице Щорса – рухнули все десять этажей одного из подъездов.Власти региона сообщили, что город подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Немногим позже в Минобороны России сообщили, что причиной обрушения части жилого МКД в Белгороде стало попадание фрагмента сбитой украинской ракеты ТРК "Точка-У" – киевским режимом совершена террористическая атака по жилым кварталам города Белгорода.В ходе проведения поисково-спасательных работ произошло повторное обрушение, были ранены трое спасателей. На месте разбора завалов объявлена угроза разрушения. Спасательные работы несколько раз прерывались из-за объявления ракетной опасности.По факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте, сообщили в СК России.Читайте также на РИА Новости Крым:На месте разбора завалов дома в Белгороде объявили угрозу обрушения25 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областьюБолее 200 мирных жителей пострадали и 50 погибли за неделю от атак ВСУ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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белгород, новости, обрушение многоэтажного дома в белгороде, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области
Обрушение дома в Белгороде после удара ВСУ – число жертв увеличилось
Число жертв удара ВСУ по Белгороду достигло 16 человек – МЧС
12:40 14.05.2024 (обновлено: 13:51 14.05.2024)