https://crimea.ria.ru/20240514/obrushenie-doma-v-belgorode-posle-udara-vsu--chislo-zhertv-uvelichilos-1137260393.html

Обрушение дома в Белгороде после удара ВСУ – число жертв увеличилось

Обрушение дома в Белгороде после удара ВСУ – число жертв увеличилось - РИА Новости Крым, 14.05.2024

Обрушение дома в Белгороде после удара ВСУ – число жертв увеличилось

Из-под завалов жилого дома в Белгороде спасатели извлекли еще одну погибшую, число жертв выросло до 16 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 14.05.2024

2024-05-14T12:40

2024-05-14T12:40

2024-05-14T13:51

белгород

новости

обрушение многоэтажного дома в белгороде

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы белгородской области

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0e/1137260463_0:283:3137:2048_1920x0_80_0_0_6d41fa7e9843ffd2bcd2480cc76b19de.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Из-под завалов жилого дома в Белгороде спасатели извлекли еще одну погибшую, число жертв выросло до 16 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.Таким образом, количество жертв увеличилось до 16 человек. Ранее сообщалось о 15 погибших и 17 пострадавших.В воскресенье, 12 мая, около полудня в Белгороде обрушилась часть многоэтажного дома. ЧП произошло на улице Щорса – рухнули все десять этажей одного из подъездов.Власти региона сообщили, что город подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Немногим позже в Минобороны России сообщили, что причиной обрушения части жилого МКД в Белгороде стало попадание фрагмента сбитой украинской ракеты ТРК "Точка-У" – киевским режимом совершена террористическая атака по жилым кварталам города Белгорода.В ходе проведения поисково-спасательных работ произошло повторное обрушение, были ранены трое спасателей. На месте разбора завалов объявлена угроза разрушения. Спасательные работы несколько раз прерывались из-за объявления ракетной опасности.По факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте, сообщили в СК России.Читайте также на РИА Новости Крым:На месте разбора завалов дома в Белгороде объявили угрозу обрушения25 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областьюБолее 200 мирных жителей пострадали и 50 погибли за неделю от атак ВСУ

белгород

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгород, новости, обрушение многоэтажного дома в белгороде, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области