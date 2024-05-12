https://crimea.ria.ru/20240512/ugrozu-obrusheniya-obyavili-na-meste-razbora-zavalov-doma-v-belgorode-1137215049.html

На месте разбора завалов дома в Белгороде объявили угрозу обрушения

На месте разбора завалов дома в Белгороде объявили угрозу обрушения - РИА Новости Крым, 12.05.2024

На месте разбора завалов дома в Белгороде объявили угрозу обрушения

Угроза обрушения объявлена на месте разбора завалов поврежденного ударом ВСУ жилого дома в Белгороде, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости Крым, 12.05.2024

2024-05-12T17:43

2024-05-12T17:43

2024-05-12T18:05

обрушение многоэтажного дома в белгороде

новости

белгород

происшествия

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Угроза обрушения объявлена на месте разбора завалов поврежденного ударом ВСУ жилого дома в Белгороде, передает корреспондент РИА Новости.Сообщения о том, что в Белгороде обрушилась часть многоэтажного дома, появились около полудня в воскресенье. На улице Щорса в высотке обрушились все 10 этажей одного из подъездов. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, это произошло из-за прямого попадания снаряда.Позже в Минобороны России сообщили, что МКД частично обрушился из-за попадания фрагмента сбитой украинской ракеты ТРК "Точка-У". В ходе проведения поисково-спасательных работ произошло повторное обрушение, были ранены трое спасателей.По информации губернатора региона, в результате ЧП пострадали 20 человек, в том числе двое детей, два человека погибли.По факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте, сообщили в СК России.Как передает корреспондент РИА Новости, на месте разбора завалов спасатели объявили угрозу повторного обрушения конструкции дома.

белгород

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обрушение многоэтажного дома в белгороде, новости, белгород, происшествия, обстрелы всу