https://crimea.ria.ru/20240512/uvelichilos-chislo-postradavshikh-pri-obrushenii-doma-v-belgorode-1137215619.html

Увеличилось число пострадавших при обрушении дома в Белгороде

Увеличилось число пострадавших при обрушении дома в Белгороде - РИА Новости Крым, 12.05.2024

Увеличилось число пострадавших при обрушении дома в Белгороде

Число пострадавших после обрушения дома в Белгороде увеличилось до 20. Об этом сообщает губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 12.05.2024

2024-05-12T18:01

2024-05-12T18:01

2024-05-12T18:21

обрушение многоэтажного дома в белгороде

новости

вячеслав гладков

происшествия

белгород

обстрелы всу

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Число пострадавших после обрушения дома в Белгороде увеличилось до 20. Об этом сообщает губернатор Вячеслав Гладков.Из-под завалов обрушившегося дома спасатели достали мужчину, он жив, врачи оказывают ему всю необходимую помощь, уточнил губернатор.Также глава региона рассказал о состоянии пострадавших.Полуторамесячный ребенок с баротравмой, закрытой черепно-мозговой травмой, термическим ожогом лица и шеи готовится к транспортировке в сопровождении реаниматолога в Российскую детскую клиническую больницу в Москве.16-летний парень с баротравмой, открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга госпитализирован в отделение реанимации детской областной клинической больницы.11 пострадавших с различными травмами находятся в медицинских учреждениях города Белгорода под наблюдением специалистов.Еще шесть человек уже получили необходимую медицинскую помощь и отправлены домой на амбулаторное лечение.Ситуацию с ранеными контролирует и. о. министра здравоохранения РФ Михаил Альбертович Мурашко, подчеркнул губернатор.Сообщения о том, что в Белгороде обрушилась часть многоэтажного дома, появились около полудня в воскресенье. На улице Щорса в высотке обрушились все 10 этажей одного из подъездов. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, это произошло из-за прямого попадания снаряда.Позже в Минобороны России сообщили, что МКД частично обрушился из-за попадания фрагмента сбитой украинской ракеты ТРК "Точка-У". В ходе проведения поисково-спасательных работ произошло повторное обрушение, были ранены трое спасателей.На месте разбора завалов объявлена угроза разрушения.По факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте, сообщили в СК России.

белгород

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обрушение многоэтажного дома в белгороде, новости, вячеслав гладков, происшествия, белгород, обстрелы всу, обстрелы белгородской области