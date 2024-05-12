https://crimea.ria.ru/20240512/uvelichilos-chislo-postradavshikh-pri-obrushenii-doma-v-belgorode-1137215619.html
Увеличилось число пострадавших при обрушении дома в Белгороде
Увеличилось число пострадавших при обрушении дома в Белгороде - РИА Новости Крым, 12.05.2024
Увеличилось число пострадавших при обрушении дома в Белгороде
Число пострадавших после обрушения дома в Белгороде увеличилось до 20. Об этом сообщает губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 12.05.2024
2024-05-12T18:01
2024-05-12T18:01
2024-05-12T18:21
обрушение многоэтажного дома в белгороде
новости
вячеслав гладков
происшествия
белгород
обстрелы всу
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Число пострадавших после обрушения дома в Белгороде увеличилось до 20. Об этом сообщает губернатор Вячеслав Гладков.Из-под завалов обрушившегося дома спасатели достали мужчину, он жив, врачи оказывают ему всю необходимую помощь, уточнил губернатор.Также глава региона рассказал о состоянии пострадавших.Полуторамесячный ребенок с баротравмой, закрытой черепно-мозговой травмой, термическим ожогом лица и шеи готовится к транспортировке в сопровождении реаниматолога в Российскую детскую клиническую больницу в Москве.16-летний парень с баротравмой, открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга госпитализирован в отделение реанимации детской областной клинической больницы.11 пострадавших с различными травмами находятся в медицинских учреждениях города Белгорода под наблюдением специалистов.Еще шесть человек уже получили необходимую медицинскую помощь и отправлены домой на амбулаторное лечение.Ситуацию с ранеными контролирует и. о. министра здравоохранения РФ Михаил Альбертович Мурашко, подчеркнул губернатор.Сообщения о том, что в Белгороде обрушилась часть многоэтажного дома, появились около полудня в воскресенье. На улице Щорса в высотке обрушились все 10 этажей одного из подъездов. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, это произошло из-за прямого попадания снаряда.Позже в Минобороны России сообщили, что МКД частично обрушился из-за попадания фрагмента сбитой украинской ракеты ТРК "Точка-У". В ходе проведения поисково-спасательных работ произошло повторное обрушение, были ранены трое спасателей.На месте разбора завалов объявлена угроза разрушения.По факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте, сообщили в СК России.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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обрушение многоэтажного дома в белгороде, новости, вячеслав гладков, происшествия, белгород, обстрелы всу, обстрелы белгородской области
Увеличилось число пострадавших при обрушении дома в Белгороде
Увеличилось число пострадавших при обрушении дома в Белгороде – Гладков
18:01 12.05.2024 (обновлено: 18:21 12.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Число пострадавших после обрушения дома в Белгороде увеличилось до 20. Об этом сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
"По предварительной информации, всего в городе пострадали 20 человек, в том числе двое детей", – написал Гладков в своем Telegram-канале.
Из-под завалов обрушившегося дома спасатели достали мужчину, он жив, врачи оказывают ему всю необходимую помощь, уточнил губернатор.
Также глава региона рассказал о состоянии пострадавших.
Полуторамесячный ребенок с баротравмой, закрытой черепно-мозговой травмой, термическим ожогом лица и шеи готовится к транспортировке в сопровождении реаниматолога в Российскую детскую клиническую больницу в Москве.
16-летний парень с баротравмой, открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга госпитализирован в отделение реанимации детской областной клинической больницы.
11 пострадавших с различными травмами находятся в медицинских учреждениях города Белгорода под наблюдением специалистов.
Еще шесть человек уже получили необходимую медицинскую помощь и отправлены домой на амбулаторное лечение.
Ситуацию с ранеными контролирует и. о. министра здравоохранения РФ Михаил Альбертович Мурашко, подчеркнул губернатор.
Сообщения о том, что в Белгороде обрушилась часть многоэтажного дома
, появились около полудня в воскресенье. На улице Щорса в высотке обрушились все 10 этажей одного из подъездов. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, это произошло из-за прямого попадания снаряда.
Позже в Минобороны России сообщили, что МКД частично обрушился из-за попадания фрагмента сбитой украинской ракеты ТРК "Точка-У". В ходе проведения поисково-спасательных работ произошло повторное обрушение, были ранены трое спасателей
.
На месте разбора завалов объявлена
угроза разрушения.
По факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело
о теракте, сообщили в СК России.