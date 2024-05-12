https://crimea.ria.ru/20240512/iz-pod-zavalov-obrushivshegosya-doma-v-belgorode-dostali-dvoikh-pogibshikh-1137214296.html

Из-под завалов обрушившегося дома в Белгороде достали двоих погибших

Из-под завалов обрушившегося дома в Белгороде достали двоих погибших - РИА Новости Крым, 12.05.2024

Из-под завалов обрушившегося дома в Белгороде достали двоих погибших

Тела двух человек достали из-под завалов многоэтажки в Белгороде. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 12.05.2024

2024-05-12T17:23

2024-05-12T17:23

2024-05-12T17:32

новости

обрушение многоэтажного дома в белгороде

вячеслав гладков

происшествия

белгород

обстрелы всу

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Тела двух человек достали из-под завалов многоэтажки в Белгороде. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Также Гладков сообщил, что есть информация о том, что под завалами, возможно, остаются люди. Спасатели делают все, чтобы спасти им жизни, подчеркнул губернатор.Спасателями, сотрудниками жилищно-коммунального хозяйства и строителями сейчас разворачивается установка дополнительного освещения – в вечерний и ночной период времени работы по разбору завалов будут продолжены, уточнил глава региона.Все люди переселены. Те, у кого есть необходимость, отправлены в пункты временного размещения. В подъездах организовано дежурство самообороны, оно будет продолжаться всю ночь. На месте работают сотрудники МЧС и строительные организации. Организован подвоз горячего чая, общепит начинает подвозить горячее питание, также рассказал губернатор.Сообщения о том, что в Белгороде обрушилась часть многоэтажного дома, появились около полудня в воскресенье. На улице Щорса в высотке обрушились все 10 этажей одного из подъездов. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, это произошло из-за прямого попадания снаряда.Позже в Минобороны России сообщили, что МКД частично обрушился из-за попадания фрагмента сбитой украинской ракеты ТРК "Точка-У". В ходе проведения поисково-спасательных работ произошло повторное обрушение, были ранены трое спасателей.По информации губернатора региона, в результате ЧП пострадали19 человек, в том числе двое детей.По факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте, сообщили в СК России.

белгород

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, обрушение многоэтажного дома в белгороде, вячеслав гладков, происшествия, белгород, обстрелы всу, ск рф (следственный комитет российской федерации)