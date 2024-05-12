https://crimea.ria.ru/20240512/19-chelovek-postradali-pri-obrushenii-chasti-doma-v-belgorode----gladkov-1137210498.html
19 человек пострадали при обрушении части дома в Белгороде - Гладков
19 человек пострадали при обрушении части дома в Белгороде - Гладков - РИА Новости Крым, 12.05.2024
19 человек пострадали при обрушении части дома в Белгороде - Гладков
19 человек, в том числе двое детей, пострадали в результате обрушения части дома в Белгороде, погибшие пока не обнаружены. Об этом сообщил губернатор области... РИА Новости Крым, 12.05.2024
2024-05-12T14:32
2024-05-12T14:32
2024-05-12T14:35
обрушение многоэтажного дома в белгороде
вячеслав гладков
белгород
обстрелы белгородской области
происшествия
новости
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. 19 человек, в том числе двое детей, пострадали в результате обрушения части дома в Белгороде, погибшие пока не обнаружены. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.По его словам, ситуацию с ранеными контролирует и.о. министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко. При необходимости все тяжелые раненые будут отправлены в Москву в федеральные клиники. ⠀ "Погибшие пока не обнаружены! " - подчеркнул руководитель региона.⠀В настоящее время на месте ЧП работают бригады МЧС. В городе подняты по тревоге участники территориальной самообороны, хозяйствующие субъекты. Сотрудники управляющих компаний проводят поквартирный обход, людей эвакуируют в пункты временного размещения. ⠀ Под руководством регионального министерства строительства началось проведение экспертизы по техническому состоянию дома. ⠀Около полудня в Белгороде в результате попадания фрагмента сбитой украинской ракеты "Точка-У" обрушился один подъезд многоэтажного дома на улице Щорса. Спустя примерно час произошло повторное обрушение чердачного этажа с крышей.СК России возбудил уголовное дело о теракте. В ведомстве сообщили, что есть погибшие.По словам и. о. министра здравоохранения России Михаила Мурашко, 17 раненых сейчас направлены в медорганизации.В МЧС России сообщили о 16 спасенных. При этом при повторном обрушении ранены трое спасателей.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП с обрушением многоэтажки в Белгороде - что известно к этому часуКрым предложил помощь белгородцамВ результате обрушения части дома в Белгороде есть погибшие - СК
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обрушение многоэтажного дома в белгороде, вячеслав гладков, белгород, обстрелы белгородской области, происшествия, новости, обстрелы всу
19 человек пострадали при обрушении части дома в Белгороде - Гладков
19 человек пострадали в результате обрушения части дома в Белгороде
14:32 12.05.2024 (обновлено: 14:35 12.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. 19 человек, в том числе двое детей, пострадали в результате обрушения части дома в Белгороде, погибшие пока не обнаружены. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
"По предварительной информации, всего в городе пострадали 19 человек, в том числе двое детей. Все пострадавшие бригадами скорой были доставлены в медицинские учреждения Белгорода. Из них шесть человек после оказания необходимой медпомощи отпущены домой на амбулаторное лечение", - написал Гладков в своем ТГ-канале.
По его словам, ситуацию с ранеными контролирует и.о. министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко. При необходимости все тяжелые раненые будут отправлены в Москву в федеральные клиники. ⠀
"Погибшие пока не обнаружены! " - подчеркнул руководитель региона.⠀
В настоящее время на месте ЧП работают бригады МЧС. В городе подняты по тревоге участники территориальной самообороны, хозяйствующие субъекты. Сотрудники управляющих компаний проводят поквартирный обход, людей эвакуируют в пункты временного размещения. ⠀
Под руководством регионального министерства строительства началось проведение экспертизы по техническому состоянию дома. ⠀
Около полудня в Белгороде в результате попадания фрагмента сбитой украинской ракеты "Точка-У" обрушился один подъезд многоэтажного дома
на улице Щорса. Спустя примерно час произошло повторное обрушение чердачного этажа с крышей.
СК России возбудил уголовное дело о теракте. В ведомстве сообщили, что есть погибшие.
По словам и. о. министра здравоохранения России Михаила Мурашко, 17 раненых сейчас направлены в медорганизации.
В МЧС России сообщили о 16 спасенных. При этом при повторном обрушении ранены трое спасателей.
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