https://crimea.ria.ru/20240512/krym-predlozhil-pomosch-belgorodtsam-1137208055.html

Крым предложил помощь белгородцам

Крым предложил помощь белгородцам - РИА Новости Крым, 12.05.2024

Крым предложил помощь белгородцам

Крым готов оказать всю необходимую помощь белгородцам, пострадавшим в результате обстрела ВСУ и обрушения части многоэтажного дома. Об этом заявил глава... РИА Новости Крым, 12.05.2024

2024-05-12T12:54

2024-05-12T12:54

2024-05-12T13:33

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обрушение многоэтажного дома в белгороде

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Крым готов оказать всю необходимую помощь белгородцам, пострадавшим в результате обстрела ВСУ и обрушения части многоэтажного дома. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также высказал соболезнования белгородцам и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим."Это очередная циничная атака укронацистов на мирный город, на мирных людей, которые в это воскресенье были дома. От лица всех севастопольцев приношу соболезнования семьям погибших и губернатору Белгородской области Вячеславу Владимировичу Гладкову. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении Развожаева.Как сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, подъезд десятиэтажного дома в Белгороде обрушился в воскресенье в результате прямого попадания снаряда. Ранее сообщалось о 9 пострадавших. Позже в СК сообщили о том, что есть погибшие, возбуждено уголовное дело о теракте.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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