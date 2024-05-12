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Крым предложил помощь белгородцам
Крым предложил помощь белгородцам - РИА Новости Крым, 12.05.2024
Крым предложил помощь белгородцам
Крым готов оказать всю необходимую помощь белгородцам, пострадавшим в результате обстрела ВСУ и обрушения части многоэтажного дома. Об этом заявил глава... РИА Новости Крым, 12.05.2024
2024-05-12T12:54
2024-05-12T12:54
2024-05-12T13:33
обстрелы белгородской области
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сергей аксенов
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обрушение многоэтажного дома в белгороде
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Крым готов оказать всю необходимую помощь белгородцам, пострадавшим в результате обстрела ВСУ и обрушения части многоэтажного дома. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также высказал соболезнования белгородцам и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим."Это очередная циничная атака укронацистов на мирный город, на мирных людей, которые в это воскресенье были дома. От лица всех севастопольцев приношу соболезнования семьям погибших и губернатору Белгородской области Вячеславу Владимировичу Гладкову. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении Развожаева.Как сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, подъезд десятиэтажного дома в Белгороде обрушился в воскресенье в результате прямого попадания снаряда. Ранее сообщалось о 9 пострадавших. Позже в СК сообщили о том, что есть погибшие, возбуждено уголовное дело о теракте.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Крым предложил помощь белгородцам
Крым готов оказать всю необходимую помощь белгородцам - Аксенов
12:54 12.05.2024 (обновлено: 13:33 12.05.2024)