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Отбой воздушной тревоги в Севастополе

Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости Крым, 27.11.2024

Отбой воздушной тревоги в Севастополе

В Севастополе объявили отбой второй за день воздушной тревоги. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.11.2024

2024-11-27T20:09

2024-11-27T20:09

2024-11-27T20:16

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе объявили отбой второй за день воздушной тревоги. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Возобновляет свою работу морской и наземный общественный транспорт, движение которого было приостановлено на время тревоги.Отбой воздушной тревоги в Севастополе объявляют после получения соответствующего сигнала военных. Звук сирены выключают, а по телеканалам и радио транслируют сигнал отбоя тревоги, после которого можно покидать укрытия.Воздушная тревога в Севастополе в среду была объявлена дважды. В первый раз около девяти утра. Силы противовоздушной обороны сбили две воздушные цели. Позже губернатор региона Михаил Развожаев сообщил, что на подлете к Севастополю сбиты два украинских беспилотника над акваторией в районе Качи. Три дрона уничтожили над акваторией в районе Орловки и Парка Победы. Затем тревогу объявили снова около 20.00.После атаки ВСУ с применением ракет ATACMS, в результате которой на пляже погибли и были ранены люди, в том числе много детей, власти приняли решение доработать систему оповещения в городе с учетом опасности обстрела со стороны ВСУ баллистическим ракетами.Кроме того, был принят еще ряд решений по усилению мер безопасности. В частности, одно из них касается возведения в Севастополе более 600 бетонных укрытий блиндажного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убежища в Симферополе и других городах Крыма - как найти ближайшееВ Севастополе завершили установку модульных укрытийУбежища в Крыму: будут ли в городах устанавливать модульные укрытия

https://crimea.ria.ru/20241127/kombinirovannaya-ataka-vsu-na-sevastopol---chto-izvestno-1142165297.html

https://crimea.ria.ru/20241127/udar-po-voenno-morskomu-uchilischu-v-sevastopole--lozh-1142177229.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, воздушная тревога в севастополе, безопасность республики крым и севастополя, происшествия, логистика, новости крыма, срочные новости крыма