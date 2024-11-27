https://crimea.ria.ru/20241127/otboy-vozdushnoy-trevogi-v-sevastopole-1142165362.html
Отбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости Крым, 27.11.2024
Отбой воздушной тревоги в Севастополе
В Севастополе объявили отбой второй за день воздушной тревоги. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.11.2024
2024-11-27T20:09
2024-11-27T20:09
2024-11-27T20:16
севастополь
михаил развожаев
воздушная тревога в севастополе
безопасность республики крым и севастополя
происшествия
логистика
новости крыма
срочные новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131666945_0:209:2896:1838_1920x0_80_0_0_8241c7c021bd355db332589bb54e97ab.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе объявили отбой второй за день воздушной тревоги. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Возобновляет свою работу морской и наземный общественный транспорт, движение которого было приостановлено на время тревоги.Отбой воздушной тревоги в Севастополе объявляют после получения соответствующего сигнала военных. Звук сирены выключают, а по телеканалам и радио транслируют сигнал отбоя тревоги, после которого можно покидать укрытия.Воздушная тревога в Севастополе в среду была объявлена дважды. В первый раз около девяти утра. Силы противовоздушной обороны сбили две воздушные цели. Позже губернатор региона Михаил Развожаев сообщил, что на подлете к Севастополю сбиты два украинских беспилотника над акваторией в районе Качи. Три дрона уничтожили над акваторией в районе Орловки и Парка Победы. Затем тревогу объявили снова около 20.00.После атаки ВСУ с применением ракет ATACMS, в результате которой на пляже погибли и были ранены люди, в том числе много детей, власти приняли решение доработать систему оповещения в городе с учетом опасности обстрела со стороны ВСУ баллистическим ракетами.Кроме того, был принят еще ряд решений по усилению мер безопасности. В частности, одно из них касается возведения в Севастополе более 600 бетонных укрытий блиндажного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убежища в Симферополе и других городах Крыма - как найти ближайшееВ Севастополе завершили установку модульных укрытийУбежища в Крыму: будут ли в городах устанавливать модульные укрытия
https://crimea.ria.ru/20241127/kombinirovannaya-ataka-vsu-na-sevastopol---chto-izvestno-1142165297.html
https://crimea.ria.ru/20241127/udar-po-voenno-morskomu-uchilischu-v-sevastopole--lozh-1142177229.html
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131666945_84:0:2813:2047_1920x0_80_0_0_7246ed8a63c27d52fed56a3e064c349a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, воздушная тревога в севастополе, безопасность республики крым и севастополя, происшествия, логистика, новости крыма, срочные новости крыма
Отбой воздушной тревоги в Севастополе
В Севастополе отменили воздушную тревогу
20:09 27.11.2024 (обновлено: 20:16 27.11.2024)