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В Севастополе завершили установку модульных укрытий - РИА Новости Крым, 01.10.2024
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В Севастополе завершили установку модульных укрытий
В Севастополе завершили установку модульных укрытий - РИА Новости Крым, 01.10.2024
В Севастополе завершили установку модульных укрытий
В Севастополе полностью завершены работы по установке модульных бетонных укрытий от ракетных атак. Об этом на заседании правительства сообщил директор... РИА Новости Крым, 01.10.2024
2024-10-01T17:56
2024-10-01T17:57
севастополь
укрытия
общество
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе полностью завершены работы по установке модульных бетонных укрытий от ракетных атак. Об этом на заседании правительства сообщил директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский.Как уточнил губернатора города Михаил Развожаев, сегодня в городе установлены 577 укрытий, из них 277 – на пляжах, площадях и в парках, еще 300 – на остановках общественного транспорта.При этом от жителей продолжают поступать предложения изменить размещение некоторых конструкций, а в Центр управления регионом поступают вопросы от севастопольцев по санитарному состоянию некоторых укрытий, которые разрисовывают неизвестные."Найдите возможность это закрасить", – поручил Развожаев своему первому заместителю Алексею Парикину.Решение установить в Севастополе бетонные укрытия блиндажного типа на случай ракетных атак вынесли на чрезвычайном заседании Законодательного собрания после удара ВСУ по городу ракетами ATACMS. Изначально заявлялось о необходимости установить около 600 укрытий. Первые из них появились в начале августа на пляжах и в парках.В августе темпы установки укрытий нарастили, чтобы успеть к учебному году. План их размещения постоянно корректировался с учетом обращений местных жителей. В конце сентября Развожаев заявил, что его опять пересмотрят, а также улучшат систему оповещения сигналов тревог по жалобам граждан. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убежища в Крыму: будут ли в городах устанавливать модульные укрытияМасштабную проверку систем оповещения проведут по всей РоссииБлокпост на дороге и досмотр: как в Крыму проходят учения по антитеррору
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РИА Новости Крым
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севастополь, укрытия, общество, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
В Севастополе завершили установку модульных укрытий

В Севастополе установили все 577 бетонных укрытий от ракетных атак - Развожаев

17:56 01.10.2024 (обновлено: 17:57 01.10.2024)
 
© Telegram Михаил РазвожаевУкрытия в Севастополе
Укрытия в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе полностью завершены работы по установке модульных бетонных укрытий от ракетных атак. Об этом на заседании правительства сообщил директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский.
"У нас 100% укрытий на 30 сентября поставлены из тех, которые мы планировали", – сказал Краснокутский.
Как уточнил губернатора города Михаил Развожаев, сегодня в городе установлены 577 укрытий, из них 277 – на пляжах, площадях и в парках, еще 300 – на остановках общественного транспорта.
При этом от жителей продолжают поступать предложения изменить размещение некоторых конструкций, а в Центр управления регионом поступают вопросы от севастопольцев по санитарному состоянию некоторых укрытий, которые разрисовывают неизвестные.
"Найдите возможность это закрасить", – поручил Развожаев своему первому заместителю Алексею Парикину.
Решение установить в Севастополе бетонные укрытия блиндажного типа на случай ракетных атак вынесли на чрезвычайном заседании Законодательного собрания после удара ВСУ по городу ракетами ATACMS. Изначально заявлялось о необходимости установить около 600 укрытий. Первые из них появились в начале августа на пляжах и в парках.
В августе темпы установки укрытий нарастили, чтобы успеть к учебному году. План их размещения постоянно корректировался с учетом обращений местных жителей. В конце сентября Развожаев заявил, что его опять пересмотрят, а также улучшат систему оповещения сигналов тревог по жалобам граждан.
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СевастопольУкрытияОбществоМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости Крыма
 
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