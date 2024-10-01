В Севастополе завершили установку модульных укрытий
В Севастополе установили все 577 бетонных укрытий от ракетных атак - Развожаев
17:56 01.10.2024 (обновлено: 17:57 01.10.2024)
© Telegram Михаил РазвожаевУкрытия в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе полностью завершены работы по установке модульных бетонных укрытий от ракетных атак. Об этом на заседании правительства сообщил директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский.
"У нас 100% укрытий на 30 сентября поставлены из тех, которые мы планировали", – сказал Краснокутский.
Как уточнил губернатора города Михаил Развожаев, сегодня в городе установлены 577 укрытий, из них 277 – на пляжах, площадях и в парках, еще 300 – на остановках общественного транспорта.
При этом от жителей продолжают поступать предложения изменить размещение некоторых конструкций, а в Центр управления регионом поступают вопросы от севастопольцев по санитарному состоянию некоторых укрытий, которые разрисовывают неизвестные.
"Найдите возможность это закрасить", – поручил Развожаев своему первому заместителю Алексею Парикину.
Решение установить в Севастополе бетонные укрытия блиндажного типа на случай ракетных атак вынесли на чрезвычайном заседании Законодательного собрания после удара ВСУ по городу ракетами ATACMS. Изначально заявлялось о необходимости установить около 600 укрытий. Первые из них появились в начале августа на пляжах и в парках.
В августе темпы установки укрытий нарастили, чтобы успеть к учебному году. План их размещения постоянно корректировался с учетом обращений местных жителей. В конце сентября Развожаев заявил, что его опять пересмотрят, а также улучшат систему оповещения сигналов тревог по жалобам граждан.
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